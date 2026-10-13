Dólar hoy 13 de octubre 2026 en Colombia: abrió en $3.201,34, por encima de la TRM vigente este martes

El dólar abrió en Colombia a $3.202 por encima de la Tasa Representativa del Mercado de $3.194,44 - crédito Dado Ruvic/Reuters

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El dólar abrió este martes 13 de octubre en Colombia a $3.201,34, por encima de la TRM de $3.194,44, en una jornada marcada por la caída internacional de la divisa estadounidense y la expectativa por los datos de inflación de Estados Unidos, que pueden influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal.

La Tasa Representativa del Mercado, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, permaneció vigente desde el sábado 10 de octubre hasta el lunes 12, feriado nacional. Frente a la referencia del viernes 9, de $3.218,75, la cotización oficial cayó $24,31, equivalente a 0,76%.

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Durante la apertura, la moneda estadounidense registró un mínimo de $3.190,20 y un máximo de $3.205, con operaciones por un monto de USD 65,017 millones, según el reporte intradía del Banco de la República. El promedio ponderado de las negociaciones de la sesión anterior en la Bolsa de Valores de Colombia había sido de $3.195,34.

La referencia oficial quedó por debajo de $3.200 y también del promedio de las últimas 20 tasas, una condición que vuelve a habilitar la posibilidad de que el Banco de la República ejerza opciones PUD para acumular reservas internacionales.

En la última semana, el dólar estadounidense sufrió un descenso del -1,81%, mientras que su evolución interanual refleja una disminución del -13,4%.

El tipo de cambio del dólar frente al peso colombiano mantiene una tendencia negativa, habiendo registrado una baja durante el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 8,12%, inferior a la volatilidad de referencia del 14,19%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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La caída semanal y el rango previsto para el dólar

La divisa estadounidense acumuló una caída anual de 14,33% y un descenso de 3,67% durante octubre - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

La TRM acumuló una baja de $79,05 durante la semana anterior, desde los $3.273,49 del lunes 5 de octubre. La reducción fue de 2,41% y amplió la distancia respecto del máximo de $3.349,63 alcanzado el 29 de septiembre de 2026.

Desde ese pico, el dólar perdió $155,19. En octubre, la variación negativa llega a 3,67%, mientras que la caída acumulada en el año es de 14,33%, equivalente a $538,33.

En las operaciones de la semana previa, la cotización de mercado había pasado de cerca de $3.250 el lunes 5 de octubre a $3.189 al cierre del viernes 9 de octubre. Ese movimiento contrastó con el fortalecimiento internacional de la moneda estadounidense, impulsado por las preocupaciones sobre la deuda soberana y los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro.

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Para las ruedas entre el 13 y el 16 de octubre, las proyecciones sitúan al dólar en un rango de $3.150 a $3.260. La analista de mercado de Equal Ltda., Sajamaya Vallejo, estimó para la jornada un intervalo más acotado, entre $3.170 y $3.225.

Vallejo señaló a Infobae Colombia que los niveles técnicos de soporte se ubican en $3.185 y $3.170, mientras que las resistencias aparecen en $3.205 y entre $3.220 y $3.225. La analista sostuvo: “Aunque el comportamiento reciente mantiene un sesgo bajista para el dólar, no descartamos movimientos de recuperación durante la jornada, especialmente ante cambios en las expectativas internacionales”.

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El viernes, el dólar abrió alrededor de $3.210,50, tocó un máximo de $3.220 y un mínimo de $3.184,50, antes de cerrar cerca de $3.189. El volumen negociado en esa rueda fue de USD 1.022,8 millones.

Inflación de Estados Unidos, petróleo y tasas de interés

La analista Sajamaya Vallejo proyectó un rango intradiario para la moneda entre $3.170 y $3.225 - crédito Dado Ruvic/Reuters

El índice del dólar descendía 0,25% hasta 102,29 puntos, tras haber alcanzado su nivel más alto desde abril de 2025. La baja coincidió con la caída del petróleo y con las expectativas de los inversores sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El mercado espera el dato del Índice de Precios al Consumidor de septiembre en Estados Unidos, previsto para el miércoles 14 de octubre, y el Índice de Precios al Productor, que se conocerá el jueves 15 de octubre. Ambos indicadores serán los últimos antes de la reunión de la Reserva Federal del 27 y 28 de octubre.

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Los resultados de los principales bancos de Wall Street también concentran la atención porque abren la temporada de balances en Estados Unidos. Las acciones financieras retrocedieron mientras los inversores analizan los ingresos de las operaciones bursátiles y la calidad de las carteras de crédito.

Los futuros del Brent cerraron el lunes alrededor de USD 106,65 por barril, presionados por las perspectivas de una mayor oferta de combustibles rusos y los riesgos geopolíticos en Oriente Medio. Vallejo indicó que el índice DXY se ubicaba cerca de 102,43 puntos, el oro rondaba USD 4.185 por onza y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se mantenía próximo a 5,19%.

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“Los futuros del Brent enfrentan presiones bajistas, después de cerrar el lunes alrededor de US$106,65 por barril, ante las perspectivas de una mayor oferta de combustibles rusos y la persistencia de riesgos geopolíticos en Oriente Medio”, añadió Sajamaya Vallejo.

El barril de petróleo Brent cotizó en USD 106,65 ante las previsiones de mayor oferta de combustibles desde Rusia - crédito STR/EFE

La combinación de un dólar global más débil y un petróleo en descenso genera señales opuestas para el peso colombiano. La depreciación de la moneda estadounidense puede favorecer a la divisa local, pero una baja sostenida del crudo reduce parte del respaldo derivado de los ingresos por exportaciones.

En Colombia, la Junta Directiva del Banco de la República elevó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, de 12,00% a 12,25%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística informó una inflación anual de 6,29% en septiembre.

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Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia, consideró que la zona de $3.200 será la primera prueba para la divisa. “Mantenerse por debajo favorecería al peso; recuperar $3.220-$3.225 mostraría que el dólar todavía tiene capacidad de rebote”, afirmó al medio.

Suárez indicó que los mercados asignan una probabilidad cercana a 80% a que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas en octubre. También señaló que el Brent caía cerca de 2% y rondaba los USD 104,63 por barril, después de haber alcanzado máximos de casi un mes.

El directivo proyectó un rango de apertura entre $3.180 y $3.200, una oscilación intradiaria de $3.165 a $3.225 y un cierre probable entre $3.175 y $3.210. Una noticia internacional de alto impacto, advirtió, podría alterar rápidamente ese escenario.

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