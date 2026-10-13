Abelardo de la Espriella ordenó acabar con las “roscas” en las entidades del Gobierno: “El que no funcione, lo saco sin ninguna dilación”

El presidente de la República afirmó que cualquier persona que incumpla la ley será retirada del Ejecutivo - crédito Presidencia

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El presidente de las República, Abelardo de la Espriella, advirtió este martes 13 de octubre de 2026 que apartará de sus cargos a los funcionarios que no cumplan con sus responsabilidades, durante una agenda de trabajo en la que defendió cambios en la asignación de procesos dentro del Estado.

Conforme a sus declaraciones, bajo su administración aplicará criterios de mérito y transparencia en los nombramientos. Además, la continuidad de quienes lleguen al Gobierno dependerá de su desempeño.

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De la Espriella promete terminar con las redes de influencia en el Estado

El jefe de Estado señaló que en los cuatro años de su administración primará el merito dentro del Ejecutivo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Durante el evento, el jefe de Estado cuestionó las denominadas “roscas” en las entidades públicas y dijo que buscará eliminarlas durante su mandato. “En la era del Tigre, en la Patria Milagro, se acabaron las roscas”, afirmó al referirse a su proyecto de Gobierno.

Según De la Espriella, el mérito será la regla para acceder a cargos, dignidades y responsabilidades públicas. Agregó que los puestos deberán ser ocupados por personas que acrediten las capacidades requeridas, sin que pesen los vínculos políticos, los apellidos o intereses particulares.

En efecto, dejó una advertencia para los futuros funcionarios: “Los que lleguen tienen que ser los mejores porque solamente los sostiene su trabajo”. En ese sentido, aseguró que “el que no funcione, lo saco sin ninguna dilación”.

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El presidente descarta que el respaldo electoral defina los nombramientos

El presidente descarta que el respaldo electoral defina los nombramientos - crédito Mario Caicedo/EFE

En su intervención, el líder del movimiento político Defensores de la Patria afirmó que su Gobierno no conservará en los cargos a quienes incumplan sus funciones y señaló que el servicio público implica una responsabilidad con los ciudadanos.

A su vez, indicó que haberlo apoyado electoralmente no será un requisito para ingresar a la administración. “La campaña se acabó”, dijo, antes de insistir en que la formación, la experiencia y la capacidad permitirán competir en igualdad de condiciones.

De la Espriella añadió que no habrá exclusiones por razones ideológicas. “Las capacidades no tienen color político”, sostuvo, y aseguró que quienes demuestren idoneidad y honestidad podrán integrar su administración.

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Durante el discurso, se refirió al mecanismo para escoger auxiliares de la justicia. Explicó que la Superintendencia dispone de una lista de profesionales habilitados y clasificados según las exigencias de cada proceso y su nivel de complejidad.

De acuerdo con el presidente, los aspirantes que llegan a esa etapa acreditaron los requisitos correspondientes. El aplicativo identifica a los profesionales habilitados en cada caso, realiza una selección aleatoria y conserva elementos para verificar cómo se obtuvo el resultado.

“El ejercicio” será público y podrá ser verificado, aseguró De la Espriella. Para él, la transparencia exige que las decisiones puedan explicarse de manera correcta, además de ajustarse a los procedimientos establecidos.

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De la Espriella definió su estrategia de seguridad en reunión de inteligencia

De La Espriella definió su estrategia de seguridad en reunión de inteligencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El 13 de octubre de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezó un Consejo Nacional de Seguridad en Bogotá, desde donde impartió lineamientos a la fuerza pública para actuar contra organizaciones criminales y reforzar las labores de inteligencia.

La reunión se realizó en la sede de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), ubicada en el occidente de la capital del país. De la Espriella sostuvo que la estrategia de seguridad debe apoyarse en el trabajo coordinado de las autoridades, la inteligencia y decisiones operativas.

A través de sus redes sociales, Abelardo de la Espriella afirmó que la fuerza pública tiene la instrucción de anticiparse a las acciones de las estructuras delictivas, desmantelarlas y mejorar las condiciones de seguridad de la población.

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El Consejo se desarrolló luego de un puente festivo en el que el primer mandatario divulgó resultados de operaciones de la Armada Nacional y las Fuerzas Militares contra redes de narcotráfico y grupos armados ilegales.