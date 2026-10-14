Colombia

Davivienda absorberá a Davibank a partir del 1 de noviembre de 2026: que cambiará para los clientes

La operación, aprobada por la Superintendencia Financiera, incorpora contratos de cerca de 3,5 millones de usuarios y será ejecutada por una entidad cedente y otra cesionaria, conforme al acuerdo suscrito el 13 de octubre

La alianza entre Davivienda y Scotiabank suma 29 millones de clientes y fortalece la presencia multilatina del grupo financiero - crédito DAVIbank
Davibank transferirá su negocio bancario en Colombia a Davivienda a partir del 1 de noviembre de 2026 - crédito DAVIbank
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Davibank transferirá a Davivienda, desde el 1 de noviembre de 2026, su negocio financiero y bancario en Colombia, incluidos los contratos de cerca de 3,5 millones de clientes. La operación fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia y formalizada mediante un contrato entre ambas entidades.

La cesión tiene un valor neto estimado de $2,18 billones e incluye activos por más de $38,3 billones, de acuerdo con Davivienda Group. El valor definitivo se establecerá con una valoración independiente en la fecha efectiva de la transferencia, según los activos, pasivos y contratos que finalmente hagan parte del proceso.

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Banco Davibank S. A. actuará como cedente y Banco Davivienda S. A. como cesionario. La transferencia abarca los elementos vinculados con la actividad financiera y bancaria que DAVIbank desarrolla actualmente en el país.

La autorización regulatoria llegó mediante la Resolución 1505 del 2 de octubre de 2026. Las juntas directivas de ambos bancos aprobaron posteriormente la operación y el contrato fue suscrito el 13 de octubre.

La operación de cesión de Davibank a Davivienda abarca activos por más de 38,3 billones de pesos colombianos y abarca a 3,5 millones de clientes - crédito Davivienda
La operación de cesión de Davibank a Davivienda abarca activos por más de 38,3 billones de pesos colombianos y abarca a 3,5 millones de clientes - crédito Davivienda

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