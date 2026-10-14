Gobierno de Abelardo de la Espriella sigue negociando un crédito con el Fondo Monetario Internacional: habrá nueva visita

Avanzan las conversaciones entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional en busca de un crédito - créditoJohannes P. Christo/REUTERS y Presidencia de Colombia

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El Ministerio de Hacienda confirmó en un comunicado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará una misión técnica a Bogotá en noviembre de 2026 para continuar las conversaciones sobre un posible crédito. El jefe de la cartera, Miguel Gómez, afirmó que el acompañamiento del organismo “contribuye a anclar la confianza en el país”.

La visita será el paso siguiente tras la reunión celebrada la semana pasada en Washington, a la que asistieron el viceministro técnico de Hacienda Juan Sebastián Betancur, el director de Política Macroeconómica Sammy Libos y el director de Crédito Público y Tesoro Nacional César Arias.

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“Tras concluir la visita técnica al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, realizada la semana pasada y encabezada por el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, el director general de Política Macroeconómica, Sammy Libos, y el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, el Gobierno nacional se prepara para recibir una nueva misión del organismo en las próximas semanas”.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, señaló que la agenda prevista para noviembre de 2026 incluye la revisión del Artículo IV del Convenio Constitutivo del organismo que examina de manera periódica la situación económica y financiera de sus países miembros - crédito Ministerio de Hacienda

Y agregó: “En la visita al FMI se discutió en detalle la estrategia de estabilización de las finanzas públicas que plantea el Gobierno, y se exploraron nuevas alternativas de apoyo que ese organismo puede brindar a Colombia”.

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En ese encuentro, la delegación colombiana presentó su estrategia para estabilizar las finanzas públicas y analizó alternativas de apoyo que el organismo puede ofrecer al país.

La agenda también se deriva de las conversaciones iniciadas con Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, durante su visita a Colombia a finales de septiembre de 2026. Clarke destacó entonces la solidez institucional colombiana y expresó la disposición del Fondo a respaldar a las autoridades en sus esfuerzos por fortalecer la credibilidad económica.

Las conversaciones incluirán la consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, mediante la cual el organismo examina de manera periódica la situación económica y financiera de sus países miembros, además de instrumentos que puedan mejorar las condiciones de financiamiento de Colombia.

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FMI redujo sus proyecciones de crecimiento para Colombia en 2026 y 2027

El crecimiento económico de Colombia en 2026 estaría acorde al de América Latina - crédito FMI

El Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones para Colombia a 2,2% en 2026 y 2,3% en 2027, una desaceleración frente a sus cálculos anteriores y al crecimiento de 2,6% registrado en 2025. El ajuste figura en la edición de octubre de Perspectivas de la Economía Mundial, en un escenario internacional afectado por la guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre los precios de alimentos y combustibles.

La proyección para 2026 bajó 0,1 puntos porcentuales, desde el 2,3% estimado anteriormente. Para 2027, la corrección fue de 0,2 puntos, ya que el Fondo había anticipado una expansión de 2,5%.

El crecimiento previsto para el próximo año implicaría una mejora de apenas 0,1 puntos porcentuales respecto de 2026. El organismo no detalló una causa específica para la revisión de las estimaciones colombianas.

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Colombia superaría a varias economías regionales en 2026

El grupo de economías emergentes, en el que está incluido Colombia, crecería 4,4% en 2027 - crédito FMI

Colombia crecería más que Argentina, cuya economía avanzaría 2,1% en 2026; México, con 1,5%; Uruguay, con 1,3%; y Chile, con 0,6%. Brasil tendría la misma tasa de expansión que Colombia.

El orden regional cambiaría en 2027. Argentina alcanzaría un crecimiento de 3,5%, seguida por Perú, con 2,9%; Chile, con 2,6%; Ecuador, con 2,5%; y Uruguay, con 2,4%.

Venezuela y Paraguay se mantendrían entre las economías de mayor expansión, con tasas de 7% y 4%, respectivamente. Colombia conservaría una ventaja sobre Brasil, proyectado en 1,9%, y México, con 1,8%.

El desempeño colombiano también quedaría por debajo del promedio previsto para América Latina y el Caribe, que sería de 2,3% en 2026 y de 2,5% en 2027. El impacto de la guerra en Medio Oriente dependerá, para cada país de la región, de los ingresos por exportaciones de materias primas y de los costos de las importaciones de energía.

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La prolongación o una escalada del conflicto podría sostener precios elevados de alimentos y combustibles, aumentar la inflación y moderar el crecimiento mundial. Para Colombia, las presiones internas incluyen una inflación alejada de la meta, una demanda interna en aumento y tasas de interés altas.

El FMI prevé una inflación promedio de 6% en Colombia durante 2026 y de 5,7% en 2027. La estimación para este año supera las de Brasil, con 4,4%; Uruguay, con 4%; México y Perú, ambos con 3,8%; Chile, con 3,7%; Paraguay, con 3,1%; y Ecuador, con 2%.