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Marchas del 14 de octubre en Colombia provocaron el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay por temas de seguridad

Por las manifestaciones de distintos sectores contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, programadas para el miércoles, se tomó la determinación de reprogramar el encuentro en El Campín, lo que también apretará el calendario del segundo semestre

Santa Fe vs. América
El estadio El Campín no tendrá actividad el 14 de octubre por las marchas en las calles de la capital - crédito Santa Fe
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Hay gran expectativa por las manifestaciones del 14 de octubre de 2026 en Colombia, las cuales fueron convocadas por distintos sectores de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. Se prevé una jornada complicada para los ciudadanos en cuanto a la movilidad, sobre todo en Bogotá por ser el punto principal de las marchas.

Es por eso que la Dimayor informó el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay, el cual iba a registrarse ese mismo día, pero la situación de seguridad provocó que se cambiara la fecha para así darles garantías a los jugadores como al público que iba a asistir al estadio El Campín.

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Otro punto importante de esas manifestaciones es que el Gobierno nacional probará las nuevas normas para las protestas en Colombia, las cuales buscan que se garantice la protección a la propiedad privada y le dan elementos a la fuerza pública para actuar en caso de violencia, pero con críticas de la oposición porque se saltaría el espacio de diálogo.

Cambio de horario por las marchas de la izquierda

La Dimayor reprogramó, el martes 13 de octubre, el partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Montería, correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II, por falta de capacidad policial en Bogotá. El encuentro pasará del miércoles 14 al 15 de octubre, a las 8:05 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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La entidad explicó que la Policía Nacional deberá atender varias movilizaciones y marchas convocadas en distintos puntos de la capital. Esa situación impidió disponer del operativo de seguridad requerido para el desarrollo del compromiso en el escenario deportivo.

Santa Fe vs. Jaguares
Este fue el comunicado de la Dimayor sobre el aplazamiento por un día del partido Santa Fe vs. Jaguares - crédito Dimayor

El aplazamiento de 24 horas también dará más tiempo para recuperar el césped de El Campín, que recibió trabajos de mantenimiento después de albergar eventos musicales y el partido entre Millonarios y Once Caldas. Santa Fe y Jaguares deberán ajustar su planificación logística y deportiva a la nueva fecha.

En la tabla de posiciones, Santa Fe ocupa el sexto lugar con 22 puntos y busca asegurar su clasificación a los cuadrangulares. Jaguares no tiene opciones de avanzar a esa fase y necesita sumar unidades en la tabla del promedio para mantenerse en la primera categoría del fútbol colombiano.

Independiente Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, tras eliminar a Fortaleza en definición desde el punto penal - crédito @santafe_oficial/Instagram
Independiente Santa Fe viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, tras eliminar a Fortaleza en definición desde el punto penal - crédito @santafe_oficial/Instagram

Por otro lado, para los rojos se apretará el calendario y los tiempos de descanso porque, el domingo 18 de octubre, tendrá encuentro contra Llaneros por la fecha 15 de la Liga BetPlay, así que será poco el espacio para recuperar la nómina.

Las nuevas reglas para la protesta

Las reglas de protesta del decreto 1525 de 2027 se estrenarán este miércoles 14 de octubre, durante la movilización convocada por la oposición. La norma, firmada el martes por parte del presidente Abelardo de la Espriella, define cuándo podrá intervenir la fuerza pública y qué conductas pondrán fin al diálogo durante las manifestaciones.

La Policía deberá acompañar las marchas a una distancia mínima de cuatro metros, según el documento. Las autoridades podrán actuar ante el porte o empleo de armas, la retención de personas, los daños a la infraestructura y los ataques contra terceros, incluidos servidores públicos, policías, personal médico y periodistas.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la protesta pacífica es un derecho y aseguró que impartió instrucciones para garantizar una movilización con garantías para la oposición.

El derecho a la protesta es una garantía constitucional. Eso no tiene discusión. No depende de que una persona esté de acuerdo con el presidente o con las decisiones de este Gobierno. Quien piense distinto tiene derecho a expresarse”, dijo en una alocución presidencial el lunes.

Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para, según él, diferenciar la protesta pacífica de situaciones que requieran intervención de las autoridades. - crédito @Marovaan/X e Infobae
Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para, según él, diferenciar la protesta pacífica de situaciones que requieran intervención de las autoridades. - crédito @Marovaan/X e Infobae

El mandatario advirtió que las agresiones, el lanzamiento de objetos para herir, la retención de personas y el uso de niños en las protestas constituyen delitos.

Durante años se dejó que el bloqueo parara la comida, la medicina, el trabajo. A eso, erróneamente, se le llamó derecho. Que lo sepa todo el mundo: eso no es un derecho. En mi Gobierno se acaba”, sostuvo.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó el decreto de garantista y democrático, y señaló que habrá atención especial en el suroccidente del país para prevenir alteraciones del orden público y bloqueos en vías como la Panamericana.

“Se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos. Estamos perfectamente preparados”, añadió.

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