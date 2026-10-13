Gustavo Petro envió un mensaje a las mujeres tras insultos de ‘Matador’ a la primera dama: “Pueden expresarse y denunciar de inmediato”

El expresidente asistió a un conversatorio en la Universidad del Atlántico - crédito @petrogustavo/X

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La ministra del Trabajo, Natalia López, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, rechazaron los ataques contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y expresaron su solidaridad por las expresiones misóginas y discriminatorias en su contra del caricuaturista Julio César González más conocido como Matador.

El Ministerio del Trabajo recordó que la legislación colombiana contempla mecanismos de protección como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2453 de 2025, que establece medidas frente a la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. López reiteró el compromiso de su cartera con la prevención de la discriminación, el acoso y otras formas de violencia contra las mujeres en los entornos laborales.

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Gobierno rechazó los ataques del caricaturista Matador en redes sociales contra la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito Composición fotográfica: @Matador000 / X

La titular de la cartera sostuvo que las diferencias políticas e ideológicas no justifican humillaciones ni descalificaciones por la apariencia física, las convicciones o la participación de las mujeres en la vida pública. “A ella y a todas las mujeres que han enfrentado violencia y discriminación les digo con absoluta firmeza: ¡No están solas! El respeto por las mujeres no se negocia, no tiene color político y no admite excepciones ni dobles discursos”, manifestó en rueda de prensa.

El ministro Gómez se sumó al pronunciamiento de la Presidencia de la República y repudió las expresiones degradantes dirigidas contra Pineda. Señaló que los ataques sobre la apariencia física y los mensajes que deshumanizan a una mujer merecen un rechazo firme.

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Conforme a sus declaraciones, ninguna mujer debe pagar con humillaciones el precio de hacerse escuchar, liderar o servir al país. También defendió un debate democrático en el que la libertad de expresión, la crítica y la controversia se ejerzan con responsabilidad y respeto, y destacó el aporte de empresarias, emprendedoras, trabajadoras y servidoras públicas al desarrollo de Colombia.

El respeto por las mujeres, coincidieron López y Gómez, debe estar por encima de las diferencias políticas. En efecto, llamaron a promover una conversación pública que reconozca sus capacidades, escuche sus voces y respete su liderazgo.

La respuesta de Petro a las declaraciones de los ministros de Abelardo de la Espriella

El expresidente de la República defendió los derechos de las víctimas de abusos en su contra - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Gustavo Petro aprovechó el pronunciamiento de los ministros de Abelardo de la Espriella para enviar un mensaje a las mujeres en el país. En su criterio, es fundamental que denuncien ataques y abusos en su contra.

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A la par, Petro aprovechó para hablar nuevamente sobre las acusaciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, sobre señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer y la excanciller Laura Sarabia. En el mensaje calificó las declaraciones como calumnia que buscan mancillar el legado de su administración.

“A todas las mujeres que mancillan pueden expresarse y denunciar de inmediato en medio de la orgía de la oligarquía por desprestigiar el primer gobierno del pueblo a la ministra a cuya madre Angie calumnia, responder de inmediato y colocar la denuncia pertinente”, escribió en su cuenta de X.

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La razón de Petro para alejar a Angie Rodríguez del Dapre

La razón de Petro para alejar a Angie Rodríguez del Dapre fue la falta de confianza - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

En su publicación, Gustavo Petro afirmó que la salida de Rodríquez del Dapre estuvo relacionada con el manejo irregular dentro de la entidad, por lo que decidió, bajo su criterio, lo mejor para Ejecutivo era relegarla del cargo.

“Saqué a Angie Rodriguez porque después de mi lucha contra el narcoparamilitarismo no acepté que el departamento del Cesar se lo entregaran de nuevo a los herederos de los paras. Ni que el Dapre fuera entregado a una clientela (sic)”, expuso en X.

Incluso, el líder de la oposición afirmó que no permitirá que los grupos ligados con el narcotrafico lleguen al poder, por lo que solicitó a todas las personas con material probatorio a radicar demandas para esclarecer los hechos.

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“Pueden vengarse pero jamás, mientras este vivo, dejaré que el narco se tome el poder y haga un holocausto con el pueblo colombiano. Autorizo a todas las personas que tienen las pruebas de lo que afirmo que pueden judicializar sus denuncias”, indicó Petro.

Y agregó: “Lan ersona a lavque calumnia Angie fue la que sugirió que Angie fuese secretaria géneral después de Laura. No me gusta el chisme pero no soporto la porquería (sic)”.