Colombia

En video quedó el impresionante asalto a una mujer en Cali: hombres en tres motos la atacaron en la puerta de su casa

La ciudadana fue interceptada por hombres que se movilizaban en dos motocicletas tras ella descender de un vehículo solicitado por aplicación

Buscan identificar a tres hombres tras un intento de robo en El Caney Sur- crédito @aquihaynoticia/X

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Una cámara de seguridad registró un intento de hurto contra una mujer en el barrio El Caney Sur, en Cali, en un video que se volvió viral el 12 de octubre de 2026. Tres hombres que se movilizaban en motocicletas la abordaron después de que descendió de un vehículo solicitado por una aplicación.

Las imágenes muestran que la víctima se bajaba del vehículo cuando los ocupantes de las motos se aproximaron. Dos de ellos descendieron y la interceptaron, mientras el otro permanecía en una de las motocicletas.

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La mujer intentó alejarse y buscar refugio ante la agresión, subiendo rápido las escaleras, pero fue alcanzada por los dos sujetos, incluso uno de ellos le apuntaba con un arma. En medio del forcejeo, los presuntos delincuentes trataron de despojarla de sus pertenencias, según quedó registrado en el video difundido en redes sociales.

La reacción de residentes frustró el presunto robo

El hecho generó movimiento en las viviendas cercanas. Algunos residentes salieron de sus casas y esa reacción hizo que los atacantes se retiraran del sitio sin concretar el hurto, de acuerdo con la secuencia de las cámaras.

Los tres sujetos escaparon en las dos motocicletas en las que llegaron. El registro audiovisual comenzó a circular en plataformas digitales y abrió una discusión entre usuarios por la seguridad en el sector y la respuesta de las personas que presenciaron el episodio.

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Tres hombres en moto intentaron robar a una mujer en El Caney Sur, Cali - crédito @aquihaynoticia/X
Tres hombres en moto intentaron robar a una mujer en El Caney Sur, Cali - crédito @aquihaynoticia/X

Usuarios cuestionaron la seguridad en el sector

Dos internautas coincidieron en señalar que el sector El Caney Sur atraviesa problemas de seguridad. “Ese barrio es muy caliente”, escribieron en comentarios separados sobre el video.

Otro usuario cuestionó que la reacción vecinal hubiera sido determinante para evitar el robo. “Dizque reacción de los vecinos, ninguno salió a nada”, manifestó, aunque después reconoció que varias personas aparecieron cuando el ataque ya había terminado.

El mismo comentario incluyó expresiones de rechazo contra los responsables y advirtió sobre la preocupación de habitantes de zonas cercanas. “Toca agarrarlos si es posible a todos, vivo cerca, en Vegas Comfandi”, afirmó el internauta.

Las imágenes quedaron como parte de los elementos que podrían ayudar a identificar a los tres hombres que participaron en el hecho ocurrido en El Caney Sur, en el sur de la capital del Valle del Cauca.

Video mostró intento de hurto contra una mujer en el sur de Cali - crédito @aquihaynoticia/X
Video mostró intento de hurto contra una mujer en el sur de Cali - crédito @aquihaynoticia/X

Habitaciones de Bogotá pidieron más patrullajes ante denuncias de robos por muros y balcones

Durante la madrugada del sábado 11 de octubre de 2026, dos personas se apoyaron entre sí para escalar muros, rejas y fachadas de viviendas en San Cristóbal Sur, según denuncias difundidas por habitantes de esta localidad de Bogotá.

La comunidad alertó sobre ingresos ilegales mediante la modalidad de “escalera humana” y pidió mayor vigilancia policial en el sector.

De acuerdo con los testimonios, los hechos ocurrirían en zonas residenciales cuando las familias descansan, principalmente durante la noche y las primeras horas del día.

La mecánica descrita consiste en que uno de los presuntos implicados sirve de apoyo para que su acompañante alcance puntos elevados de los inmuebles. Desde allí, el segundo hombre buscaría llegar a ventanas, balcones o terrazas para entrar a las propiedades.

Habitantes de Bogotá piden más patrullajes por robos nocturnos en San Cristóbal Sur - crédito @PasaenBogota/X

Los vecinos pidieron recorridos policiales durante la madrugada

Los habitantes señalaron que este método permitiría sortear cerramientos sin forzar puertas principales o portones. Por ello, solicitaron que la Policía Metropolitana de Bogotá incremente los patrullajes nocturnos y atienda las alertas emitidas desde los barrios.

“A esa hora la Policía está mimida (sic)”, escribió un usuario en redes sociales, en un comentario que cuestionó la falta de vigilancia durante el horario en el que, según los denunciantes, ocurren los intentos de ingreso.

La comunidad pidió canales de respuesta ágiles para informar sobre movimientos sospechosos y sostuvo que una presencia más constante de uniformados podría disuadir a quienes buscan entrar a inmuebles particulares.

Ante los reportes, los residentes recomendaron revisar el estado de los cerramientos y reforzar accesos elevados, como ventanas, terrazas y balcones. También plantearon mantener comunicación entre vecinos para advertir sobre situaciones inusuales en horas de la noche.

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