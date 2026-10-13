Colombia

Senador del Pacto Histórico pidió a la Contraloría y a la Procuraduría hacer una auditoría a las donaciones a la fundación de la primera dama: “Queremos cuentas claras”

Una presentación oficial del Gobierno colombiano reveló que la cifra de donaciones recibidas por la fundación figura como “por cuantificar”. El hallazgo motivó un pedido formal de control fiscal por parte del vicepresidente del Senado

El congresista Alejandro Ocampo denunció ataques en redes sociales por denuncias sobre fraude electoral - crédito @alejoocampog/X
El congresista Alejandro Ocampo criticó que el Ministerio de Hacienda no tenga las cuentas claras de la financiación de la fundación de la primera dama - crédito @alejoocampog/X
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El Ministerio de Hacienda de Colombia reconoció ante el Congreso que no tiene cifras precisas sobre las donaciones que el país recibió a través de la fundación que encabeza la primera dama.

De acuerdo con una publicación del vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, el dato quedó al descubierto en una presentación oficial y encendió la alarma del congresista del Pacto Histórico.

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Ocampo exigió este martes que los organismos de control intervengan de inmediato para esclarecer el destino de esos recursos.

Ocampo pide auditorías a la Procuraduría y la Contraloría

A través de su cuenta de X, Ocampo solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Contraloría General de la República (CGR) “adelantar auditorías y controles pertinentes” sobre el manejo de esas donaciones.

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Ocampo pidió a la Procuraduría y a la Contraloría sobre los fondos de la fundación - crédito @alejoocampog/X

El congresista, que ocupa además la vicepresidencia del Senado, pidió que ambos entes determinen el monto, el manejo y el destino de los fondos recibidos por el país a través de la fundación de la primera dama.

“Es que desde el mismo Ministerio de Hacienda no saben cuánto es”, escribió el legislador, quien acompañó su publicación con capturas que, según afirmó, constituyen evidencia del vacío de información.

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Y agregó: “Queremos cuentas claras. Merecemos cuentas claras”. La ausencia de una cifra concreta para esa donación no es un caso aislado dentro del esquema oficial: el aporte voluntario de contribuyentes y la sobretasa al ACPM redireccionada comparten la misma condición de pendientes de definición.

Sin embargo, solo la partida vinculada a la fundación de lAna Lucía Pineda generó un pedido formal de auditoría.

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Comunicado del primer vicepresidente del Senado sobre las declaraciones del Ministerio de Hacienda - crédito @alejoocampog/X

La denuncia del Pacto Histórico se produce en medio del trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación para 2027, discusión en la que el Gobierno colombiano detalló las fuentes de financiamiento destinadas a atender una emergencia en curso.

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