Buscan a padre de familia que desapareció en el mar tras volcarse una moto acuática en turística playa del Atlántico: iba con sus dos hijos cuando las olas los golpearon

La Armada Nacional busca a Juan Carlos López tras caer al mar por el vuelco de una moto acuática en Caño Dulce - crédito Armada

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La Armada busca a un hombre que cayó al mar tras volcarse una moto acuática en TubaráLa Armada Nacional busca a Juan Carlos López, de 41 años, quien desapareció en el mar tras el volcamiento de una moto acuática en el sector de Caño Dulce, en Tubará, Atlántico. El hombre navegaba con sus dos hijos menores de edad cuando un fuerte oleaje hizo que la embarcación perdiera estabilidad.

El accidente ocurrió el sábado 10 de octubre, durante una jornada en las playas de la zona que coincidió con la semana de receso. Los menores lograron salir del agua por sus propios medios y luego recibieron atención, pero su padre no fue localizado.

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López desapareció después de que la moto acuática se volcara mar adentro, a unos 200 metros de la costa, según el relato de su esposa. La Armada activó un operativo con unidades marítimas y aéreas, mientras las autoridades intentan establecer dónde pudo haber quedado el hombre tras el accidente.

Tras conocer el caso, la Armada Nacional informó que movilizó unidades de Guardacostas y del Grupo Aeronaval del Caribe. La institución amplió el área de rastreo con embarcaciones de reacción rápida y medios de Aviación Naval.

Juan Carlos López pidió a sus hijos que nadaran hacia la orilla antes de desaparecer en la zona marítima - crédito Armada/Redes sociales

En su comunicado, la fuerza naval señaló que las unidades fueron destinadas a aumentar el alcance del operativo. “La Institución Naval ha dispuesto unidades de reacción rápida y de Aviación Naval”, precisó la Armada.

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La entidad agregó que también coordinó acciones con pescadores del sector, la Policía Nacional y la Defensa Civil. El objetivo es reunir apoyos en tierra y mar para ubicar al hombre desaparecido.

La Armada indicó que mantiene activo el dispositivo de búsqueda con sus unidades navales y aéreas. A la vez, recopila información que permita determinar el paradero de López y reconstruir las circunstancias del accidente.

El organismo reiteró que sus operaciones buscan proteger la vida humana en el mar. También pidió a los visitantes y navegantes respetar las medidas de seguridad marítima y avisar de inmediato a las autoridades ante cualquier emergencia.

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El vuelco de la moto acuática sucedió frente a decenas de turistas presentes por la semana de receso - crédito Redes sociales

Por ahora, las labores se concentran en el área donde Juan Carlos López fue visto por última vez. Las autoridades no han informado resultados del rastreo ni nuevos detalles sobre el momento exacto en que la moto acuática se volcó.

¿Qué dijo la esposa del hombre de 41 años?

La esposa de Juan Carlos López, Carolain León, contó al diario regional El Heraldo que el hombre les dio una instrucción a sus hijos en medio de la emergencia: les pidió que nadaran hasta la playa.

Según relató León al diario, los menores obedecieron y consiguieron llegar a tierra. La distancia entre el punto del accidente y la orilla era de aproximadamente 200 metros.

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Mientras los niños se alejaban del lugar, la moto acuática continuó girando sobre el agua. Minutos después llegó una lancha para auxiliar a quienes estaban involucrados en el accidente.

El accidente de la embarcación ocurrió a causa de un fuerte oleaje en las playas de Tubará - crédito Armada

Para entonces, López ya no estaba en el sitio donde se produjo el volcamiento. El hecho ocurrió ante decenas de turistas que se encontraban en las playas de Caño Dulce.

La mujer explicó a El Heraldo que la desaparición se produjo en pocos minutos, luego de que el oleaje sorprendiera a la familia. La publicación indicó que el hombre no fue hallado tras la llegada de la embarcación de rescate.

Rescate menor 13 años en Atlántico

Un subintendente de Policía rescató a un niño de 13 años que la corriente del arroyo El Salao arrastró durante el aguacero de la tarde del lunes 12 de octubre en Soledad, Atlántico. El menor recibió atención en un centro asistencial del municipio.

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El rescate ocurrió después de que la lluvia incrementara el caudal del arroyo en el área metropolitana de Barranquilla. El subintendente Carlos Alberto Munive Mazeneth, adscrito a la Estación de Policía 20 de Julio, siguió al adolescente desde la orilla hasta alcanzarlo y sacarlo del agua.

El niño jugaba fútbol con varios amigos en la cancha Los Cinco Hermanos, ubicada en el barrio Los Robles, cuando la corriente apareció de forma repentina, según relató su madre.

El agua alcanzó a dos de los jugadores. La comunidad rescató casi de inmediato al otro adolescente que cayó al cauce.

El menor de 13 años continuó a merced de la corriente por sectores de Los Robles y Los Cedros, situados en la parte alta del arroyo. El uniformado logró ubicarlo y ponerlo a salvo.

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Los dos adolescentes viven en el barrio La Cordialidad, en Barranquilla. La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, reconoció públicamente la actuación del policía. El coordinador de la Oficina de Prevención y Atención de Riesgos y Desastres, Alexis Rodríguez, también destacó la intervención del subintendente.