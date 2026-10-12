Colombia

Gobierno De la Espriella propone que la misión de la ONU deje de verificar la reforma rural: “Una naturaleza distinta”

La administración nacional planteó ante el Consejo de Seguridad que ese componente es una política pública permanente y que el mecanismo internacional conserve otras tareas pactadas

Declaraciones de Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, frente al informe trimestral de la implementación del Acuerdo de Paz - crédito Cancillería de Colombia
Guardar

En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrado el 12 de octubre de 2026 en Nueva York, Estados Unidos, el Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, hizo su petición para excluir la reforma rural integral del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016.

La solicitud fue expresada por Omar Bula Escobar, actual ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, ante los 15 integrantes del Consejo, en la que también mostraron su balance ante los logros que ha dejado la implementación del acuerdo alcanzado una década atrás entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

PUBLICIDAD

En su intervención, el canciller sostuvo que, pese a que la implementación del Acuerdo Final seguirá siendo una obligación del Estado dentro de la Constitución, la ley y los compromisos jurídicos vigentes, la reforma rural integral requiere un tratamiento distinto al de la verificación internacional.

“La reforma rural integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”, mencionó el funcionario ante la ONU.

El evento de entrega de tierras se llevará a cabo en el corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar - crédito Agencia Nacional de Tierras
La propuesta gubernamental definió la reforma rural como una política pública estructural que debe integrarse a la institucionalidad estatal - crédito Agencia Nacional de Tierras

El funcionario añadió que las medidas contempladas en el primer punto del acuerdo exigen una acción institucional permanente y que, por su naturaleza, “trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación”. La solicitud se fundamenta en la posibilidad de modificar y revisar los mecanismos de seguimiento, sin poner fin a la vigencia de la Misión de Verificación.

PUBLICIDAD

“El acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para nuestros campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado colombiano. Su cumplimiento exige una acción institucional permanente de largo plazo que, por su propia naturaleza, trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación”, explicó.

Así mismo, enfatizó en que esta propuesta fue coordinada con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezado por Indalecio Dandong Baquero. Bula aseguró que el país cuenta con instrumentos normativos e institucionales “para sostener las políticas de acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo, aun sin ese componente de supervisión internacional”.

El Gobierno de Colombia solicitó a la ONU excluir la reforma rural integral de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, pero Dinamarca rechazó la petición - crédito Jeenah Moon/Reuters
El Gobierno de Colombia solicitó a la ONU excluir la reforma rural integral de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, pero Dinamarca rechazó la petición - crédito Jeenah Moon/Reuters

Reacciones a la petición

La solicitud del Gobierno de Colombia generó diferentes reacciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Dinamarca defendió que los compromisos ya asumidos siguen siendo estratégicos para la seguridad y la estabilidad del país.

La representación danesa afirmó que “la aplicación continuada de reforma rural seguirá contribuyendo a la paz y seguridad, fortaleciendo el desarrollo económico y las condiciones que mantienen las economías ilícitas”.

Entre tanto, Estados Unidos indicó que el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz continúa siendo esencial para una paz duradera, y recalcó que el Estado debe ejercer control total sobre el territorio y no las estructuras criminales.

El representante estadounidense cuestionó las políticas de la anterior administración y valoró los cambios aplicados durante los primeros 70 días del presidente De la Espriella. “Estamos pendientes a profundizar nuestra cooperación con la seguridad de Colombia”, dijo.

Por su parte, el representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, destacó la necesidad de implementar de forma integral el Acuerdo de Paz y anunció que la Misión de Verificación espera respaldar las políticas y programas del Gobierno con su presencia territorial.

El canciller Omar Bula presentó el primer balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad - crédito Cancillería de Colombia
El canciller Omar Bula presentó el primer balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad - crédito Cancillería de Colombia

Ampliar la Misión de Verificación pero con condiciones

En medio de la sesión, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella también propuso la extensión del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia pero con una serie de condiciones.

Quiero ser claro en relación con lo que nos reúne hoy: el mandato de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Nuestro compromiso permanece intacto”, afirmó Bula ante el organismo.

