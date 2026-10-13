Colombia

Gustavo Petro negó que haya sido “chantajeado” por Laura Sarabia y se despachó contra Angie Rodríguez: “Resentimiento enfermo”

El expresidente aseguró que la versión de la exdirectora del Dapre no tiene fundamentos sólidos pues no mantuvieron una relación cercana y no conocía de las conversaciones que mantenía con la exembajadora en el Reino Unido

Gustavo Petro rechazó las declaraciones de Angie Rodríguez a través de la red social X - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Gustavo Petro rechazó las declaraciones de Angie Rodríguez a través de la red social X - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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Apenas horas después de que se conocieran las fuertes declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez sobre un presunto caso de chantaje contra el expresidente Gustavo Petro, las reacciones no se hicieron esperar.

De hecho, el exmandatario apareció en la mañana del martes 13 de octubre en su cuenta de X rechanzando la versión de Rodríguez en la que, incluso, comentó que fue agredido físicamente por Verónica Alcocer.

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En su pronunciamiento, Petro aseguró que nunca mantuvo una relación de cercanía con la exfuncionaria del Dapre, por lo que no es posible que ella pueda concluir que existió una presunto chantaje por parte de la exembajadora en Reino Unido Laura Sarabia.

Además, insistió en que los constantes ataques en su contra por parte de Rodríguez harían parte de un “resentimiento”, aunque no especificó los motivos que la habrían llevado a tomar esa postura frente a su gobierno.

Petro sostuvo que la exdirectora del Dapre nunca trabajó en su oficina personal - crédito X
Petro sostuvo que la exdirectora del Dapre nunca trabajó en su oficina personal - crédito X

Puede creerse que ha encontrado una historia pero solo ha logrado una historia del resentimiento enfermo. Jamás he sentido algún tipo de chantaje de Laura Sarabia, no veo porque tendría que existir”, señaló Petro.

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En su mensaje, el expresidente también señaló que ni él, ni la excanciller, tuvieron un contacto previo con Angie Rodríguez que pudieran acercarla a la relación laboral y personal que mantuvieron durante su paso por la Casa de Nariño.

Y menos que una persona que nunca laboró en mi oficina y que ni me conocía personalmente ni conocía a Laura tenga alguna base real para hacer esas afirmaciones”, concluyó Petro.

Las palabras del exmandatario se dan después de que el domingo 12 de octubre, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia Angie Rodríguez asegurara que Laura Sarabia habría chantajeado al presidente Gustavo Petro para que la nombrara embajadora de Colombia en el Reino Unido, mediante supuestas fotografías y videos sobre asuntos personales del mandatario.

El Senado autorizó que el expresidente Petro salga del país durante el año consiguiente al cese del ejercicio de sus funciones como mandatario - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia
Angie Rodríguez afirmó que Laura Sarabia chantajeó a Gustavo Petro para obtener la designación en la embajada de Colombia en el Reino Unido - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

En una entrevista otorgada a Caracol Radio, Rodríguez sostuvo que, tras la salida de Sarabia de la Cancillería, Petro le consultó qué sedes diplomáticas estaban disponibles porque debía asignarle un cargo fuera del país. Según su relato, el mandatario le expresó: “Acá está Laura otra vez y se descompuso. Toca ubicarla como sea”.

La exfuncionaria afirmó que inició contra su voluntad el proceso para designar a Sarabia en Londres. Al explicar por qué Petro habría aceptado el nombramiento, dijo: “Yo me di cuenta de qué estaba pasando, que ella lo estaba chantajeando en el celular. Y tenía que sí o sí nombrarla”.

Rodríguez aseguró que Sarabia “sí tiene fotos, sí tiene videos” y material sobre lo que hacía Petro, aunque no precisó el contenido de esos archivos. También explicó que decidió hablar después de sentirse subestimada dentro del Gobierno: “Gracias a Dios estoy viva para poder contar y voy a seguir contando más cosas”.

Las acusaciones sobre el poder de Sarabia en la Presidencia

La exdirectora del Dapre describió a Sarabia como una figura con influencia decisiva sobre el funcionamiento de la Presidencia y la relación de Petro con su gabinete. “La presidenta era ella”, afirmó Rodríguez, quien la calificó como “un monstruo”, “fría, calculadora, controladora” y “estratega”.

Angie Rodríguez - Laura Sarabia
La exdirectora del Dapre sostuvo que Laura Sarabia ejercía una fuerte influencia sobre la relación del presidente con el gabinete de ministros - crédito Dapre - AP

Según su versión, esa dinámica limitaba el acceso directo de los ministros al presidente. Rodríguez también relató que Petro le reprochó haberlo “esclavizado de la agenda”, debido a que ella buscaba sostener una programación institucional de trabajo distinta de la que, dijo, existía antes de su llegada al cargo.

Consultada por las actividades que podrían explicar las ausencias del mandatario, mencionó a mujeres y “otros excesos”, sin detallar conductas concretas. Ante una pregunta sobre drogas, respondió que se refería a “otras cosas que eran excesos, que no estaban bien”.

Rodríguez además vinculó a Verónica Alcocer, exprimera dama, con Sarabia en supuestas decisiones sobre nombramientos y contratación. Afirmó que ambas habrían promovido el alejamiento de Armando Benedetti del entorno presidencial al considerarlo una amenaza.

La exfuncionaria sostuvo que Benedetti tuvo un papel determinante en la victoria de Petro en la segunda vuelta electoral, pero que luego fue aislado del presidente. “Ellas dos sacan a Benedetti del Gobierno”, declaró.

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