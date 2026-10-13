Envigado F.C. respondió a los rumores de una posible venta del club, tras el cambio del ciclo financiero

Giovanni Moreno, Matheus Uribe, Yaser Asprilla, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, algunos de los jugadores que han salido de Envigado F.C. - crédito Envigado

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Envigado Fútbol Club cerrará un ciclo financiero iniciado en 2018 tras el anuncio de Progresión Comisionista de Bolsa (SCB) sobre la finalización del fondo de capital privado Profútbol, vehículo que acompañó al club antioqueño durante ocho años. La decisión responde al vencimiento del plazo establecido para el fondo y, según la institución, no implica la venta del equipo ni modificaciones en su estructura deportiva.

El cierre de Profútbol llega mientras Envigado Fútbol Club busca regresar a la primera división en 2027. El club informó que conservará su cuerpo técnico, su dirigencia y su modelo de formación de jugadores, pese a que deberá definir el camino financiero que seguirá después de la salida del fondo administrado por Progresión SCB.

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El viernes 29 de mayo de 2026, Envigado ganó el Torneo BetPlay I al empatar 1-1 con Real Cartagena en el estadio Polideportivo Sur y cerrar la serie final con un marcador global de 4-3. Ese título le permitió mantenerse en la disputa por uno de los ascensos que se definirán al cierre de la temporada 2026.

Daniel Arcila uno de los jugadores más recientes que salió de las divisiones menores y ya juega en la selección Colombia - crédito @danielarcila.10/Instagram

El final de un ciclo de inversión

Profútbol fue creado como un fondo de capital privado con un plazo definido. Por eso, el anuncio de Progresión SCB no responde, de acuerdo con la información divulgada por el club, a una crisis de propiedad ni a una decisión de desmantelar el proyecto deportivo. La finalización del vehículo representa el vencimiento de una etapa de inversión que comenzó en 2018.

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Manuel Valero, presidente de Envigado Fútbol Club, sostuvo en Win Sports que durante la gestión de Progresión se mantuvieron los compromisos con empleados, accionistas y jugadores. El directivo también defendió la continuidad de una filosofía que prioriza la formación de futbolistas, incluso después del descenso del equipo a la segunda división.

Envigado venció a Real Cartagena para coronarse campeón del Torneo BetPlay 2026-I - crédito Dimayor

Durante el segundo semestre de 2026, Envigado reforzó su plantel con Ángelo Rodríguez, Andrés Rodallega, Joao Rodríguez, Jhojan Nieva, Jaime Mora y Jefferson Gómez. Las incorporaciones forman parte de la preparación para la definición del ascenso, sin alterar la base de un proyecto que combina la competencia profesional con el desarrollo de jóvenes jugadores.

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El título del 29 de mayo de 2026 no otorgó el ascenso directo, pero sí instaló a Envigado entre los aspirantes a regresar a la Liga BetPlay. El sistema del Torneo BetPlay de 2026 define los ascensos al final de la temporada, por lo que el rendimiento del club en el segundo semestre será determinante para su objetivo de volver a la máxima categoría en 2027.

En su partido más reciente, Envigado igualó a un gol con Internacional de Palmira el 11 de octubre del 2026 - crédito Envigado

La formación, el eje del proyecto naranja

La continuidad deportiva de Envigado está vinculada a su modelo de captación y preparación de talentos. El club busca jugadores en regiones como Chocó y Urabá y les ofrece alojamiento, alimentación y acompañamiento educativo en Antioquia mientras avanzan en su proceso formativo.

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La estrategia también es una fuente de ingresos. Envigado indicó que cerca del 65% de sus recursos proviene de la venta de derechos deportivos de los futbolistas que forma. La institución afirmó que, tras aumentar en un 25% la contratación de jugadores externos durante dos años, optó por retomar su apuesta por los talentos propios.

Yáser Asprilla, Jhon Jáder Durán, Santiago Londoño y Daniel Arcila figuran entre los jugadores formados en el club que luego llegaron a ligas internacionales, según Envigado. La entidad reportó, además, entre cuatro y seis debuts profesionales por temporada, más de 40 futbolistas proyectados al profesionalismo durante los últimos ocho años y una escuela que atiende a cerca de 6.000 niños.

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El cierre de Profútbol abre una etapa financiera distinta, pero el mensaje del club es que la estructura deportiva no cambiará. Envigado deberá sostener sus compromisos económicos, preservar su sistema de formación y competir por el ascenso durante el resto de 2026, con la meta de recuperar su lugar en la primera división colombiana en 2027.