Colombia

Hallaron el cuerpo de una persona dentro de un caño en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá: lo habrían dejado desmembrado en una maleta

Algunos vecinos afirmaron que el cadáver habría estado dentro de una maleta y que presentaría signos de desmembramiento. Esa versión no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades

Ilustración en acuarela de dos personas con trajes de protección que llevan un cuerpo en una camilla junto a un vehículo del CTI.
Dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación realizan el levantamiento de un cuerpo en una zona vegetada junto a un vehículo oficial. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una persona en inmediaciones de un caño del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El procedimiento se activó tras un aviso de residentes del sector.

Según informó Citytv, uniformados llegaron al lugar, acordonaron la zona y solicitaron la presencia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los funcionarios realizaron la inspección del sitio y trasladaron el cadáver para los procedimientos forenses.

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La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) también acudió al punto para revisar cámaras de seguridad y recoger testimonios que permitan establecer cómo llegó el cuerpo al caño e identificar a los responsables, si los hubo.

Algunos vecinos afirmaron que el cadáver habría estado dentro de una maleta y que presentaría signos de desmembramiento. Esa versión no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación trasladan un cuerpo hacia un vehículo oficial en una zona acordonada - crédito
Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación trasladan un cuerpo hacia un vehículo oficial en una zona acordonada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oficial Cristian Velásquez, de la guarnición de Bogotá, indicó que la alerta llegó a través de los canales de atención de la Policía Nacional. “La ciudadanía en la localidad de Ciudad Bolívar brinda a las zonas de atención información sobre el posible hallazgo del cuerpo de una persona tendida en la vía”, explicó.

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El uniformado señaló que, al verificar el reporte, los policías ubicaron a una persona sin vida al interior de un caño. La Fiscalía asumió las labores investigativas para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el hecho.

Identificaron el cadáver de un hombre encontrado en el interior de un carro en el norte de Bogotá

La muerte de un hombre hallado dentro de un automóvil verde en el barrio Aures, en la localidad de Suba, fue investigada por la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades no confirmaron la identidad de la víctima ni la causa del fallecimiento.

La Policía acordonó el sector de Suba para verificar el vehículo abandonado -crédito @PasaenBogota/X
La Policía acordonó el sector de Suba para verificar el vehículo abandonado -crédito @PasaenBogota/X

El hallazgo ocurrió el 19 de septiembre en Bogotá. Los residentes y comerciantes alertaron sobre el vehículo, que estaba estacionado frente a varios locales y parecía abandonado.

Las autoridades investigan qué ocurrió antes de que el cuerpo fuera encontrado dentro del carro. Una patrulla llegó al lugar tras el aviso de los vecinos y el Cuerpo Técnico de Investigación realizó la inspección y el levantamiento del cadáver.

Las imágenes difundidas por testigos mostraron que el automóvil tenía las llantas pinchadas. La víctima vestía prendas similares a las que utilizan los vigilantes de seguridad.

Una hipótesis inicial plantea que el hombre pudo haber sufrido heridas con un arma cortopunzante, aunque la Fiscalía no ha confirmado esa versión.

Un conocido identificó a la víctima como Don José

Un hombre que trabajaba en el sector aseguró que conocía a la víctima como Don José y afirmó que se desempeñaba como vigilante detrás de su lugar de empleo. “Imagínate la mía al enterarme de que el suceso le pasó a él”, dijo el conocido a City Noticias al referirse a la reacción que provocó la noticia entre quienes trabajaban en el área.

El cuerpo fue hallado en el interior del vehículo, en el barrio Aures, Suba - crédito @ColombiaOscura/X
El cuerpo fue hallado en el interior del vehículo, en el barrio Aures, Suba - crédito @ColombiaOscura/X

El testigo señaló que llevaba entre cuatro y cinco años trabajando en esa zona de Suba. También lo describió ante el medio regional como “un señor muy humilde, un señor muy recatado, muy calladito”.

Según su testimonio, la víctima era apreciada por las personas que frecuentaban el área comercial y era recordada como alguien generoso y trabajador.

La Fiscalía avanza con la reconstrucción de los hechos

La investigación se concentra en establecer las circunstancias previas al hallazgo y en analizar los resultados de la inspección técnica. Los habitantes y comerciantes observaron las diligencias mientras las autoridades acordonaban el área alrededor del vehículo y culminaban con el procedimiento correspondiente.

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