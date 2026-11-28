Jhon Arias sumó su segundo trofeo continental y se unió a la lista de futbolistas colombianos con múltiples títulos de Copa Libertadores (Alex Silva/REUTERS)

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Jhon Arias se coronó campeón de la Copa Libertadores por segunda vez en su carrera tras asistir el gol con el que Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Con este título, el extremo colombiano se suma a un grupo reducido de futbolistas de su país que repitieron la conquista continental, entre los que se cuentan también Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Alexis Henríquez y Orlando Berrío.

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El único gol del encuentro llegó a los 52 minutos del segundo tiempo. Tras un pase largo, Arias cabeceó el balón dentro del área y se lo dejó de espaldas a Ramón Sosa, quien definió de zurda ante el arquero uruguayo Fernando Muslera para desatar la celebración de la parcialidad del Porco en el Centenario.

El partido, marcado por el calor y las constantes faltas, tuvo pocas ocasiones claras. Guido Carrillo tuvo una opción de cabeza para Estudiantes y Lucas Evangelista estrelló un centro en el travesaño tras una serie de rebotes antes de la apertura del marcador. Tras el gol, el técnico Alexander Medina le dio minutos al también colombiano Edwuin Cetré para dotar de profundidad al ataque del Pincha, que insistió por la vía aérea sin éxito ante la resistencia de la defensa de Palmeiras.

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Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes de La Plata con gol de Ramón Sosa tras asistencia de Jhon Arias en la final de la Copa Libertadores disputada en Montevideo (Agustín Marcarian/REUTERS)

Con este resultado, los dirigidos por Abel Ferreira levantaron su cuarta Copa Libertadores, la primera tras cinco años de sequía en el certamen después de haber perdido la final de 2025 ante Flamengo en Lima, instancia en la que el colombiano todavía no formaba parte del plantel paulista.

Arias llegó al club en febrero de 2026, procedente del Wolverhampton Wanderers inglés, en una operación cercana a 25 millones de euros, y firmó contrato hasta diciembre de 2029.

Para el colombiano, el título representa también una revancha personal, luego de haber quedado subcampeón del Brasileirao con el conjunto paulista en el cierre de la temporada local. El volante, que en días recientes asumió la capitanía de la selección colombiana tras la renuncia de James Rodríguez, ahora pone la mira en la final de la Copa de Brasil frente a Gremio para cerrar el año.

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El antecedente de 2023, su primera corona continental

Arias obtuvo su primera corona continental en la edición 2023 cuando Fluminense superó a Boca Juniors en el estadio Maracaná (Andre Coelho/EFE)

Arias acumula así su tercer título internacional de la carrera. Los dos anteriores los obtuvo con Fluminense, la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024, además de haber sido subcampeón del Mundial de Clubes 2023 ante Manchester City, instancia en la que ganó el Balón de Plata por su actuación.

En aquella final de 2023, disputada a partido único en el estadio Maracaná, Arias fue titular en el triunfo 2-1 de Fluminense sobre Boca Juniors. Esa campaña, el colombiano disputó 13 partidos, fue titular en 12 y sumó dos goles y tres asistencias. En la definición ante el club argentino completó tres regates, generó cuatro faltas a su favor y entregó 20 pases en el último tercio de la cancha.

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Los otros colombianos que repitieron el título

Óscar Córdoba fue el arquero títular del Boca Juniors campeón de América en 2000 y 2001 (Diego Pineda/Colprensa)

Antes de la consagración de Arias, cinco futbolistas colombianos habían ganado la Copa Libertadores en más de una ocasión.

Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez fueron titulares indiscutidos de Boca Juniors en los títulos de 2000 y 2001: el arquero disputó los 14 partidos del certamen de 2000 y resultó clave en la definición por penales ante Palmeiras, donde desvió los remates de Faustino “El Tino” Asprilla y Roque Júnior, mientras que Bermúdez, capitán del equipo, jugó también los 14 encuentros y marcó dos goles.

Al año siguiente, ambos repitieron participación casi completa, con 13 partidos cada uno, en la campaña que terminó con el triunfo por penales sobre Cruz Azul.

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Jorge Bermúdez fue capitán y bicampeón con Boca Juniors en 2000 y 2001 (EFE)

Alexis Henríquez es el único colombiano que ganó el torneo con dos clubes distintos de su país. En 2004 arrancó como titular en la defensa de Once Caldas en la fase de grupos.

Sin embargo, para las rondas de eliminación el entrenador Luis Fernando Montoya optó por confiar en Samuel Vanegas y Edgar Cataño como titulares, motivo por el que no jugó la final ante Boca Juniors. Con todo, formó parte del plantel campeón.

Alexis Henríquez ganó la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004 y repitió el título continental con Atlético Nacional en 2016 (Colprensa)

12 años después, como capitán de Atlético Nacional, lideró la campaña de 2016, en la que el club antioqueño sumó 33 puntos en 14 partidos, con 10 victorias, tres empates y una sola derrota, hasta vencer a Independiente del Valle en la final.

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En el plantel Verdolaga también estaba Orlando Berrío, que marcó el gol de Nacional en el partido de ida disputado en Quito. Tres años después, ya en Flamengo, formó parte del plantel que se coronó campeón en la final de 2019 ante River Plate, ganada 2-1 por el club brasileño con un doblete de Gabriel Barbosa sobre el final.

En esa edición, Berrio jugó en la vuelta de octavos de final ante Emelec, y en los dos partidos de cuartos de final ante Internacional de Porto Alegre, ambos desde el banco de suplentes.

Orlando Berrío integró los planteles campeones de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016 y con Flamengo en 2019 (AFP)

El caso de Mauricio “Chicho” Serna

A menudo se incluye entre los colombianos bicampeones al volante antioqueño, debido a que formó parte del ciclo exitoso de Boca Juniors a las órdenes de Carlos Bianchi, al igual que Córdoba y Bermúdez.

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Sin embargo, el jugador no fue inscrito para disputar la Copa Libertadores 2000 debido a una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que sufrió a comienzos de ese año. Esa ausencia impide contabilizarlo entre los campeones de esa edición puntual, pese a que integró el plantel en el torneo argentino, una vez completó su recuperación.

Mauricio Serna quedó fuera de la nómina de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2000 debido a una lesión de ligamentos en la rodilla (Random)

Serna reapareció semanas más tarde, ya recuperado, para disputar la Copa Intercontinental 2000 frente a Real Madrid en Tokio. Fue titular en esa final, jugada el 28 de noviembre de ese año ante 52.511 espectadores en el Estadio Nacional, que Boca Juniors ganó 2-1 con un doblete de Martín Palermo.

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Un año después, en la Libertadores 2001, Serna sí fue titular indiscutido: disputó 11 de los 13 partidos de la campaña y marcó el segundo penal en la definición ante Cruz Azul que le dio a Boca su bicampeonato continental.