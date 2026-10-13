Hermana de Yeison Jiménez sorprendió con preocupante mensaje dedicado al artista tras 9 meses de su partida: “Después te alcanzo”

Lina Jiménez, hermana del artista, compartió emotivas palabras en medio de la conmemoración de los nueve meses de la muerte del artista - crédito linajimenez.g, yeison_jimenez / Instagram

Guardar

Lina Jiménez recordó a Yeison Jiménez con un mensaje publicado nueve meses después de su muerte, una frase que generó numerosas reacciones entre los seguidores del cantante de música popular colombiano.

La hermana del artista compartió la dedicatoria el 11 de octubre, un día después de que se cumplieran nueve meses del accidente aéreo ocurrido en Paipa (Boyacá) el 10 de enero de 2026, en el que murieron Yeison Jiménez y las otras cinco personas que viajaban en la aeronave.

PUBLICIDAD

“Te adelantaste, pero después te alcanzo. Al fin de cuentas, todos vamos al mismo lugar”, dice el texto que compartió Lina Jiménez en sus redes sociales. La publicación fue interpretada por usuarios como una expresión de duelo y del vínculo que mantenía con el intérprete, al que en mensajes anteriores ha identificado como un ángel que la acompaña desde el cielo.

Lina Jiménez recuerda a Yeison con un mensaje a nueve meses de su muerte - crédito Lina Jiménez / Instagram

Ante el texto compartido por la hermana del artista, los ciudadanos presentaron sus muestras de apoyo, recordaron la cercanía entre los hermanos y enviaron condolencias a la familia. Varios usuarios señalaron que la frase refleja la tristeza por la ausencia que dejó el cantante desde enero, mientras que otros expresaron inquietud por el texto.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, Lina Jiménez no ha hecho una aclaración adicional sobre el sentido de su mensaje, debido a la preocupación que fue expresada por algunos internautas que aseguraron que podría ser un mensaje triste en el que se refleje que quiere estar pronto con su hermano, aunque estas son solo interpretaciones.

La joven compartió una sentida dedicatoria tras cumplirse nueve meses de la muerte del artista - crédito Lina Jiménez / Instagram

Se cumplieron nueve meses de la partida de Yeison Jiménez

El artista de 34 años, falleció el 10 de enero de 2026 tras el accidente de una avioneta de matrícula N325FA en el sector de La Romerita, entre Paipa y Duitama. La aeronave tenía previsto viajar a Medellín y se precipitó poco después de su despegue desde el aeródromo Juan José Rondón.

PUBLICIDAD

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó entonces la muerte de los seis ocupantes. Además del cantante, las víctimas fueron el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, integrantes de la tripulación y del equipo de trabajo del músico.

El organismo activó su protocolo técnico para establecer las circunstancias del siniestro. La información inicial indicó que la aeronave impactó contra el terreno, según lo informó el comunicado oficial y la identidad de las personas que viajaban a bordo.

La hermana del artista sigue presente en la vida de sus sobrinos - crédito Lina Jiménez / Instagram

El recuerdo del cantante permanece activo en redes sociales

La muerte de Jiménez provocó reacciones en la industria de la música popular y entre su público, que ha mantenido activos los homenajes en plataformas digitales. Sus canciones, fotografías, videos de presentaciones y mensajes familiares reaparecen con frecuencia en fechas relacionadas con su trayectoria o con el accidente.

PUBLICIDAD

Uno de los mensajes que llamó la atención fue publicado por Yeison Majé, que escribió: “Qué rápido pasa el tiempo… 🕊️💔 Ya son nueve meses desde tu partida, y sigues viviendo en nuestros corazones. Nos dejaste grandes enseñanzas; tu sencillez, humildad y ese gran ser humano que fuiste te hacían aún más grande. Aventurero, te extrañamos muchísimo. Tu recuerdo, tu legado y tu esencia seguirán vivos por siempre en nuestros corazones”.

En sus publicaciones, tanto sus amigos como sus familiares han compartido el impacto personal que les causó la ausencia del artista.

Además, los fans también lo recuerdan con cariño y entre las publicaciones por su partida dejaron comentarios como: “Definitivamente ese aventurero vivirá en el corazón de uno para siempre”, “Todavía se me suelta mil suspiros cada vez que veo un video de él y pienso que es mentira”, “Un 10 de enero todo el género de música popular quedó unido viviendo el mismo luto de por vida, Yeison Jiménez eterno” y “El más grande de todos”.

PUBLICIDAD