Marchas y protestas en contra del gobierno de Abelardo de la Espriella este miércoles 14 de octubre: estos son los puntos de concentración, horarios y recorridos

Fecode y diversos sectores sindicales convocaron a jornadas de movilización nacional para el 14 de octubre - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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Las movilizaciones convocadas por Fecode y otros sectores sindicales se realizarán el miércoles 14 de octubre en varias ciudades de Colombia, con concentraciones desde la mañana y la participación anunciada del expresidente Gustavo Petro.

La jornada reúne reclamos del magisterio por educación pública, salud y prestaciones sociales, además de cuestionamientos a las decisiones económicas y laborales del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores convocó la marcha “¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!” a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional, en la localidad de Santa Fe. Fecode confirmó que ese será el punto de encuentro para docentes y otros sectores que respaldan sus demandas.

Petro anunció que asistirá a la concentración de la capital. “Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, expresó el exmandatario al convocar a la jornada.

Las reivindicaciones docentes y el llamado a una huelga general

Fecode y diversos sectores sindicales convocaron a jornadas de movilización nacional para el 14 de octubre - crédito @fecode/X

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) plantea la defensa de la educación pública, el acceso a una atención digna en salud para los docentes y el reconocimiento de las prestaciones sociales en los términos establecidos por la ley. También reclama medidas frente a los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto en instituciones educativas.

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El expresidente vinculó la protesta con el debate sobre el salario mínimo para 2027 y la respuesta estatal ante la sequía. “Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el efecto que dejará la sequía”, manifestó.

El presidente de la Espriella cuestionó a los promotores de la movilización y sostuvo que su administración mantendrá vigente el decreto que faculta a la fuerza pública a intervenir en concentraciones donde se presenten vandalismo y bloqueos sistemáticos de vías. “Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, afirmó.

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En Cali, la marcha comenzará a las 9:00 a. m. en la plazoleta Jairo Varela y avanzará hasta el Parque de las Banderas, según confirmó el Pacto Histórico al diario El País. La ciudad tendrá una movilización de sindicatos, docentes y organizaciones políticas vinculadas a la convocatoria nacional.

Bucaramanga contará con dos concentraciones desde las 9:00 a. m.: una en la carrera 27 con calle 56 y otra frente a la sede principal de la Universidad Industrial de Santander. Ambas columnas llegarán a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, tras recorrer la carrera 27 y la calle 36 hacia el centro de la ciudad.

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El Sindicato de Educadores de Santander declaró un paro de 24 horas, por lo que se prevé la suspensión de clases en las instituciones oficiales del departamento. La organización reclamó garantías para una educación pública, gratuita, laica, incluyente y financiada por el Estado, además de condiciones laborales estables para los docentes.

En Medellín se anunciaron concentraciones a las 10:00 a. m. en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el Centro Comercial Aventura - crédito @WILLYCARMONAM/X

En Medellín se anunciaron concentraciones a las 10:00 a. m. en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el Centro Comercial Aventura; otras convocatorias previas contemplaban el Parque de la Resistencia, también conocido como Parque de los Deseos. En Barranquilla, el punto de reunión será el Paseo Bolívar a las 10:00 a. m.

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En Ibagué la movilización está convocada en la Casa del Maestro ubicada en la avenida 37 con carrera 40 a partir de las 8:00 a. m.. En Armenia el punto de encuentro será en la Plaza de Bolívar, AXM, a las 8:30 a. m.. En Riohacha, Fecode anunció que la marcha se realizará desde las 7:00 a. m. en el Parque Simón Bolívar.

Ocho actividades previstas en Bogotá entre el 13 y el 18 de octubre

La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió sobre posibles afectaciones y desvíos en el sistema Transmilenio de Bogotá - crédito Secretaría de Gobierno de Bogotá

La agenda de Bogotá incluye ocho convocatorias entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre, con actividades en Teusaquillo, Santa Fe, La Candelaria y Usme. La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió que las concentraciones pueden generar demoras, desvíos e impactos en rutas troncales y zonales de TransMilenio.

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El martes 13 habrá una marcha denominada “¿Cansado de los sionistas?” desde la Embajada de Estados Unidos, en Teusaquillo, hacia la Plaza de Bolívar, a las 14:30. Ese mismo día se convocó el plantón “¿Cansado de los capuchos?” en la Plaza de Bolívar, aunque su horario permanece pendiente de confirmación.

Además de la movilización del magisterio, el miércoles 14 de octubre habrá una jornada preparatoria de un paro contra el Gobierno, promovida por la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Confederación General del Trabajo, la Confederación Democrática de Pensionados, Fecode, el Pacto Histórico y Alianza por la Vida. La hora y el lugar de esa actividad aún no fueron definidos.

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El sector universitario convocó la marcha “Movilización en defensa de nuestros derechos” desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, también en la localidad de Santa Fe, con horario por confirmar. En Usme fue anunciada otra concentración, aunque todavía no se definieron su punto de encuentro ni la hora de inicio.

El jueves 15 se realizará una velatón por el Día Nacional del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal, a las 19:00, frente al Movistar Arena, en Teusaquillo. La actividad fue convocada por JIC Fundación para acompañar a familias que atravesaron una pérdida gestacional o perinatal.

La última actividad prevista será el domingo 18: Fundación Morei convocó un plantón social y ciudadano de carácter pacífico a las 8:00 en el Parque Santander, en la localidad de Santa Fe. La Secretaría Distrital de Gobierno indicó que sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán las concentraciones para promover la convivencia y garantizar el derecho a la protesta pacífica.

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