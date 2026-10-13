Colombia

Álvaro Leyva insistió en sus denuncias en contra de Gustavo Petro: entregó documentos en la embajada de Estados Unidos en Colombia

El exministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el envío estaba relacionado con iniciativas penales que, según su versión, concluyó el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025

Álvaro Leyva entregó documentos clave a la embajada de Estados Unidos en Colombia sobre sus denuncias contra Gustavo Petro - crédito Colprensa
Álvaro Leyva entregó documentos clave a la embajada de Estados Unidos en Colombia sobre sus denuncias contra Gustavo Petro - crédito Colprensa
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El excanciller Álvaro Leyva Durán informó que entregó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia documentos sobre actuaciones que asegura haber promovido contra el expresidente Gustavo Petro Urrego ante autoridades judiciales estadounidenses. La comunicación fue recibida el 9 de octubre de 2026 en la sede diplomática en Bogotá, según una imagen divulgada por el propio Leyva.

El anuncio, hecho este martes 13 de octubre de 2026, no detalla el contenido de los documentos ni confirma la apertura de un proceso en Estados Unidos. La constancia publicada acredita la recepción de una carta en la Embajada, pero no da cuenta de una decisión o actuación del Departamento de Justicia.

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La carta fue dirigida al presidente y al fiscal general de Estados Unidos

El exministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el envío estaba relacionado con iniciativas penales que, según su versión, concluyó el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025 - crédito @AlvaroLeyva/X
El exministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el envío estaba relacionado con iniciativas penales que, según su versión, concluyó el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025 - crédito @AlvaroLeyva/X

Leyva Durán difundió una misiva enviada al presidente de Estados Unidos. Donald Trump; a su homólogo colombiano Abelardo de la Espriella, y al fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche. Allí indicó que la entrega se realizó por medio del encargado de negocios de la representación diplomática, Hugo Guevara.

El exministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el envío estaba relacionado con iniciativas penales que, según su versión, concluyó el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025. No precisó qué organismos estadounidenses recibieron entonces esas actuaciones ni adjuntó información sobre eventuales radicaciones judiciales.

La documentación tampoco permite establecer si la Fiscalía estadounidense, el Departamento de Justicia o alguna otra dependencia inició una verificación formal de los señalamientos expuestos por Leyva.

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Leyva había anticipado el envío en septiembre

La carta fue dirigida al presidente Trump y al fiscal general de Estados Unidos - crédito @AlvaroLeyva/X
La carta fue dirigida al presidente Trump y al fiscal general de Estados Unidos - crédito @AlvaroLeyva/X

El excanciller Álvaro Leyva Durán afirmó que el 15 de septiembre de 2026 escribió al secretario de Estado, Marco Rubio, para comunicarle que remitiría al representante diplomático estadounidense en Colombia los documentos sobre sus gestiones contra Petro ante funcionarios de la justicia de ese país.

“Ciudadanas, ciudadanos: El 15 de septiembre pasado envié un mensaje en español al Secretario de Estado de USA, Marco Rubio en el que le puse de presente que le haría llegar al Embajador de su país en Colombia (encargado), señor Hugo Guevara, documentos de lo actuado por mí ante funcionarios de la justicia americana, U.S. Department of Justice, contra el expresidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego”, puntualiza el documento que publicó en su cuenta de X.

Según Leyva Durán, la remisión incluía la identificación de “testigos calificados” que, a su juicio, respaldarían la necesidad de una actuación pronta debido a la gravedad de los presuntos delitos que atribuye al exmandatario colombiano.

“Esto, con el ánimo de reiterar por conducto oficial mis iniciativas en lo penal fechadas el 25 de septiembre y 9 de octubre de 2025. Agregué en el citado mensaje dirigido al Secretario Rubio, que en la comunicación por enviarse al Embajador encargado se agregarían “nombres de testigos calificados” que pondrían de manifiesto “la urgencia de adelantar una pronta y cumplida justicia dada la gravedad de los delitos” del expresidente Petro”, expuso el exdiplomático.

Sin embargo, el texto no identifica a esos posibles testigos ni especifica las conductas que Leyva Durán atribuye a Gustavo Petro. Tampoco informa si esas personas han rendido declaraciones ante alguna autoridad o si existe una solicitud de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos.

La recepción diplomática no acredita una investigación en curso

Se conoció el documento con el que el excanciller Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro y a un periodista ante la justicia de Estados Unidos - crédito Colprensa
La recepción diplomática no acredita una investigación en curso- crédito Colprensa

El sello de recibido divulgado por Leyva Durán prueba que la Embajada recibió una comunicación y unos documentos, pero por sí solo no permite concluir que las autoridades estadounidenses hayan evaluado el material, aceptado una denuncia o abierto una investigación.

Las embajadas cumplen funciones diplomáticas y consulares, mientras que las decisiones sobre investigaciones federales corresponden a las autoridades judiciales competentes en Estados Unidos. Hasta el momento, Leyva no ha divulgado documentos oficiales de esas entidades que indiquen la existencia de un expediente, un requerimiento de información o una actuación formal relacionada con los señalamientos contra el expresidente colombiano.

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