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Luis Suárez anotó y fue figura con Sporting de Lisboa tras un largo viaje desde la selección Colombia: “Tres días de locos”

El delantero de la “Tricolor” buscará seguir en su racha positiva tras anotar en su regreso a la Primeira Liga de Portugal

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El colombiano Luis Javier Suárez ahora se enfocará en su retorno a la Champions League-crédito Hugo Delgado/EFE/EPA
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El 10 de octubre de 2026, Luis Javier Suárez fue uno de los principales protagonistas en el fútbol portugués al anotar en la victoria del Sporting Lisboa ante el SC Braga por la Liga de Portugal.

Suárez anotó de cabeza y reafirmó su buen momento goleador, situación que espera trasladar al regreso a competencias en la UEFA Champions League, el 13 de octubre de 2026 ante el Lens en el estadio Bollaert-Delelis en territorio francés.

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Por este motivo, tras su buen regreso de la “Tricolor” (en la cual anotó un gol ante México al minuto 9, el 26 de septiembre de 2026 en el 1-1) al cuadro de los “Leones”, la prensa de Portugal resaltó el viaje que tuvo el delantero samario para regresar a Portugal desde Norteamérica y anotar en la Liga.

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Uno de los diarios deportivos más importantes de Portugal explicó el buen momento que vive Suárez con el cuadro de los "Leones"-crédito A Bola

El diario A Bola en su nota “Sporting: 7000 km, pocas horas de sueño y un gol en 8 minutos, tres días de locura para Suárezcomenzó a detallar el regreso de Suárez a la capital portuguesa y tomó rumbo para estar concentrado con su equipo para el viaje y el juego ante SC Braga:

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“Jugó con la selección colombiana en la madrugada del miércoles en Miami, llegó a Lisboa el jueves a las 6 de la mañana, fue a su casa a dejar su equipaje y luego se dirigió a la Academia. Viajó con el equipo y marcó el primer gol en la victoria de remontada en Braga”, explicaron.

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El técnico Rui Borges optó por colocar al delantero griego Fotis Ionnidis en lugar de Luis Javier SUárez debido al desgaste viaje y en la parte física con la selección Colombia-crédito Hugo Delgado/EFE/EPA

También en la misma información, A Bola recordó que el técnico Rui Borges optó por colocar al atacante griego Fotis Ioannidis como titular y aún así el colombiano fue decisivo para la victoria en el estadio Municipal de Braga:

“Tras recorrer más de 7.000 kilómetros y sumar los 172 minutos acumulados en Estados Unidos, Rui Borges optó por alinear a Ioannidis contra el SC Braga , haciendo entrar a Suárez en el minuto 58. Tan solo ocho minutos después lograron el empate, momento en el que Borges introdujo a Zalazar en la jugada donde el uruguayo provocó un autogol del portero Bernardo Fontes , lo que resultó en una victoria por 2-1 para el Sporting . De nuevo decisivo, Luis Suárez marca por séptimo partido consecutivo para los verdiblancos, una hazaña conseguida sólo por otros 12 jugadores”, explicaron.

La prensa portuguesa calificó a Luis Javier Suárez con una de las puntuaciones más altas

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Luis Javier Suárez fue una de las principales figuras del Sporting de Lisboa-crédito Hugo Delgado/EFE/EPA

El 9 de octubre de 2026, Sporting de Lisboa remontó un juego complicado en el estadio Municipal ante Sporting Braga tras ir perdiendo con un autogol del portero Rui Silva en la primera mitad.

Luis Javier Suárez fue uno de los principales protagonistas para el cuadro de los “Leones” (apodo del Sporting de Lisboa) al empatar el partido al minuto 66 cuando recibió un centro del extremo australiano Néstor Irakunda por la banda izquierda y Suárez llegó en soledad a cabecear frente al arco de Bernardo.

Por esta razón, el diario A Bola de Portugal en su puntuación le otorgó un total de 8 sobre 10 al delantero samario, detallando que no demoró en anotar y ser determinante para el cuadro de la capital portuguesa:

“(8) Luis Suárez — Solo tardó 8 minutos en empezar a cambiar el rumbo del partido con un cabezazo. En el minuto 71, Zalazar solo logró que Bernardo Fontes marcara un autogol tras una asistencia del colombiano. ¡Decisivo!“, dijeron.

El cuadro de Lisboa regresa a la acción en la Champions League

Luis Suárez tendrá dos partidos clave para jugar la siguiente fase de la Champions League-crédito Rodrigo Antunes/EFE/EPA
Luis Suárez tendrá dos partidos clave para jugar la siguiente fase de la Champions League-crédito Rodrigo Antunes/EFE/EPA

Mientras vuelve a la acción a la Liga de Portugal, el equipo de Rui Borges se concentrará en lo que será la UEFA Champions League: en esta ocasión, el 13 de octubre de 2026 visitará al Lens de Francia desde las 11:45 a. m., y luego el 21 de octubre, los “Leones” jugarán ante el LASK Linz de Austria en el estadio José Alvalade de Lisboa a partir de las 2:00 p. m.

A continuación, estos son los partidos que tendrán en octubre de 2026:

  • 13 de octubre de 2026 - Champions League: Lens (Francia) vs. Sporting Lisboa
  • 21 de octubre de 2026 - Champions League: Sporting Lisboa vs. LASK (Austria)
  • 25 de octubre de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa vs. Académico Viseu
  • 27 de octubre de 2026 - Copa de Portugal: Sporting Lisboa vs. Marítimo
  • 30 de octubre de 2026 - Liga de Portugal: Casa Pía vs. Sporting Lisboa

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