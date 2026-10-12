“Esto solo empeorará”: Cathy Juvinao lanzó duro mensaje por los comentarios de ‘Matador’ contra la primera dama Ana Lucía Pineda

Ante los comentarios de 'Matador' contra la primera dama Ana Lucía Pineda, Cathy Juvinao rechazó las palabras del caricaturista - crédito @analu_pineda/Instagram - Cathy Juvinao/Facebook - @/Matador000/X

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La representante a la Cámara Cathy Juvinao rechazó los señalamientos del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, al advertir que los constantes episodios de violencia de género continuarán impunes hasta que la Fiscalía General de la Nación y los jueces sienten precedentes judiciales claros contra los agresores.

La postura de la congresista se dio en respaldo al comunicado oficial de la Presidencia de la República, en el que el Gobierno nacional y su gabinete ministerial exigieron la retractación del caricaturista por calificar a la primera dama con expresiones como “ratita” y “pati raquítica” ante sus críticas por la ejecución de los recursos del Fondo Milagro, al considerar su actitud “misógina”.

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Los comentarios del caricaturista en torno a la primera dama surgieron por cuestionamientos sobre la situación legal y tributaria de su fundación y la transparencia en el manejo de las donaciones para los damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026; no obstante, las palabras que usó y los señalamientos abrieron la puerta a una discusión mucho más amplia.

La Presidencia de la República pidió a humoristas y caricaturistas no usar esas expresiones artísticas como instrumento para fomentar la misoginia - crédito Presidencia

La advertencia de Cathy Juvinao a la justicia

A través de una serie de publicaciones en la red social X, la legisladora enfatizó que la falta de sanciones efectivas por parte de la justicia permite la proliferación de agresiones verbales, simbólicas y digitales contra las mujeres en el ejercicio público.

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“Hombres como Matador, los cuales pululan en todas las orillas políticas, perpetran violencia contra las mujeres a sus anchas, con la tranquilidad de saber que la justicia nunca les hará nada. Hasta que la Fiscalía y los jueces sienten precedentes, esto solo empeorará”, sostuvo la representante Juvinao.

Cathy Juvinao advirtió que la falta de consecuencias judiciales frente a las agresiones contra las mujeres puede contribuir a la repetición de estas conductas - crédito @CathyJuvinao/X

La legisladora destacó que la violencia de género degrada el debate político y debe ser sancionada de forma social y legal, sin importar la tendencia ideológica de las personas afectadas.

“Rechacé la misoginia de Matador en el gobierno de Gustavo Petro. Lo hago también ahora en el Gobierno de ADLE. La violencia machista degrada el debate público, desfigura y corrompe el control político y perpetúa imaginarios sobre las mujeres que son inaceptables”, dijo Cathy Juvinao en otra publicación.

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“La violencia contra las mujeres NUNCA es aceptable: sean de izquierda, de derecha, de centro o lo que sea. Y cuando la validamos contra una mujer que no es de nuestros afectos, estamos validando que luego se use contra nosotras mismas (sic)”, enfatizó la congresista en respuesta al comunicado de la Presidencia de la República.

En el mismo post, la congresista defendió el ejercicio del control político y reconoció que también ha formulado preguntas al Gobierno y a la primera dama sobre su papel durante la atención a los damnificados del terremoto. Sin embargo, advirtió que “esta labor no se puede confundir con promover violencia basada en género” y sentenció: “Escrutar y exigir, sí. Ejercer violencia machista, sexista, verbal, simbólica y digital, no”.

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Cathy Juvinao señaló que hacer control político estaba bien, pero que la manera en que lo hizo Matador contra la primera dama quebraba cualquier debate - crédito @CathyJuvinao/X

La exigencia de coherencia al Gobierno y al debate político

La congresista insistió en que cuestionar la gestión de la primera dama es legítimo y hace parte del ejercicio de control político. No obstante, cuestionó las actuaciones del caricaturista Matador, al considerar que sus publicaciones desvían la atención de los interrogantes sobre el manejo de las ayudas destinadas a los damnificados.

En ese sentido, afirmó que “lo único que logran personajes como Matador, con su violencia y misoginia constantes, es poner el foco en las formas mientras se esquivan las preguntas de fondo y, por ende, las respuestas”.

“La violencia política no solo es innecesaria: entorpece el control político en una sociedad que reclama rendición de cuentas”, escribió Juvinao en X.

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Cathy Juvinao defendió su postura al señalar que el rechazo a la violencia machista debe mantenerse independientemente de la orientación política de la mujer afectada - crédito @CathyJuvinao/X

Al tiempo que respaldó el pronunciamiento del Ejecutivo, la legisladora pidió al Gobierno nacional mantener la misma firmeza frente a los ataques digitales que simpatizantes del oficialismo dirigen hacia mujeres de la oposición.

“Acompaño a la Presidencia en su rechazo a la violencia política contra la Primera Dama. Pero asimismo le pido rechazar la violencia política que sus propios seguidores ejercen contra mujeres críticas de este gobierno. Seamos coherentes: respeto siempre para todas las mujeres”, escribió la representante.

Cathy Juvinao pidió a la Presidencia respetar el derecho del debate y del control político, de la misma manera en que pidieron respeto por la primera dama - crédito @CathyJuvinao/X

Estas palabras de Juvinao se producen al tener en cuenta que la congresista se identifica como una figura política de centro y se destaca por ejercer control político sobre el Gobierno de Abelardo de la Espriella. En medio de esa labor, es objeto de ataques en redes sociales, una situación que explica su llamado a diferenciar las críticas políticas legítimas de las agresiones basadas en género.

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