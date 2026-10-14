Manel Grau, el catalán captado junto a Verónica Alcocer en Estocolmo, anunció demandas contra Eva Ferrer: “Falsos y calumniosos”

Ferrer y Grau sostuvieron una amistad de 25 años - créditos Captura de Pantalla Expressen | @Veronicalcocerg/X

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La serie de acusaciones y señalamientos que causó polémica en Colombia luego de las revelaciones que hizo la exconsejera presidencial Eva Ferrer, en entrevista con la revista Semana, y en la que la exesposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, fue señalada de ser la líder de una presunta red de narcotráfico y envío de armas, uno de los mencionados en sus controversiales declaraciones, el catalán Manel Grau, salió a pronunciarse luego de que fue mencionado por Ferrer.

El ciudadano que cuenta con la nacionalidad colombiana otorgada por el expresidente Petro en 2022, y que saltó a la fama por aparecer junto a Alcocer durante su sonada estancia en Estocolmo (Suecia) a finales de noviembre de 2025, anunció que presentará acciones penales y civiles para defender su buen nombre, su dignidad y la de su familia.

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En un comunicado dirigido a la opinión pública que se difundió la mañana del miércoles 14 de octubre de 2026, Grau calificó de “falsos y calumniosos” los señalamientos atribuidos a Ferrer.

El pronunciamiento responde a las declaraciones de la exfuncionaria, y luego de que la Procuraduría citó a Eva Ferrer para que declare sobre las acusaciones que formuló contra Alcocer.

La primera dama de Colombia fue sorprendida por el medio sueco mientras realizaba compras, y en esa ocasión fue vista junto al catalán Manel Grau - crédito Expressen Suecia

La exconsejera presidencial señaló a la ahora exprimera dama por supuestamente articular una red con intereses económicos y políticos desde la campaña de Gustavo Petro y durante su llegada a la Casa de Nariño.

Entre los señalamientos figura el supuesto ingreso no declarado de USD 2,5 millones en efectivo a Colombia, que, según Ferrer, habría sido destinado a financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer.

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La exconsejera también afirmó que se habrían utilizado aviones oficiales asignados a Alcocer para realizar viajes confidenciales a Venezuela. Según su versión, en esos desplazamientos se habrían transportado droga y dinero entre ambos países: “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.

Ferrer sostuvo además que el asesor Manel Grau supuestamente le confirmó la presencia de estupefacientes en esos vuelos. En la entrevista mencionó posibles actividades de tráfico de estupefacientes, lavado de activos, tráfico de armas, financiación irregular de campañas, uso indebido de bienes públicos y cobros a cambio de nombramientos en entidades estatales.

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“Rechazo de manera categórica, por falsos y calumniosos todos y cada uno de los señalamientos realizados por la señora Ferrer Galcerán”, afirmó Grau en su pronunciamiento oficial.

El catalán sostuvo que las afirmaciones divulgadas por Ferrer son “mentirosas, calumniosas” e “injuriosas”. Además, aseguró que ella no tendría pruebas que las respalden porque, según su postura, los hechos expuestos no ocurrieron.

El comunicado de Manel Grau se reveló la mañana del miércoles 14 de octubre, luego de las declaraciones de Ferrer, que se difundieron la mañana del sábado 10 de octubre de 2026 - crédito @ricarospina/X

Manel Grau anunció denuncias por injuria y calumnia en contra de Eva Ferrer

Grau informó que dio instrucciones a sus abogados para iniciar los procedimientos legales que considere pertinentes. Entre las medidas mencionadas figuran denuncias por injuria y calumnia.

También señaló que solicitará que se investigue si existieron otras personas o intereses detrás de las declaraciones. “Denunciaré por los delitos de injuria y calumnia, y los demás que procedan como el concurso para delinquir si existen móviles externos”, indica el documento.

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Adicional a lo anterior, el comunicado añade que Grau promoverá acciones civiles para reclamar una reparación por los perjuicios que, según afirma, se habrían causado a su reputación.

Grau pidió una retractación a quien fue su amiga durante 25 años

Manuel Grau aseguró que tuvo una relación de amistad con Eva Ferrer durante los últimos 25 años. Según dijo, ese vínculo también involucraba a integrantes de las respectivas familias.

No obstante, el catalán expresó que desconoce las razones que habrían llevado a Ferrer a realizar las declaraciones.

Fuentes de la Casa Blanca señalaron que Washington conoce los reportes de Eva Ferrer sobre las actividades de la ex primera dama de Colombia - crédito @juanestebansr/X

“Hago un llamado a la cordura para que (Ferrer) se retracte inmediatamente de sus afirmaciones con el propósito de evitar condenas que serán muy perjudiciales para ella”, añadió Grau.

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Al final, el empresario le envió un mensaje a Ferrer, y afirmó: “Le deseo a Eva que encuentre la serenidad necesaria en este momento para hacer lo que procede, que es la retractación oficial de sus afirmaciones absolutamente falsas a la revista Semana”.