Además de la exclusión de la reforma rural integral, la administración también solicitó que la misión mantenga el monitoreo sobre la reincorporación y las garantías de seguridad para los exFarc.

El canciller resumió la orientación de la propuesta con una premisa: “Sin seguridad no hay paz”. Sostuvo que esa condición no se ha consolidado en Colombia durante la última década.

La exposición colombiana ante el Consejo de Seguridad estuvo marcada por un balance de seguridad que el Gobierno atribuyó al deterioro de los últimos cuatro años y a la política de “paz total” de Gustavo Petro.

Las hectáreas de cultivos de coca en Colombia alcanzaron las 253.000 en 2023 con un potencial de 2.664 toneladas de cocaína, según cifras mencionadas por Bula Escobar - crédito FF. MM.
Las hectáreas de cultivos de coca en Colombia alcanzaron las 253.000 en 2023 con un potencial de 2.664 toneladas de cocaína, según cifras mencionadas por Bula Escobar - crédito FF. MM.

En 2023, Colombia registró aproximadamente 253.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína, según las cifras expuestas por Bula. La producción representó un aumento de 53% frente al año anterior.

El jefe de la diplomacia colombiana también señaló que los secuestros aumentaron 250 % y que en 2025 se registraron 78 masacres, con 256 víctimas. Según su intervención, las organizaciones armadas ampliaron su control territorial, sometieron comunidades y disputaron corredores estratégicos mediante violencia, extorsión y economías ilícitas.

El reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos armados aumentaron 300% en cinco años, de acuerdo con las verificaciones de Naciones Unidas citadas por Bula. Entre 2023 y 2024, el incremento fue de 64%, y durante 2024 se documentaron más de 326 casos: en promedio, un menor fue reclutado o utilizado cada 20 horas.

La decisión sobre el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia será examinada por el Consejo de Seguridad el 30 de octubre.

Temas Relacionados

Reforma Rural IntegralAcuerdo de PazOmar BulaAsamblea de la ONUImplementaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

La Amarilla se impuso en el primer partido amistoso ante la Vinotinto por la mínima diferencia, con gol de Ingrid Guerra. El partido amistoso se disputará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol en Isla Margarita.

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

El colombiano en ocho partidos jugados en la temporada 2026-2027 únicamente ha conseguido un gol y no registra asistencias. Su próximo partido será contra Viking FK en la Champions League

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

El ELN se habría apoderado del territorio que abandonaron Los Pachenca tras muerte de 'Bendito Menor' en La Guajira: qué se sabe

Fuentes de las poblaciones de Nazareth y Siapana reportaron la presunta llegada de hombres armados y nuevos controles en el norte de Uribia, luego de los golpes contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El ELN se habría apoderado del territorio que abandonaron Los Pachenca tras muerte de 'Bendito Menor' en La Guajira: qué se sabe

Asocapitales cuestionó los comentarios de Matador contra la primera dama: “La dignidad de las mujeres no puede quedar subordinada”

La organización anunció que remitirá la publicación a la FLIP y a la Defensoría del Pueblo, con una petición de evaluación bajo normas sobre derechos de las mujeres y libertad de expresión

Asocapitales cuestionó los comentarios de Matador contra la primera dama: “La dignidad de las mujeres no puede quedar subordinada”

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

El abogado, señalado como padre de la hija de la empresaria, dio su versión ante los comentarios que recibe en redes sociales. Aseguró que amará a sus hijos “con todo el corazón” y adelantó que podría dar su versión completa de lo ocurrido

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

“Tenemos una conversación pendiente”: el mensaje de Don Omar a Feid tras su concierto

“Perdidamente enamorada”: Lina Tejeiro habla por primera vez desde que nació su hijo Gael

Viña Machado reconoció que se equivocó al decir que no cree en el feminismo: “Lo dije peor”

Deportes

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenino en la fecha FIFA de octubre

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”

Dos nuevos casos de dopaje sacuden el ciclismo colombiano: sanciones van hasta el 2029

Deportivo Pasto confirmó a su nuevo entrenador español: el tercer técnico que tendrá en el segundo semestre de la Liga BetPlay

Yerry Mina es criticado por sus actitudes en el empate del Cagliari: técnico de la Juventus lo catalogó como “antideportivo”