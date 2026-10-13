Jóvenes fueron secuestrados y torturados durante siete horas tras ser engañados mediante falsas ofertas laborales en Bogotá: “Asfixiándolo con una bolsa”

Los señalados quedaron a disposición de las autoridades que se encargarán de su judicialización - crédito Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

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Tres días después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la captura de cinco presuntos integrantes de la banda Los Chagüendo se conocen nuevos detalles del modus operandi con el que habrían secuestrado y torturados a sus víctimas en la capital del país.

De hecho, durante las diligencias para determinar la medida de aseguramiento contra los capturados, se conoció la historia de Valery, de 19 años, y de un menor de edad que pasaron siete horas retenidos en una vivienda del barrio Altavista, en el sur de Bogotá, después de acudir a una oferta de trabajo que resultó ser falsa.

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Según expuso el ente acusador, sus familias recibieron llamadas y audios por WhatsApp con exigencias de dinero para liberar a los jóvenes, presiones con las que la banda logró obtener 1,5 millones de pesos.

El caso ocurrió el 13 de mayo de 2025. El menor había aceptado la propuesta laboral y llegó con Valery a una casa de la localidad de San Cristóbal, a las 2:00 p. m. Sin embargo, lo que se presentó como una cita para trabajar derivó, según la investigación, en una retención y en contactos con sus parientes para reclamar el pago.

Los testimonios de los dos jóvenes, revelados por El Tiempo, describen agresiones físicas y psicológicas durante el cautiverio. La Fiscalía General de la Nación afirmó que al menor le sumergieron la cabeza en un inodoro, lo asfixiaron con una bolsa plástica, le causaron una quemadura en un brazo con un cuchillo caliente y lo golpearon de forma reiterada con la cacha de un arma de fuego.

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““Félix y Jerson Chagüendo, Barrios Cristancho, Carlos Parra y Blanco Guacaneme, actuaron de manera conjunta con tareas previamente acordadas para ejecutar un plan criminal y retener ilegalmente a las víctimas con el fin de obtener un provecho económico ilícito”, señaló la Fiscalía durante las diligencias.

Los jóvenes salieron de la vivienda hacia las 9:00 p. m., una vez que sus familiares realizaron el pago. Después de recuperar la libertad, la familia denunció que recibió amenazas para impedir que acudiera a las autoridades.

“Los señalados ejercieron actos de violencia física al menor de edad mediante inmersión forzada de su cabeza en un inodoro, asfixiándolo con una bolsa plástica en la cabeza, con quemaduras en un brazo con un cuchillo caliente y reiterados golpes con la cacha de un arma de fuego”, comentó el ente acusador al juez, según revelaciones de El Tiempo.

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Cinco hombres fueron capturados por el secuestro de los jóvenes

El 29 de septiembre, las autoridades capturaron en Bogotá y Pereira a cinco presuntos integrantes de Los Chagüendos, organización señalada de atraer a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales. La Fiscalía les atribuye haber participado en la privación ilegal de la libertad de Valery y el menor con el propósito de obtener un beneficio económico.

Los detenidos son Carlos Andrés Parra, Ómar Barrios Cristancho, Jerson Ricardo Chagüendo, Jonnathan Javier Blanco Guacaneme y Félix Eduardo Chagüendo Sierra, a quien las autoridades identifican como cabecilla de la estructura. Fueron imputados por secuestro extorsivo en concurso heterogéneo sucesivo y hurto calificado y agravado, y permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial.

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La investigación, que incluyó un año de seguimientos e interceptaciones telefónicas, apunta a que Los Chagüendos ejercían control territorial sobre la venta de drogas en el barrio Altavista. Además, la estructura contaría con una bodega para guardar armas de fuego que serían usadas en hurtos en Bogotá.

La Fiscalía contempla que otros integrantes del grupo permanezcan en libertad y prevé nuevas capturas dentro de la investigación.