Colombia

Sinuano Día resultados de hoy martes 13 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este martes, 13 de octubre de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 13 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 3948.

Quinta: 8.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones cada día: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

El “Gigante de Baviera” retorna a las actividades en el torneo de clubes más importante del mundo

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

Eva Ferrer ya tiene defensa jurídica tras denuncias sobre una presunta red criminal alrededor de Verónica Alcocer

La representación legal de la exconsejera presidencial para la Reconciliación estará a cargo de los abogados María Soledad Morales Torrejano y Johnny Batalla Mena

Eva Ferrer ya tiene defensa jurídica tras denuncias sobre una presunta red criminal alrededor de Verónica Alcocer

Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

La Amarilla tendrá su segundo y último partido de preparación ante Venezuela en el centro de entrenamiento construido por la Federación Venezolana de Fútbol en Isla Margarita

Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

Fiscalía abrió investigación contra el caricaturista Matador por ataques dirigidos contra la primera dama: “Violencia contra la mujer”

La investigación busca examinar los comentarios de Julio Cesar González sobre Ana Lucía Pineda, en medio de sus cuestionamientos por la entrega de ayudas a los damnificados en Pereira luego del terremoto del 10 de agosto de 2026

Fiscalía abrió investigación contra el caricaturista Matador por ataques dirigidos contra la primera dama: “Violencia contra la mujer”

Esposa de australiano apuñalado 25 veces luego de asistir al festival EDC en Medellín, denunció que fue “secuestrado”

Cindy Aguilera, esposa de Frank Stephen Ramírez, busca ayuda para costear el viaje a Colombia y cubrir los gastos médicos de su esposo, mientras se adelantan las investigaciones por parte de las autoridades en el Valle de Aburrá

Esposa de australiano apuñalado 25 veces luego de asistir al festival EDC en Medellín, denunció que fue “secuestrado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Eva Rey arremetió contra Matador por llamar “ratita” a la primera dama: “Mira que yo no quería creer que eres misógino”

Mary Méndez deberá someterse a una cirugía tras un accidente en bicicleta: “Se me complicó”

Shakira superó a The Weeknd y a Karol G con la gira que más asistentes ha tenido del mundo: más de 50.000 personas por ‘show’

Violeta Bergonzi se sometió a nuevos procedimientos para tratar las secuelas de una lipectomía: sorprendió con el resultado

Deportes

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

Viking vs. Bayern Múnich en vivo HOY: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions League en Noruega

Colombia vs. Venezuela - en vivo HOY: siga aquí el último partido de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

Casi 900 policías, así será el operativo de seguridad para el clásico Paisa entre Nacional y Medellín en Copa Colombia

Camila Osorio no pudo terminar su partido en el WTA de Wuhan, China: la tenista colombiana se quejó de problemas en su espalda

Jhon Durán y tres jugadores titulares de la selección Colombia entre los cinco futbolistas más devaluados del 2026: de quiénes se trata