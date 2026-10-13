Grupos terroristas colombianos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc operan en varios países de Europa por medio de redes de narcotráfico, según informe de The Guardian

- crédito archivo Colprensa/Marlon Barros

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El aumento de los decomisos de cocaína en Europa coincide con una mayor presencia de organizaciones criminales latinoamericanas en el continente.

Así lo concluyó investigación de cuatro meses que adelantó el diario británico The Guardian, y en el que se muestra cómo operan los carteles y estructuras armadas de América Latina en, como mínimo, 12 países de Europa, aunque documentos de inteligencia brasileños analizados por el diario sugieren que solo el Primeiro Comando da Capital (PCC) tendría actividad en 16 naciones de ese continente.

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El informe señala que entre 2014 y 2024 la cantidad de cocaína incautada en Europa aumentó 471%. En ese mismo periodo, las autoridades desmantelaron más laboratorios locales destinados al procesamiento de derivados de la droga, una señal de que las redes han ampliado sus operaciones más allá de los puertos de entrada.

La investigación incluyó la revisión de bases de datos, documentos de organismos policiales y de inteligencia, además de entrevistas con jueces, fiscales y especialistas de ocho países. El resultado describe un fenómeno que ya no se concentra en España, Portugal, Bélgica o Países Bajos, puntos tradicionales de ingreso de cargamentos procedentes de América Latina.

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De acuerdo con el reporte, las organizaciones identificadas tienen vínculos o presencia en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia.

También se han detectado actividades en Alemania, Rumania, Croacia y Eslovaquia. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Gi-Toc) incluye además a Bulgaria en el mapa de expansión.

Del Clan del Golfo al Cartel de Sinaloa, las estructuras mencionadas en el informe

Entre las organizaciones criminales latinoamericanas citadas aparecen el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng) de México; el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La lista también incluye al PCC y al Comando Vermelho de Brasil, el Tren de Aragua de Venezuela y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), surgidas en Estados Unidos y con actividad en países de Centroamérica.

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El mismo diario precisó en su reporte que los datos solo consideran grupos cuya presencia fue identificada en operaciones policiales, investigaciones internacionales o procesos judiciales que involucran a intermediarios, miembros, células o redes de funcionamiento en Europa.

Eso deja por fuera a organizaciones que no tienen una presencia física permanente en territorio europeo, pero negocian cargamentos o servicios mediante alianzas puntuales con mafias locales. Por esa razón, la dimensión real de las conexiones criminales podría ser superior a la identificada por las autoridades.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México, sostuvo que el alcance de las organizaciones latinoamericanas puede ser mayor. “El Cartel de Sinaloa y el Cjng tienen presencia en más de 20 países europeos. Obviamente, eso no significa que dominen o tengan células grandes”, dijo al periódico británico.

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El experto agregó que esas estructuras actuarían, en muchos casos, a través de “emisarios comerciales”, encargados de coordinar alianzas, intercambios y rutas con grupos delictivos locales.

Los grupos buscan nuevos territorios fuera de los puertos tradicionales

Daniel Brombacher, politólogo y director del Observatorio Europa de Gi-Toc, afirmó que el escenario actual presenta diferencias frente a las dinámicas de décadas anteriores.

“Está ocurriendo algo nuevo con la presencia de grupos latinoamericanos en geografías donde no hay una infraestructura previa”, explicó el analista al medio británico.

Brombacher advirtió que el fenómeno dejó de limitarse a los países considerados históricamente como puertas de entrada de la cocaína.

“Las recientes operaciones policiales han descubierto laboratorios de metanfetamina dirigidos por mexicanos en el sur de Francia, el noreste de Polonia y Brandeburgo, al sur de Berlín. Los grupos latinoamericanos también aparecen en Rumania y Bulgaria a lo largo de la ruta de los Balcanes”, señaló el experto.

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La investigación reseña que, desde la década de 1980, organizaciones colombianas como los carteles de Medellín y Cali tenían conexiones en España, y en especial en Galicia. Sin embargo, autoridades y expertos consultados por el diario consideran que el fenómeno adquirió una escala distinta en los últimos años.

Un informe reciente de Europol citado por el medio afirma que redes criminales latinoamericanas de alta amenaza se han asentado en la Unión Europea y dirigen desde allí operaciones con impacto dentro del bloque.

El organismo identificó 731 redes criminales consideradas especialmente peligrosas en Europa; de ese total, 149 tendrían conexiones con organizaciones latinoamericanas.

Según el informe, 67 de esas redes tienen integrantes latinoamericanos y 22 están conformadas principalmente por personas procedentes de América Latina.

Europa se consolidó como mercado de mayor rentabilidad para la cocaína

La expansión de las organizaciones coincide con un aumento sostenido de la producción de cocaína en América Latina. El reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para 2026 estima que la producción mundial de cocaína durante 2024 se ubicó entre 3.800 y 4.700 toneladas.

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Esa cantidad equivale a más de cuatro veces el volumen registrado una década antes. En ese periodo, los cultivos de coca en Sudamérica habrían alcanzado 385.000 hectáreas, una cifra tres veces superior a la de 2014.

La investigación sostiene que la producción regional llegó a cerca de 4.100 toneladas en 2024.

Colombia mantiene un papel central en la oferta global de cocaína, mientras organizaciones de Ecuador, Brasil, Venezuela y México participan en distintas etapas de transporte, protección, negociación y distribución.

Europa ofrece márgenes de ganancia más altos que Estados Unidos para las organizaciones traficantes. Desde el inicio de la década, las autoridades europeas han decomisado más droga que las estadounidenses y los datos indican que el continente concentra alrededor de una cuarta parte del consumo mundial.

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Un documento no publicado de la Fiscalía de São Paulo, revisado por The Guardian y elaborado parcialmente con datos de la Agencia Brasileña de Inteligencia, concluyó que el PCC tendría actividad en 16 países de Europa. Entre ellos aparecen Reino Unido, Irlanda, Islandia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Ese panorama plantea un desafío para las autoridades europeas y latinoamericanas, ante estructuras que combinan contactos locales, rutas marítimas, redes financieras y operaciones en territorios que antes no figuraban entre los principales destinos de la cocaína.