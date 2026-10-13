Colombia

Murió oncólogo británico que asistió al festival de música electrónica EDC en Medellín: habría sufrió una sobredosis

Ajay Bhatnagar falleció luego de recibir atención en la Clínica El Rosario por un cuadro asociado al presunto consumo de anfetaminas y licor

Otros asistentes al evento encontraron al hombre inconsciente en el suelo de uno de los escenarios -crédito @edc_colombia
Otros asistentes al evento encontraron al hombre inconsciente en el suelo de uno de los escenarios -crédito @edc_colombia
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Un médico británico murió tras sufrir una complicación médica que, según el reporte del caso, estuvo relacionada con el consumo de drogas durante el festival Electric Daisy Carnival (EDC) en Medellín.

El hombre se identificó como Ajay Bhatnagar, oriundo de Inglaterra y ascendencia india, tenía 51 años.

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El fallecimiento representó la segunda muerte asociada a una aparente sobredosis en el evento de música electrónica, que se realizó entre sábado 10 y domingo 11 de octubre, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Bhatnagar se encontraba dentro del festival el domingo cuando empezó a presentar problemas de salud. Sus allegados lo llevaron a la Clínica El Rosario, en su sede de El Tesoro, donde el personal médico logró estabilizarlo.

El oncólogo y radioterapeuta falleció cerca de las 5:00 p. m. del lunes festivo 12 de octubre. La complicación de su estado médico se habría producido por el presunto consumo de altas dosis de anfetaminas y licor en uno de los escenarios del encuentro internacional.

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El médico fundó el Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona y colaboró con la organización Alliance Oncology - crédito Prostate Cancer Institute of Arizona
El médico fundó el Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona y colaboró con la organización Alliance Oncology - crédito Prostate Cancer Institute of Arizona

Las autoridades practicaron exámenes toxicológicos al médico británico de 51 años. Los análisis arrojaron resultados positivos para cocaína, anfetaminas y alcohol.

Bhatnagar se hospedaba en el hotel Haven, situado en el sector de Provenza, y estaba casado con una mujer de 51 años. Su cuerpo quedó bajo custodia de las autoridades forenses, que adelantan los procedimientos requeridos antes de la repatriación.

¿Quién era el extranjero?

Bhatnagar vivía en Estados Unidos junto con su compañera sentimental. Su trayectoria profesional estaba vinculada con la atención de pacientes oncológicos y con tratamientos contra el cáncer de próstata.

El especialista se graduó como doctor en medicina en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. En esa misma institución cursó una especialización en administración de empresas de salud.

El fallecido era un especialista con trayectoria en Estados Unidos. Su perfil profesional lo situaba entre los oncólogos reconocidos en ese país, con más de 20 años de experiencia en el área.

Bhatnagar se formó en Medicina y administración de empresas de salud en la Universidad de Pittsburgh - crédito Prostate Cancer Institute of Arizona
Bhatnagar se formó en Medicina y administración de empresas de salud en la Universidad de Pittsburgh - crédito Prostate Cancer Institute of Arizona

En 2002, cofundó el Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona, donde trabajaba como radioterapeuta. Su práctica se enfocaba en la braquiterapia de baja dosis, un tratamiento utilizado para el cáncer de próstata localizado.

La especialidad consiste en la aplicación de radiación dentro o cerca de la zona afectada. Según su perfil, ese método figura entre los tratamientos con altas tasas de curación para pacientes con enfermedad localizada.

El médico también se graduó con honores en Bioingeniería en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia.

En 2023, fue elegido miembro distinguido de una edición especial del registro de los Mejores Médicos de Estados Unidos. El reconocimiento formó parte de su trayectoria profesional antes de su viaje a Medellín.

Muerte costarricense en EDC Medellín

Un ciudadano costarricense murió durante EDC Medellín después de que los equipos médicos lo trasladaran desde la Unidad Deportiva Atanasio Girardot hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe. La víctima fue identificada como Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años. Las autoridades investigan si el fallecimiento estuvo relacionado con una sobredosis de sustancias estupefacientes.

Los allegados del paciente lo trasladaron a la sede El Tesoro de la Clínica El Rosario para recibir atención médica - crédito @edc_colombia/X
Los allegados del paciente lo trasladaron a la sede El Tesoro de la Clínica El Rosario para recibir atención médica - crédito @edc_colombia/X

l hombre fue hallado inconsciente en el suelo de uno de los escenarios del festival, que se realizaba en Medellín. Los primeros reportes indicaron que también tenía dificultades graves para respirar.

Méndez Huertas fue encontrado a las 11:15 p. m. del sábado 10 de octubre, durante la primera jornada del evento de música electrónica. Varios asistentes advirtieron la situación y avisaron a los organismos de socorro presentes en el lugar.

El personal médico que atendía las emergencias del festival evaluó al extranjero y determinó que debía recibir atención hospitalaria urgente. Una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín lo llevó al Hospital Pablo Tobón Uribe.

En ese centro asistencial, los médicos intentaron estabilizarlo. Las primeras valoraciones señalaron que sus complicaciones podían estar asociadas con una sobredosis de drogas.

El ciudadano costarricense murió a las 3:46 a. m. del domingo 11 de octubre. Según el reporte de las autoridades, la causa inmediata fue una falla respiratoria derivada de la condición médica que motivó su traslado.

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