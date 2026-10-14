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Qué pasará con los puntos del partido cancelado entre Millonarios y Once Caldas: esto dice el reglamento, el presidente de Dimayor y el presidente de Once Caldas

Aunque inicialmente se habló de la cancelación del partido, Carlos Mario Zuluaga aclaró que el partido fue suspendido y deberá ser reprogramado por la División Mayor del Fútbol Colombiano

La realización del partido entre Millonarios vs. Once Caldas quedó en veremos por el estado de la grama de El Campín - crédito Colprensa
La realización del partido entre Millonarios vs. Once Caldas quedó en veremos por el estado de la grama de El Campín - crédito Colprensa
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Millonarios y Once Caldas no disputaron el partido de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026 previsto para el martes 13 de octubre en Bogotá, después de que la Dimayor cancelara el encuentro por el deterioro de la cancha de El Campín. La decisión dejó aplazado el duelo y, por el momento, descartó que el equipo de Manizales reciba los puntos sin jugar.

El encuentro estaba programado para las 8:30 p. m. y Once Caldas ya se encontraba en el estadio. El plantel intentó realizar el calentamiento, pero advirtió que las condiciones del césped exponían a los futbolistas a lesiones y podían afectar el desarrollo del partido.

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Los árbitros revisaron el terreno minutos antes del inicio y coincidieron en que no era apto para disputar el compromiso. Miles de aficionados que habían llegado al escenario bogotano debieron retirarse tras el anuncio de la cancelación.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

La discusión sobre una posible victoria administrativa surgió porque hinchas de Once Caldas citaron el artículo 83 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol. La norma contempla sanciones con derrota cuando un partido no puede jugarse o termina antes de tiempo por una actuación de los dirigentes o por un factor del que sea responsable el club u organizador.

“Artículo 83. Infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia. Constituye infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios legales mínimos vigentes al momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia, las siguientes:

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h) Si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por un factor del cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido no puede disputarse o se termina anticipadamente por disposición del árbitro.

i) Si por motivo imputable a sus dirigentes o a un factor del cual es responsable el club o el organizador del evento, el equipo no puede, no quiere, se niega jugar o a continuar el partido" cita el reglamento.

El máximo mandarario del organismo deportivo que regula el fútbol profesional colombiano explicó lo que ocurrió en el Millonarios vs. Once Caldas por la Liga BetPlay-crédito @ESPNColombia/X

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Carlos Mario Zuluaga, rechazó que esa regla se aplique al caso en entrevista con Espn: “A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que aplazar el partido, que es la palabra precisa. Porque el partido debe jugarse. Entonces, no se suspende porque no se inició y no se cancela porque sigue dentro de la programación”.

Zuluaga explicó que el campo había sido inspeccionado antes del martes y que existía la expectativa de una recuperación de la gramilla. Sin embargo, al retirar la cobertura que protegía el césped, las condiciones reales impidieron la realización del encuentro.

“En este momento hay una fuerza mayor. Realmente el estadio tuvo una inspección. Ayer estaba tapada la gramilla. Se inspeccionó de la mejor manera posible, se creía que podía haber una evolución entre ayer y hoy. Los expertos que contrató Sencia y los que nosotros llevamos certificaban que hoy se podía jugar al fútbol. Hoy cuando destaparon la gramilla nos dimos cuenta de que no.”, declaró el presidente de Dimayor.

Entretanto, el presidente de Once Caldas, Daniel Jaramillo, en diálogo con el Morningol del Diario As, aseguró que están a la espera de que Dimayor informe un nuevo día y hora para jugar el partido, aunque no descartó tomar acciones jurídicas: “Tenemos que analizar, esta es una situación que recién sucedió. Nuestro abogado está analizando el tema”.

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