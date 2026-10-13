El Ideam prevé lluvias intensas en 22 departamentos pese a declaratoria oficial del inicio del fenómeno de El Niño: estas serán las regiones más afectadas

El Ideam prevé precipitaciones intensas en 22 departamentos de Colombia durante la segunda temporada de lluvias del año - crédito @minuto60com/X

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El Ideam prevé lluvias intensas en 22 departamentos de Colombia, en plena segunda temporada anual de precipitaciones, y mantiene alertas rojas por deslizamientos en 78 municipios pese a que el fenómeno de El Niño ya comenzó a reducir los acumulados de agua en el país.

Durante las últimas horas se han registrado precipitaciones de moderadas a fuertes en 24 de los 32 departamentos. En varias zonas, los excesos de lluvia acumulados en octubre ya superaron el 90%, impulsados por el tránsito continuo de ondas tropicales.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores del centro y el occidente del territorio. Octubre concentra habitualmente la mayor cantidad de lluvias del año, mientras noviembre aún forma parte de la segunda temporada invernal.

La región Andina reúne 10 de los 22 departamentos con pronóstico de precipitaciones fuertes. Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Huila, el noroccidente de Boyacá y Tolima tendrían lluvias principalmente durante la tarde y la noche.

En el Caribe, los mayores acumulados se esperan en Magdalena, Cesar, Atlántico, el norte de Sucre, Córdoba y Bolívar. Las lluvias se concentrarían en la mañana y la tarde, con mayor intensidad hacia el norte de la región, donde también se incluyen La Guajira y sectores del mar Caribe colombiano.

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El pronóstico meteorológico para Bogotá anticipa lluvias ligeras a moderadas en diversas localidades durante la tarde - crédito Colprensa

El Pacífico tendría cielo mayormente nublado y precipitaciones durante la tarde y la noche en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de áreas del océano. Meta y el occidente de Casanare también figuran entre las zonas con mayor probabilidad de aguaceros.

Daniel Useche, jefe de la Oficina de Pronóstico y Alerta del Ideam, señaló, en declaraciones citadas por La República, que los primeros días del mes dejaron “volúmenes importantes de precipitación” en el sur de Bolívar, Córdoba, Urabá, el occidente de Boyacá, Cundinamarca, el norte de Tolima, Nariño, el sur de Huila, Caquetá, Putumayo, Arauca y Casanare.

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En Bogotá, durante el martes 13 de octubre, la mañana tendría nubosidad variable y lloviznas esporádicas, sobre todo en Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme. Para la tarde se pronostican lluvias ligeras a moderadas en Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar, mientras la noche mantendría condiciones nubladas con lloviznas o lluvias ligeras.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendría cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas. En la Orinoquia se esperan precipitaciones de distinta intensidad en el occidente de Arauca, Casanare y Meta, además de Vichada; en la Amazonia podrían presentarse en Caquetá, Guainía, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

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Más de 500 municipios bajo alerta por movimientos en masa

Un total de 567 municipios colombianos mantienen alertas por deslizamientos, con el departamento del Chocó a la cabeza de las alertas rojas - crédito @Guardianes_Ant/X

La saturación de humedad en los suelos elevó a 567 municipios el número de localidades con algún nivel de alerta por deslizamientos. Chocó encabeza las alertas rojas con 16 municipios, entre ellos Bahía Solano, Nuquí, Bojayá y Tadó, seguido por Antioquia, con ocho, incluidos Bello, Apartadó e Ituango.

Antioquia también concentra 45 municipios en alerta naranja y 59 en alerta amarilla. Cauca suma 19 localidades en alerta naranja, mientras Santander registra 48 en amarilla.

En el Caribe, las autoridades advirtieron sobre la posible formación de arroyos en Cartagena, Barranquilla, Soledad, Luruaco, Piojó, Tubará y Puerto Colombia. En el Pacífico, las alertas rojas abarcan el río Anchicayá, con especial atención en Dagua y Buenaventura, y las cuencas de los ríos Telembí, Chagüí y Rosario, en Nariño.

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El río Sumapaz y sus afluentes mantienen crecientes súbitas que afectan a Arbeláez, Melgar, Nilo, Ricaurte, Carmen de Apicalá e Icononzo. En el Valle de Aburrá, el monitoreo se concentra sobre el río Medellín y más de una veintena de quebradas.

El Niño reduce las lluvias, pero no elimina los aguaceros

Los volúmenes de precipitación registrados entre julio y septiembre mostraron una disminución significativa frente a períodos anteriores - crédito Colprensa

Entre julio y septiembre llovió 13,4% menos que en el mismo período de 2024 y 21,7% menos que en 2025. Agosto fue el mes más seco de la serie, con una reducción de 32,4% frente a agosto de 2025 y de 19,9% respecto de 2024.

Septiembre recuperó parte de los volúmenes diarios de lluvia y el 27 de ese mes fue la jornada más lluviosa del año. Sin embargo, cerró con precipitaciones 6,8% inferiores a las de septiembre de 2024 y 21,8% por debajo de las de 2025.

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El Niño presenta una anomalía de +3,49 °C en la temperatura superficial del océano Pacífico y una probabilidad de 83% de mantenerse entre fuerte y muy fuerte al menos hasta marzo de 2027. La entidad indicó que se completaron cinco trimestres móviles consecutivos con condiciones compatibles con la confirmación del fenómeno y que el índice ONI pasó de 0,5 en el primer trimestre de acoplamiento a 2,2 cinco meses después.

Andrés Herkrath, director del Ideam, confirmó que el fenómeno podría prolongarse hasta el final del primer semestre de 2027. Su impacto sobre el déficit de precipitaciones se haría más intenso desde diciembre, cuando termine la segunda temporada de lluvias.

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La cuenca Magdalena-Cauca tiene seis subzonas en alerta por niveles bajos de agua y 11 municipios están bajo alerta por incendios de la cobertura vegetal. Huila registra dos municipios en alerta naranja por ese riesgo y La Guajira uno, aunque ninguno está en alerta roja.