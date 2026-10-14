Colombia

Este es el mensaje que publicó Andrea Valdiri tras recuperar su cuenta de Instagram: “Meses de lucha, lágrimas, incertidumbre y muchas oraciones”

La bailarina barranquillera compartió con sus seguidores la alegría que le generó el poder recuperar su cuenta, considerada para ella como su mayor estrategia de trabajo en la creación de contenido y campañas

Andrea Valdiri anunció que viajará a Venezuela para llevar ayudas tras el terremoto y envió mensaje de solidaridad - crédito @andreavaldirisos
Andrea Valdiri anunció que viajará a Venezuela para llevar ayudas tras el terremoto y envió mensaje de solidaridad - crédito @andreavaldirisos
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Andrea Valdiri reapareció en redes sociales después de casi dos meses de silencio, un vacío que comenzó el mismo día en que perdió el acceso a su cuenta de Instagram con la que coordinaba ayudas para las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto.

La creadora de contenido barranquillera regresó con un mensaje cargado de referencias a la fe y a un período que calificó de especialmente difícil, según consignó Superlike.

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“¡Volví! Fueron casi dos meses de lucha, lágrimas, incertidumbre y muchas oraciones. Días difíciles en los que solo Dios sabía cuánto me costaba seguir de pie”, escribió la influenciadora al retomar su actividad, de acuerdo con la publicación.

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Andrea Valdiri volvió a las redes sociales con un emotivo mensaje a sus seguidores por el respaldo que le dieron en su ausencia - crédito @andreavaldirisos/IG

El mensaje no detalló las razones puntuales de su ausencia. Pero el origen del quiebre había quedado documentado meses antes, cuando la propia Valdiri denunció la pérdida de su perfil principal en plena emergencia humanitaria.

Qué pasó con la cuenta de Andrea Valdiri durante el terremoto

La cuenta de Instagram de Andrea Valdiri, que reunía a más de siete millones de seguidores, fue eliminada por la plataforma sin ninguna explicación mientras la influenciadora recolectaba donaciones para las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto.

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El cierre la dejó incomunicada de los seguidores que ya enviaban ayudas a la bodega que ella había señalado como punto de acopio.

La bailarina se vio obligada a continuar su labor desde una cuenta alterna de alcance mucho menor, lo que complicó la coordinación de las donaciones en plena emergencia activa.

La creadora de contenido así lo confirmó en una de sus cuentas alternas entre lágrimas por lo ocurrido - crédito @rechismes/IG

“Todos mis seguidores estaban mandando las ayudas a la bodega donde yo había dejado la foto”, relató Valdiri en un video difundido desde ese perfil secundario.

Los reportes masivos que precedieron al bloqueo

Antes de que el perfil desapareciera, la creadora de contenido ya enfrentaba una ola de críticas de usuarios que cuestionaban su campaña solidaria.

“Tienes que salir a Venezuela sí y a Colombia no”, le escribían, en alusión a una iniciativa humanitaria previa que había impulsado tras terremotos en el país vecino, de acuerdo con la publicación.

En aquella campaña anterior, la plataforma también había suspendido las cuentas de sus hijas, Isabela y Adara, un antecedente que hizo que Valdiri evitara usar sus redes durante varias semanas hasta que los ataques la llevaron a reactivarlas.

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Estos eran los mensajes que recibía la Valdiri por no promover su ayuda a Colombia y sí a Venezuela, según sus seguidores - crédito @rechismes/IG

“Yo comencé a recibir ataques internos donde la gente me decía muchas cosas”, reconoció la influenciadora, visiblemente afectada. La bailarina no descartó que esa presión colectiva de reportes haya derivado en la suspensión definitiva de su cuenta principal.

Andrea Valdiri reveló cuánto cobra por publicidad en sus redes sociales

La empresaria barranquillera, con más de nueve millones de seguidores en Instagram y cuatro millones en TikTok, contó que una historia promocional puede costarle a una marca hasta 8.000 dólares.

Durante su participación en el programa Jessica en Punto, Valdiri explicó la lógica detrás de sus precios: “Eso es dependiendo de las empresas, tú no le puedes cobrar igual a una multinacional que a un emprendimiento que apenas está empezando”, mencionó.

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Andrea Valdiri sorprendió al decir que está en el rango que los 120 millones de pesos por una fotografía publicitaria - crédito @andreavaldirisos/IG

La influencer detalló que ha llegado a facturar sumas cercanas a los 120 millones de pesos colombianos por una sola fotografía publicitaria.

Para contenidos más elaborados, como imágenes junto a vehículos de alta gama, la tarifa puede ascender hasta los 50.000 dólares.

El modelo de negocio de la creadora de contenido se basa en la personalización: negocia montos según la visibilidad, el formato de la publicación y la duración de la campaña con cada marca.

Según explicó, esta negociación directa le permite mantener independencia en la gestión de su imagen.

La revelación coincidió con un momento de alta exposición para la empresaria, que recientemente confirmó el fin de su relación de casi tres años con Juan Daniel Sepúlveda.

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