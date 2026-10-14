Iván Cepeda arremetió contra Abelardo de la Espriella por decreto sobre el control de la protesta social antes de las marchas de este 14 de octubre: “Estrategia intimidatoria”

La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de reglamentar el nuevo decreto sobre la protesta social causó una fuerte crítica del senador Iván Cepeda, que lo acusó de querer silenciar a la oposición - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/REUTERS

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Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro cuestionó en la mañana del miércoles 14 de octubre, en la antesala de las movilizaciones convocadas en Colombia, el decreto que, según afirmó, expidió el Gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella para regular la protesta social.

Cepea sostuvo que la norma abre la puerta a restricciones sobre la movilización y convocó a participar de forma pacífica en las manifestaciones previstas para el 14 de octubre. “Ayer, y como parte de su estrategia intimidatoria, el gobierno expidió el Decreto 1525 de 2026, para reprimir la protesta social”, expresó Cepeda en el inicio de su publicación en X.

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Para el congresista opositor, que se ha negado a reconocer a De la Espriella como el jefe de Estado, la jornada busca expresar rechazo a las primeras decisiones del Gobierno y defender el derecho a la protesta. Por ello, afirmó que la movilización se realizará pese a lo que describió como una estrategia oficial de intimidación contra los sectores opositores.

Con su mensaje en la redes social X, el senador Iván Cepeda reaccionó al Decreto 1525 de 2026 expedido por el presidente Abelardo de la Espriella (- crédito @IvanCepedaCast/X)

El senador y líder de la oposición acompañará las movilizaciones ciudadanas previstas e iniciará su agenda con un encuentro con jóvenes, durante el cual ofrecerá declaraciones públicas. La actividad se llevará a las 11.00 en la Torre Colpatria, en el centro de Bogotá.

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Cepeda relacionó el Decreto 1525 de 2026 con restricciones a la protesta en Colombia

En su argumentación, el senador insistió en que el Gobierno expidió el decreto 1525 de 2026 un día antes de las movilizaciones, con el único fin de endurecer la respuesta estatal ante las manifestaciones sociales. “El protocolo de De la Espriella amplía el uso de la fuerza, restringe el diálogo por parte de la policía”, dijo el congresista, uno de los líderes del Pacto Histórico.

En su pronunciamiento, también aseguró que la medida puede derivar en la criminalización de personas que asistan a movilizaciones, incluso cuando estas sean pacíficas. Y añadió que el nuevo protocolo no contó con una consulta previa a la ciudadanía ni a las organizaciones sociales; contrario a lo que, según él, sí se puso en marcha en el Gobierno de Gustavo Petro.

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Y afirmó que el decreto amplía el uso de la fuerza por parte de las autoridades y limita las posibilidades de diálogo de la Policía con quienes participan en las concentraciones. Por ello, evocó las protestas que se efectuaron en Colombia entre 2019 y 2021, en las que según él hubo intervenciones violentas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Este fue el mensaje del presidente tras la firma del decreto 1525 de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Muchos jóvenes fueron heridos e incluso asesinados”, expresó el senador al referirse a esos años de movilización social, que en su concepto se llevó a cabo de forma pacífica entre 2022 y 2026. “Durante los cuatro años de nuestro gobierno primó el diálogo y eso permitió el ejercicio tranquilo y pacífico de la protesta”, añadió Cepeda en su post en redes sociales.

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El llamado de Iván Cepeda a movilizarse de manera pacífica, “decdidida y digna”

De esta forma, el senador agregó que, bajo esa orientación, no hubo jóvenes muertos por disparos de la Policía, falsos positivos ni lesiones oculares causadas por cilindros de gases lacrimógenos. Para el congresista, la fuerza pública debe garantizar la movilización y privilegiar los canales de diálogo, antes de acudir, a su juicio, en vías de hecho.

Para el líder del progresismo, la convocatoria se presenta como una respuesta política al rumbo que atribuye al Gobierno. “De la Espriella pretende que retornemos al pasado en materia de protesta social”, declaró Cepeda en sus redes sociales, que pidió que las personas que adhieran a la convocatoria salgan a las calles sin recurrir a la violencia como expresión.

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“Hoy saldremos a las calles de manera pacífica, multitudinaria, decidida y digna”, expresó el congresista que cuestionó lo que sería un régimen autoritario. “No vamos a permitir la arbitrariedad de un régimen autoritario”, concluyó Cepeda en su pronunciamiento, al señalar que no permitirá que “los derechos, la democracia y la vida sean destruidas por De la Espriella”.

¿Quiénes convocan a las marchas del 14 de octubre en Colombia?

La jornada nacional del 14 de octubre fue convocada por organizaciones sindicales, gremios de maestros como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y sectores políticos de oposición al Gobierno, liderados por el propio expresidente Gustavo Petro; aunque no ha confirmado su presencia en las marchas.

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Entre los reclamos mencionados en la convocatoria figuraron asuntos laborales y educativos. Los participantes también han planteado inquietudes sobre el salario mínimo para 2027, la defensa de la educación pública, las condiciones de trabajo del magisterio y los servicios de salud para los docentes, que viene en crisis por irregularidades en el sistema del Fomag.

Las movilizaciones se desarrollarán, como mencionaba Cepeda, en medio de la discusión por el mencionado Decreto 1525, que regula la protesta social y establece protocolos de actuación de la fuerza pública ante hechos de violencia o bloqueos de vías; lo que ha generado una fuerte controversia sobre el papel de los uniformados en estas actividades.

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