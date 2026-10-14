Colombia

Marchas en Colombia | Senador del Pacto Histórico denunció que agentes del Undmo entrenaron en el Palacio de Nariño antes de la jornada de movilizaciones: “De dictadorzuelo”

El congresista e ‘influencer’ Walter Rodríguez Chaparro, más conocido en redes sociales como Wally, compartió la grabación que se conoció a solo dos horas del inicio de las protestas convocadas desde la oposición, en cabeza de Gustavo Petro

La grabación se difundió en redes sociales por parte del senador del Pacto Histórico Walter Rodríguez Chaparro, más conocido en redes sociales como Wally, en vísperas de la jornada de movilizaciones convocadas desde la oposición en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella el miércoles 14 de octubre de 2026 - créditos @MeDicenWally/X | @AlPuntoCol/X

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A menos de dos horas del inicio de la jornada de movilizaciones en varias ciudades de Colombia en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella, se conoció una denuncia por parte del senador del Pacto Histórico Walter Rodríguez Chaparro, más conocido en redes sociales como Wally.

El congresista compartió desde su cuenta de X la mañana del miércoles 14 de octubre de 2026 un video que se tomó en inmediaciones de la Casa de Nariño, y desde ese lugar se observó cómo un grupo de agentes adscritos a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) realizando un entrenamiento, en el que se ven a los efectivos desplegarse en un ejercicio que, de acuerdo a lo que destaca el congresista y creador de contenido, se podría replicar en medio de las marchas que se adelantarán en la capital colombiana.

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Al inicio de su mensaje, Rodríguez calificó de “dictadorzuelo” a De la Espriella, y agregó: “A 2 horas del inicio de movilizaciones en Bogotá y otras partes del país, Abelardo permite que la fuerza pública utilice la plaza de Presidencia para entrenamientos y acciones en contra del pueblo”.

crédito @MeDicenWally/X
El senador Julio César Rodríguez, conocido en redes sociales como Wally, compartió la grabación la mañana del miércoles 14 de octubre de 2026 - crédito @MeDicenWally/X

Wally añadió en su publicación adjunta con el video que replicó el portal Al Punto, que “este, era un espacio que hace algunos meses se utilizaba para abrirle las puertas a la ciudadanía, La Paz y las reformas sociales”, en la administración de Gustavo Petro.

Al final, el congresista le advirtió al jefe de Estado: “¡Sin miedo, estaremos en las calles!"

Mientras que el colega de Rodríguez, y también senador por el Pacto Histórico, Kevin Gómez Paz, replicó la grabación y reprochó la directriz por parte del Gobierno nacional.

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“Dejan ver cómo degradan los espacios de la democracia y envían con esto el mensaje de que regresó la violencia del estado a Colombia”, destacó el congresista.

- crédito @ckevingomez/X
- crédito @ckevingomez/X

Al final, Gómez se sumó a Wally y precisó: “No nos amedrentan , ¡todos a las calles!"

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