El presunto asesino de la pequeña Ana Lucía González, que apareció muerta en una alcantarilla en Bogotá, también habría abusado de la menor: Fiscalía ampliará la imputación

Sheynner Rojas Lares será imputado por presunto acceso carnal violento, dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía González, menor de 9 años encontrada sin vida en una alcantarilla al sur de Bogotá - crédito captura de pantalla Fiscalía

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La Fiscalía General de la Nación ampliará la imputación contra Sheynner Rojas Lares por presunto acceso carnal violento, dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía González, la niña de nueve años cuyo cuerpo fue hallado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con información divulgada por Noticias Caracol, los resultados de los exámenes forenses practicados al cuerpo de la menor respaldarían la hipótesis de que fue víctima de un delito sexual antes de su muerte.

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Daniel Solarte, abogado de la familia, afirmó que los análisis confirmaron indicios de violencia sexual. “La hipótesis que al parecer y lamentablemente se confirma de los exámenes realizados en la humanidad de la menor es el de acceso carnal violento”, declaró el representante de víctimas al medio de comunicación.

La hermana de Ana Lucía González fue desalojada del apartamento de Mosquera, Cundinamarca, donde vivía con José Rojas Lárez - crédito Redes sociales/Captura de video

Los exámenes forenses respaldarían la hipótesis de violencia sexual

Rojas Lares, expareja de la hermana de Ana Lucía González, ya había sido imputado por los delitos de feminicidio y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Con los nuevos hallazgos periciales, la Fiscalía buscaría agregar el delito de acceso carnal violento a la imputación.

El cuerpo de la niña fue encontrado hace 29 días, el 15 de septiembre de 2026, dentro de una alcantarilla en Ciudad Bolívar. La investigación se abrió tras el hallazgo y se concentró en el entorno familiar de la víctima.

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Según el togado, los investigadores descartaron que otra persona hubiera participado en el crimen. Esa conclusión, de acuerdo con el abogado, apunta a que el procesado habría actuado solo.

La familia denunció presuntas amenazas desde la cárcel de Cómbita

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X

La representación de víctimas también denunció que Rojas Lares habría establecido contacto desde la cárcel de Cómbita con su expareja, hermana de Ana Lucía González, para presionarla en relación con su declaración ante las autoridades.

“El señor Sheynner Rojas se encuentra en la cárcel de Cómbita, desde la cual se ha podido comunicar con mi representada, amenazándola y constriñéndola para cambiar su versión”, sostuvo Solarte, según recogió Noticias Caracol.

El abogado agregó que el procesado habría intentado desacreditar a los representantes legales de la familia ante la mujer.

Ante esa situación, la defensa de las víctimas presentó una solicitud ante el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El pedido busca que se ordene el traslado del detenido a un establecimiento con mayores restricciones de comunicación o que se refuercen los controles para impedir nuevos contactos con la familia de la menor.

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- créditos Fiscalía | Red social Facebook

Caso de Ana Lucía González

Ana Lucía González Mendoza, de nueve años, desapareció el 14 de septiembre de 2026, después de que su familia viajara desde Venezuela a Colombia. Días más tarde, la menor fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla ubicada en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Rusmery González, hermana de la niña, señaló a Shenner José Rojas Lárez, su expareja sentimental, como la última persona que estuvo con Ana Lucía antes de que se perdiera su rastro. Cámaras de seguridad habrían registrado al hombre desplazándose junto a la menor. Rojas Lárez fue capturado el 16 de septiembre y quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.

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La mujer relató que, cuatro semanas antes, había terminado su relación con Rojas Lárez. Según su testimonio, el 14 de septiembre ambos discutieron por un episodio de celos, luego de que el hombre revisara su teléfono celular. Durante el conflicto, habría roto varios objetos y retenido documentos, pertenencias y teléfonos de la familia.

Rusmery afirmó que salió del apartamento con su hijo de dos años y le pidió a Ana Lucía que se dirigiera hacia una panadería cercana, donde solía haber policías, para solicitar ayuda. “Yo tenía sospechas de él y ahora aclaró que sí fue él porque fue la última persona con la que fue vista la niña”, declaró.

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La hermana de la menor sostuvo que el presunto responsable pudo haber actuado como represalia por la ruptura de la relación. “Por todo lo que pasó ese día, pienso que pudo haber sido por venganza”, afirmó.