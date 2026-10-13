La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez aseguró que Laura Sarabia chantajeó a Gustavo Petro para obtener la embajada en Reino Unido: “Toca ubicarla como sea”

Angie Rodríguez acusó a Laura Sarabia de presuntamente chantajear al presidente Gustavo Petro para obtener la embajada en el Reino Unido - crédito Dapre/AP

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, aseguró que Laura Sarabia habría chantajeado al entonces presidente Gustavo Petro para que la nombrara embajadora de Colombia en el Reino Unido. La declaración fue hecha el 12 de octubre durante una entrevista con Caracol Radio.

“Yo me di cuenta de que Laura Sarabia estaba chantajeando al presidente Petro”, afirmó Rodríguez al relatar lo que, según su versión, ocurrió después de la salida de Sarabia de la Cancillería.

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Rodríguez sostuvo que Petro le consultó qué sedes diplomáticas se encontraban disponibles, en un momento en el que se mencionaba la posibilidad de que Sarabia asumiera un cargo fuera del país. Según su relato, el entonces mandatario le dijo que era necesario encontrarle una embajada.

“Acá está Laura otra vez y se descompuso. Toca ubicarla como sea”, aseguró Rodríguez que le manifestó Petro durante una conversación en la Presidencia.

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez afirmó que Laura Sarabia concentró la influencia sobre la agenda e impidió la comunicación directa de los ministros con el mandatario - crédito @laurisarabia/X

La exfuncionaria afirmó que inició el trámite para designar a Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido, pese a que, según indicó, no estaba de acuerdo con esa decisión.

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“Yo con contra mi voluntad empecé el trámite para que ella fuera embajadora en Reino Unido”, añadió Angie Rodríguez.

Al ser consultada por la razón que habría llevado a Petro a aceptar ese nombramiento, señaló: “Yo me di cuenta de qué estaba pasando, que ella lo estaba chantajeando en el celular. Y tenía que sí o sí nombrarla”.

Rodríguez también afirmó que Sarabia tendría material sobre asuntos personales del exmandatario. “Ella sí tiene fotos, ella sí tiene videos, ella sí tiene todo de lo que él hacía”, declaró, sin presentar pruebas durante la entrevista ni precisar el contenido de ese supuesto material.

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Rodríguez sostuvo que decidió hacer públicas sus acusaciones después de sentirse subestimada dentro del Gobierno. “Gracias a Dios estoy viva para poder contar y voy a seguir contando más cosas”, expresó.

La presunta intermediación entre Petro y sus ministros

La exfuncionaria sostuvo que Sarabia y la ex primera dama Verónica Alcocer acordaron decisiones de contratación y el distanciamiento de Armando Benedetti - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Angie Rodríguez describió a Laura Sarabia como una funcionaria que habría ocupado un lugar central en las decisiones de la Presidencia y en la relación del mandatario con su gabinete. “La presidenta era ella”, afirmó, y la calificó como “un monstruo” y una persona “fría, calculadora, controladora” y “estratega”.

La exfuncionaria sostuvo que esa dinámica impedía a los ministros tener comunicación directa con Petro. También afirmó que el presidente le reprochó haberlo “esclavizado de la agenda”, porque ella buscaba mantener una programación institucional de trabajo, a diferencia de lo que —según dijo— ocurría antes de su llegada al cargo.

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Consultada sobre las actividades que, en su versión, explicarían esas ausencias, Rodríguez mencionó mujeres y “otros excesos”, aunque no detalló a qué conductas se refería. Ante una pregunta específica sobre drogas, respondió que se trataba de “otras cosas que eran excesos, que no estaban bien”.

La exdirectora del Dapre también señaló una presunta cercanía entre Sarabia y la exprimera dama Verónica Alcocer. Según su relato, ambas habrían acordado decisiones sobre nombramientos y contratación, y habrían impulsado el alejamiento de Armando Benedetti del entorno presidencial porque lo consideraban una amenaza.

La exfuncionaria aseguró que Benedetti tuvo un papel determinante en la victoria de Petro en la segunda vuelta electoral, pero que después fue aislado del presidente. “Ellas dos sacan a Benedetti del Gobierno”, sostuvo durante la entrevista.

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Las acusaciones sobre la salud y las EPS intervenidas

Según el relato de Angie Rodríguez, las instrucciones sobre la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores de las EPS se daban desde la Casa de Nariño - crédito @DapreCol/X

Uno de los asuntos que Rodríguez pidió esclarecer es el de las intervenciones a las Entidades Promotoras de Salud, conocidas como EPS, y la designación de sus interventores. Dijo que conoció esas situaciones cuando era asesora del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Según su versión, las órdenes sobre la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores de las EPS partían de la Casa de Nariño, mientras Jaramillo asumía el costo político de las decisiones. “Desde palacio daban unas órdenes en los temas de la Superintendencia Nacional de Salud en relación con los interventores”, afirmó.

Rodríguez atribuyó esas instrucciones a Sarabia y aseguró que se canalizaban a través de Jaime Ramírez Cobo. También dijo que Sarabia mantenía una confrontación con Jaramillo y con el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a quien, según ella, se buscó desacreditar.

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La exdirectora del Dapre aseguró que Leal presentó denuncias ante la Fiscalía por estos hechos, aunque manifestó que desconoce avances en esas actuaciones. Insistió en que ese capítulo debe ser investigado para establecer quién tomó las decisiones sobre las entidades intervenidas.