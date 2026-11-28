Joe Montemurro, entrenador de Australia, destacó la labor de sus dirigidas y el nivel de Colombia en el amistoso (@Matildas/Facebook)

Guardar

Colombia perdió 3-1 ante Australia en la madrugada de este sábado, hora colombiana, durante el primero de dos amistosos entre ambos equipos. El seleccionador Joe Montemurro sostuvo tras el partido que el equipo sudamericano “podría ser un equipo que llegue a cuartos de final de la Copa del Mundo, es un gran equipo”.

Las selecciones volverán a enfrentarse el próximo miércoles en Australia, en el último compromiso de 2026 para ambas. Los dos equipos ya están clasificados al Mundial de Brasil 2027, mientras que el primer duelo reunió a 24.977 espectadores.

PUBLICIDAD

Alanna Kennedy abrió el marcador para Australia a los 10 minutos, pero Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid, igualó cinco minutos más tarde. Al referirse al período posterior al descanso, Montemurro dijo: “Solo teníamos que pensar. Era muy obvio y evidente cómo generaban superioridad numérica y cómo creaban situaciones en transición. Todo el mérito es de las jugadoras”. Katherine Tapia falló en un despeje a los 59 minutos y Daniela Arias marcó en propia puerta; Caitlin Foord anotó dos minutos después.

Australia mostró un juego lleno de efectividad para vencer a Colombia por 3-1 en el primero de los dos amistosos de preparación (@Matildas/Facebook)

Durante la rueda de prensa tras el encuentro, Montemurro agregó: “Para eso sirven estos partidos. Estos partidos sirven para aprender estas lecciones, para ponerlas en práctica en situaciones reales”.

PUBLICIDAD

Con respecto al desarrollo del partido, Kennedy abrió el marcador tras una jugada de pases que superó a la defensa colombiana. Linda Caicedo igualó luego de recibir el balón en la mitad de la cancha, superar a dos rivales y definir ante la arquera. La atacante también estrelló un remate contra un palo antes del descanso, cuando intentó desde más de 30 metros.

Linda Caicedo fue la figura de Colombia con un golazo en la derrota 3-1 contra Australia, en una jugada individual (@Matildas/Facebook)

En la segunda mitad, Arias marcó en propia puerta tras un tiro de esquina y Australia recuperó la ventaja a los 58 minutos. Dos minutos más tarde, Kyra Cooney-Cross asistió a Caitlin Foord, quien definió ante la salida de Katherine Tapia, guardameta del Palmeiras, para establecer el marcador final de 3-1.

PUBLICIDAD

El sorteo del Mundial Femenino de 2027

La FIFA definió el procedimiento del sorteo final de la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, que ordenará a las selecciones en los ocho grupos de la primera fase y establecerá un cuadro de eliminatorias separado hasta las semifinales para las cuatro mejor ubicadas en la clasificación mundial.

El torneo se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en ocho ciudades. Será la décima edición del certamen y la primera que se juegue en Sudamérica, donde reunirá a Brasil, 28 selecciones clasificadas de manera directa —una de ellas, Colombia— y tres plazas aún pendientes del torneo clasificatorio. La composición de los bombos dependerá del ranking femenino FIFA que se publicará el lunes 7 de diciembre.

PUBLICIDAD

La ceremonia se realizará el viernes 11 de diciembre a las 11:30 a.m. de Colombia en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Brasil integrará el bombo 1 y ocupará de manera automática la posición A1 del grupo A.

Brasil se prepara para el Mundial Femenino 2027, que se realizará en ocho ciudades del 24 de junio al 25 de julio. (REUTERS/Tita Barros)

Las siete selecciones que sigan a Brasil en la clasificación mundial completarán el bombo 1. Las siguientes ocho integrarán el bombo 2, las ocho posteriores irán al bombo 3 y el último bombo reunirá a las cinco clasificadas de menor ubicación junto con las tres plazas reservadas para las ganadoras del torneo clasificatorio. La FIFA también buscará evitar que coincidan en un mismo grupo dos equipos de una misma confederación; la excepción será la UEFA, que tendrá 11 selecciones clasificadas y podría alcanzar 12 según el resultado del torneo clasificatorio.

PUBLICIDAD

El sorteo de la fase final del torneo clasificatorio se celebrará el jueves 10 de diciembre. Esa instancia se jugará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2027, con eliminatorias a partido único que otorgarán los últimos tres cupos al Mundial.

La etapa preliminar tendrá lugar en Rabat, Marruecos, entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre de 2026. Participarán China Taipéi, Uzbekistán, Sudáfrica, Papúa Nueva Guinea, Ghana y Ecuador, de las cuales dos avanzarán a la fase final. Allí se sumarán a dos selecciones de la Concacaf aún por confirmar, Venezuela como representante de la Conmebol y un equipo de la UEFA todavía por definir.

PUBLICIDAD