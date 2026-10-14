Estas son las sanciones que el distrito prepara contra Sencia por el deterioro de la cancha de El Campín: “Vamos a aplicar multas y la cláusula penal”

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García, advirtió que el consorcio Sencia podría recibir sanciones contractuales por el deterioro de la cancha del estadio El Campín, una situación que ya provocó el aplazamiento de dos partidos de la Liga BetPlay 2026-II.

El partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, no se disputó el 13 de octubre por el mal estado del terreno de juego. Tampoco pudo jugarse el compromiso entre Santa Fe y Jaguares.

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Ambos encuentros quedaron sin fecha definida. La situación se originó tras los conciertos realizados en el estadio a comienzos de octubre, que dejaron la gramilla en condiciones que la Dimayor consideró no aptas para el fútbol profesional.

García detalló cuáles son los mecanismos previstos para este tipo de incumplimientos. “El capítulo doce del contrato de concesión contempla mecanismos para esos posibles incumplimientos, que van asociados desde los indicadores de calidad”, explicó el director del IDRD.

Ante miles de personas en El Campín, la Dimayor encontró que la gramilla se soltaba con facilidad de su base y no estaba en condiciones para un partido - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El funcionario fue explícito respecto a las medidas que el Distrito contempla aplicar contra el operador. “También se contemplan multas y la aplicación de una cláusula penal”, señaló García.

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García explicó que el contrato con Sencia fue adjudicado en el gobierno de Claudia López el 29 de diciembre de 2023. Según el funcionario, ese documento original no incluía ninguna evaluación ni indicadores de seguimiento sobre la grama del estadio.

El director del IDRD relacionó este vacío con un episodio previo. “Esto fue, y es importante mencionarlo, a una modificación que hicimos en el mes de febrero de este año, cuando también tuvimos problemas con la grama del Campín”, recordó.

Como resultado de ese episodio de febrero, el Distrito incorporó una modificación al contrato. “En el modificatorio dos que tiene el contrato, incluimos el manual de operación y mantenimiento de la grama, un procedimiento que nos hace hacer un seguimiento más específico de la misma”, detalló García.

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Sencia se había encargado de recuperar el césped, con el apoyo del Idrd, pero la lluvia y el poco tiempo de trabajos provocó que no quedara bien - crédito Dimayor

Esa herramienta es la que ahora permite al IDRD actuar frente al nuevo episodio de deterioro del césped. “Ya contamos con un mecanismo por medio del cual sí le podemos hacer seguimiento a esa grama, a lo que en ella cae, y podemos tomar este tipo de sanciones cuando corresponda”, afirmó el funcionario.

Consultado sobre si existe la posibilidad de retirarle la administración del estadio a Sencia por la vía legal, García no descartó ese escenario, aunque lo condicionó a un proceso más amplio. “Tendría que haber una serie de incumplimientos, y se aplicaría lo necesario, lo estipulado en la ley de contratación estatal”, respondió.

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El director del IDRD aclaró que ese mecanismo, conocido como caducidad del contrato, exige una acumulación de faltas previas. “Para llegar a esa instancia, tiene que haber una serie de incumplimientos sucesivos para, de esa manera, poder, por ejemplo, aplicar una caducidad”, precisó.

El procedimiento que sigue la interventoría para aplicar las sanciones correspondientes

La gramilla de El Campín no quedó bien para el partido de Millonarios vs. Once Caldas, pues se levanta con facilidad - crédito Dimayor

García precisó que la aplicación de sanciones no es inmediata, sino que responde a un trámite formal encabezado por la interventoría del contrato: “Esto tiene todo un procedimiento encabezado por la interventoría, en la cual tienen un requerimiento, un periodo de cura y ya el inicio de la sanción”.

El director del IDRD indicó que el Distrito trabaja actualmente con la interventoría en esta etapa del proceso. “Estamos precisamente trabajando con la interventoría en este tema, ya haciendo el seguimiento técnico”, señaló.

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García expresó además su expectativa sobre los tiempos del trámite. “Esperando que una vez se cumpla este procedimiento, que esperamos sea expedito, y eso acá es una petición a la interventoría, pues se iniciarán las sanciones correspondientes”, agregó.

Sencia acepta la culpa y se compromete en reforzar los trabajos para habilitar la cancha

Sencia espera que la relación con Santa Fe y Millonarios se mantenga cordial durante las obras y adecuaciones del nuevo estadio El Campín - crédito Sencia

El consorcio Sencia emitió un comunicado tras la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas. La empresa lamentó la situación y ofreció disculpas a los aficionados por los inconvenientes ocasionados.

Sencia señaló que adoptará medidas para responder a quienes asistieron al estadio la noche del encuentro cancelado. La compañía reiteró además que el fútbol seguirá siendo una prioridad para su operación del escenario.

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En el comunicado, el operador anunció que reforzará el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios. Sencia explicó también que tras el último concierto realizado en el estadio trabajó para que las condiciones estuvieran dadas para el partido, priorizando la seguridad de jugadores y aficionados.

La empresa aceptó las decisiones adoptadas por las autoridades competentes. Sencia se comprometió además a atender los requerimientos adicionales que formulen esas autoridades en relación con el mantenimiento de la gramilla del estadio.