El premio mayor de Miloto se quedó en Cali: estos fueron los números ganadores

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del martes 13 de octubre de 2024 - crédito cortesía

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La ciudad de Cali amaneció con un nuevo millonario, después de que uno de los jugadores de Miloto acertara los cinco números del sorteo 0623 que lo hizo acreedor del gran acumulado de 200 millones de pesos.

Según informó el Operador Nacional de Juegos en la mañana del miércoles 14 de octubre, el sorteo dejó un total de 12.799 ganadores en las distintas categorías, con premios que sumaron más de 289 millones de pesos. La organización informó que este fue el cuarto premio mayor de Miloto entregado en la capital del Valle del Cauca y el número 29 durante 2026.

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Los números ganadores fueron 07, 11, 27, 28 y 33. El tiquete se adquirió bajo la modalidad manual a través de la página oficial de Baloto, mediante la cual el participante selecciona las cifras al realizar la apuesta.

Para reclamar el premio, el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente e iniciar el trámite correspondiente. También podrá consultar los requisitos y las condiciones en www.baloto.com.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de octubre de 2026, Miloto entregó más de 63.018 millones de pesos en premios, distribuidos en 3.787.967 premios, según las cifras divulgadas por la organización. Durante ese periodo, el juego transfirió más de 25.898 millones de pesos al sistema de salud colombiano.

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Las apuestas están disponibles en Baloto.com, en puntos autorizados de Su Red y SuperGIROS y en establecimientos de grandes superficies. Los premios de hasta 2 millones de pesos de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto pueden cobrarse mediante la página web, de acuerdo con las condiciones vigentes para cada juego.

El ganador no recibirá los 200 millones de pesos: esta es la razón

El ganador del acumulado de Miloto no recibirá el total anunciado. La legislación colombiana considera los premios de loterías, rifas, apuestas y juegos similares como ganancias ocasionales y fija para ellos una tarifa del 20%, conforme a los artículos 304 y 317 del Decreto Ley 624 de 1989 que contiene el Estatuto Tributario.

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Sobre un premio bruto de $ 200 millones, el descuento equivale a $ 40 millones. Por tanto, el valor inicial a entregar al apostador sería de $ 160 millones, antes de cualquier costo que pueda surgir después por el uso de esos recursos.

La norma también establece que quien paga el premio debe practicar la retención en el momento del desembolso. El umbral para aplicar esa retención es de 48 Unidades de Valor Tributario (UVT). En 2026, cada UVT equivale a $ 52.374, según la Resolución 238 de 2025 de la Dian, por lo que el límite se ubica en $ 2.513.952. El premio mayor supera ampliamente esa cifra.

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El 4x1000 puede cobrarse cuando el ganador movilice el dinero

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4x1000, no es un descuento automático sobre los $ 200 millones ni sobre los $ 160 millones que reciba inicialmente el ganador. Este impuesto se genera cuando el titular retira, transfiere o utiliza el dinero a través del sistema financiero, como precisa la guía de la Dian sobre el Gravamen a los Movimientos Financieros.

La ley contempla una exención mensual de hasta 350 UVT para los movimientos de personas naturales, monto que en 2026 corresponde a $ 18.330.900. Si el apostador tuviera disponible toda esa exención y trasladara en una sola operación los $ 160 millones netos, el impuesto se calcularía sobre $ 141.669.100 y sería de cerca de $ 566.676. El valor puede cambiar si la exención ya fue usada o según la forma en que se movilicen los fondos.

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La retención del 20 % corresponde al impuesto aplicable a la ganancia ocasional y debe quedar registrada en el certificado de pago. El ganador deberá verificar si, con ese ingreso y el resto de su situación económica, cumple las condiciones legales para presentar declaración de renta. En ese caso, tendrá que incluir el premio y la retención practicada en el año gravable en que recibió los recursos.