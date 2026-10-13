Procuraduría llamó a indagatoria a Eva Ferrer y a otras cinco personas por las denuncias en contra de Verónica Alcocer y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro

Eva Ferrer, Angie Rodríguez y Verónica Alcocer aparecen representadas junto al escudo de la Procuraduría General de la Nación de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Procuraduría General de la Nación citó el 13 de octubre de 2026 a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas por presuntos actos de corrupción que involucran a varios servidores públicos.

La medida surgió a partir de información divulgada por la revista Semana en su edición del 10 de octubre, según informó el organismo de control.

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La Procuraduría citó, bajo gravedad de juramento, a Eva Ferrer, Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.

Las declaraciones buscarán aportar elementos sobre los hechos expuestos en las denuncias publicadas por el medio de comunicación contra Verónica Alcocer, exprimera dama. Las acusaciones incluyen presunto lavado de activos, narcotráfico y uso de aviones privados, entre otros delitos, y también involucran a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La Procuraduría General de la Nación citó el 13 de octubre de 2026 a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas por presuntos actos de corrupción que involucran a varios servidores públicos - crédito Procuraduría Geneneral de Nación

La decisión quedó establecida en un auto que también ordenó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad practicar pruebas. El objetivo de esas actuaciones es establecer los hechos denunciados en la publicación y determinar si existieron las conductas señaladas.

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La diligencia forma parte de una investigación que la Procuraduría ya había abierto por otras publicaciones de la misma revista.

En esas notas previas, Ferrer formuló señalamientos sobre presuntos actos de corrupción atribuidos a servidores públicos.

Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de encabezar una presunta red dedicada al traslado ilegal de dinero, drogas y armas, y situó al expresidente Gustavo Petro como una “pieza” de esa estructura. La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia afirmó que decidió hacer públicas sus denuncias por temor a su seguridad y a la de su familia.

La estratega catalana sostuvo que Alcocer habría llevado desde Venezuela a Colombia USD 2,5 millones en enero de 2023. Según relató en una entrevista con Revista Semana, ese dinero tendría entre sus destinos la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.

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Ferrer aseguró que sus señalamientos provienen de experiencias y conversaciones personales. La publicación no presentó documentos, fotografías ni las versiones de Alcocer, Petro, Fernández Alcocer, Agmeth Escaf, Carolina Plata, Manel Grau o Enrico Romagnoli.

La exfuncionaria participó en la campaña presidencial de Petro y luego trabajó como consejera de su gobierno. Explicó que hablar públicamente se convirtió, según dijo, en una medida de protección: “Por protección personal y profesional, me toca salir y contar”.

La decisión se produjo después de la divulgación, el 1 de agosto de 2026, de unos audios por parte de la misma revista. Ferrer relató que recibió una llamada en la que una persona le preguntó si estaba “loca” y si quería que le “peguen un tiro”, por lo que afirmó que llevaba dos meses escondida.

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El supuesto traslado de fondos desde Venezuela

Alcocer era, para Ferrer, la persona que tomaba las decisiones dentro de la red que describió. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva”, sostuvo.

Consultada sobre si la ex primera dama era la jefa de una mafia, respondió: “A día de hoy digo que sí”. Ferrer afirmó que inicialmente creyó que otras personas utilizaban a Alcocer, pero después concluyó que ella se sentía cómoda en ese entorno y perseguía intereses económicos propios.

El señalamiento sobre los USD 2,5 millones se originó, según la exasesora, durante un viaje a Venezuela en enero de 2023. Allí, el empresario catalán Manel Grau le habría dicho que Alcocer trasladó el dinero a Colombia y que una parte sería utilizada para impulsar la campaña de Fernández Alcocer.

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“Manel me explica que traen 2,5 millones de dólares. Entonces le digo: ‘¿Pero Gustavo sabe eso?’. Y me dice: ‘No’”, relató Ferrer. La consultora política y de comunicación dijo que esa respuesta la alarmó y que posteriormente conoció otros movimientos de capital entre Venezuela y Colombia.

Ferrer también sostuvo que Alcocer y Agmeth Escaf, entonces representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, tuvieron una disputa por dinero. Afirmó que Escaf “le roba a Verónica”, aunque no aportó detalles adicionales ni documentación sobre el supuesto conflicto.

La exconsejera vinculó de manera condicional esos fondos con drogas. “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, declaró, sin exhibir las imágenes ni presentar una verificación independiente sobre su contenido.

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Petro, los vuelos reservados y el entorno señalado

Petro habría sido una “pieza” de la estrategia atribuida a Alcocer, según Ferrer. Ante la pregunta sobre una posible complicidad del entonces mandatario, contestó: “Para mí, a día de hoy, sí”.

La exasesora afirmó que el expresidente se habría beneficiado de actividades que atribuyó a Alcocer, como la obtención de apoyos electorales y la organización de manifestaciones. “Conseguiste votos en tu campaña, conseguiste hacer una campaña que te dio la Presidencia”, expresó.

Ferrer también aseguró que Petro le dijo en una conversación que Alcocer había llevado a ella y a “los catalanes” a Colombia. La denunciante afirmó que los desplazamientos de la ex primera dama hacia Venezuela se organizaban con reserva.

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La responsable de esos vuelos era, según Ferrer, Carolina Plata, contratista y amiga cercana de Alcocer. “Todos los temas de los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata y eran superconfidenciales”, dijo.

Preguntada sobre las aeronaves utilizadas, Ferrer respondió que los viajes se realizaban “en el presidencial o en el de la primera dama”. Añadió que existían dos aviones diferentes para esos desplazamientos.

La referencia al supuesto tráfico de armas surgió de la llamada que Ferrer interpretó como una amenaza. Según su relato, le advirtieron que hablaba sobre “gente que hace tráfico de armas y tráfico de drogas” y le mencionaron a “los italianos” y a Enrico Romagnoli.

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Ferrer dijo que conoció a Romagnoli durante una visita a Barcelona, España. Recordó una comida en la casa de un ciudadano italiano, donde se produjo una reunión privada a la que no fue invitada: “Hay un momento en que hay una reunión aparte, en la cual yo no entro”.

La exasesora sostuvo que evitó participar en numerosas reuniones mientras trabajaba en el Gobierno. También afirmó, aunque matizó su recuerdo con un “creo recordar”, que volvió a encontrarse con esos ciudadanos italianos en Colombia en 2025.

Romagnoli habría acompañado a Alcocer a Suecia, de acuerdo con Ferrer. “Aquí ya empiezas a ver que esto es un entorno”, afirmó al describir los vínculos que, según ella, conectaban a las personas mencionadas.

Ferrer también habló de una crisis matrimonial entre Alcocer y Petro durante la campaña presidencial, que atribuyó a los celos de la ex primera dama. “Sí, pero con mucha crisis. Una relación de muchos celos y luego que él hacía su vida y entonces la otra se enfadaba y entonces me voy a separar. Yo creo que es una relación compleja”.

La española agregó que había escuchado referencias a “la turca”, a quien imaginaba como una amiga mayor de Petro. Tras verla, afirmó que interpretó esa situación como parte de los celos que, según su versión, “tenían fundamento”.