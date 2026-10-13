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Luis Suárez marcó gol con el Sporting contra el Lens: ahora es el máximo goleador en la historia del club en Champions League

El colombiano ha marcado en los dos partidos de Liga de Campeones del equipo portugués en la temporada 2026-2027 y completó ocho partidos consecutivos anotando gol

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El delantero colombiano Luis Suárez se reportó con gol en el partido que abrió la jornada de la semana 2 de la fase de liga en la Uefa Champions League entre el RC Lens de Francia contra el Sporting CP de Portugal.

El jugador de la selección Colombia apareció al minuto 22 en el área chica para mandar al fondo de la red el centro de Nestory Irankunda que llegó al último cuarto de cancha por la banda izquierda del estadio en donde oficia como local el club francés. Este es el segundo gol del jugador nacido en Santa Marta en la temporada 2026-2027 de la Uefa Champions League 2026-2027. El primero fue en la victoria 3-1 contra Galatasaray del 9 de septiembre.

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Con el gol ante RC Lens, el delantero alcanzó otro hito en su segunda temporada como jugador del Sporting de Lisboa, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del club en la Liga de Campeones. Junto a él aparecen Liedson, Francisco Trincao y Victor Gyokers, delantero sueco al que Suárez llegó a reemplazar.

El atacante disfruta de un gran presente en el Sporting CP registrando 47 goles en 63 partidos, superando su mejor registro goleador como profesional, con Almería en la segunda división de España donde registró 41 anotaciones en 79 encuentros.

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