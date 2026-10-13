Gustavo Petro se despachó contra Vicky Dávila tras escándalo que salpica a Verónica Alcocer: “Serán denunciados por mis hijas y su madre”

Gustavo Petro le respondió a Vicky Dávila tras entrevista a Eva Ferrer donde hizo fuertes acusaciones contra Verónica Alcocer - crédito Iván Valencia/AP - @VickyDavilaH/X - Andrea Puentes/Presidencia

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La periodista Vicky Dávila pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara indaguen las acusaciones formuladas por Eva Ferrer contra la ex primera dama Verónica Alcocer, a quien señaló en una entrevista en Semana de presuntas conductas relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas, manejo de dinero y financiación electoral.

Dávila sostuvo que el testimonio de Ferrer debe ser valorado por las autoridades y aseguró que la exasesora y allegada de Alcocer relató supuestos hechos ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro. La periodista afirmó que no se trata de un asunto que deba permanecer limitado a la difusión periodística.

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“No se dejen engañar, no se dejen enredar”, expresó Dávila al presentar su posición sobre la entrevista. Según su relato, Ferrer dijo que Alcocer presuntamente transportó droga a Venezuela en aeronaves oficiales y que ingresó al país USD 2,5 millones.

Vicky Dávila pidió investigar las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista también señaló que Ferrer habló sobre un supuesto cobro de 50 mil euros para acceder a reuniones durante la campaña presidencial.

De acuerdo con Dávila, la entrevistada señaló además a personas del entorno de Alcocer por presunto tráfico de armas y mencionó la existencia de supuestos testaferros.

Dávila afirmó que Ferrer también se refirió a episodios de violencia que involucrarían a Angie Rodríguez, Juliana Guerrero y al entonces presidente Gustavo Petro.

En su intervención, la periodista vinculó esas versiones con cuestionamientos sobre una eventual financiación irregular de la campaña presidencial, con referencias a los nombres de alias Papá Pitufo y Euclides Torres.

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“Esto no se puede quedar en un testimonio de Semana”, manifestó Dávila. La comunicadora consideró que las instituciones judiciales deben establecer si los hechos expuestos por las antiguas integrantes del círculo cercano de Petro y Alcocer son falsos o ciertos.

Vicky Dávila solicitó a la Fiscalía y a la Corte examinar señalamientos contra Verónica Alcocer - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista afirmó que el contenido de la entrevista constituye una “prueba testimonial” que debe ser examinada por los organismos competentes.

También mencionó declaraciones atribuidas a Angie Rodríguez, quien, según Dávila, habría sostenido que Petro y Alcocer tenían un “pacto criminal”. Dávila sostuvo que Ferrer calificó a Alcocer como “la jefe de la banda” y a Petro como un supuesto cómplice.

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Gustavo Petro negó los señalamientos y anunció acciones judiciales

Tras lo anterior, el expresidente Gustavo Petro respondió a las afirmaciones de Dávila mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. En su declaración, anunció que sus hijas y Alcocer promoverán denuncias contra la periodista y contra Gabriel Gilinski, propietario de Semana.

“Usted y el señor Guillinsky serán denunciados por mis hijas y su madre”, escribió Petro. El exmandatario cuestionó la difusión de la entrevista en la que, según dijo, se acusó a la madre de sus hijas menores de narcotráfico y tráfico de armas.

Petro también rechazó que las declaraciones atribuidas a Angie Rodríguez puedan considerarse una prueba. Afirmó que ella no trabajaba en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en 2023 y que, a su juicio, tampoco integraba el Gobierno en ese momento.

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Gustavo Petro pide rectificación por acusaciones contra Verónica Alcocer difundidas por Vicky Dávila - crédito @petrogustavo/X

El expresidente agregó que Rodríguez habría dicho públicamente que no le constaban los hechos relatados por Ferrer. “La señora Angie no es prueba alguna”, sostuvo Petro, quien cuestionó el alcance de esa versión dentro de la denuncia difundida por Dávila.

Sobre Ferrer, Petro afirmó que sus señalamientos se basarían en información que recibió de una persona cuya identidad no reveló. Según el exmandatario, esa circunstancia deja las acusaciones sin sustento verificable. Por ello, acusó a Dávila de divulgar una versión que, en su opinión, podría tener consecuencias civiles.

“Vicky, una afirmación sin sustento y es un delito con consecuencias civiles que recaen sobre usted y el propietario de la revista”, señaló el expresidente.

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Petro solicitó una rectificación con una difusión equivalente a la que tuvo la entrevista. “Les solicito, como padre de mis hijas y como expresidente de la República de Colombia, su rectificación con el mismo despliegue que utilizó para calumniarnos”, concluyó.