Donald Trump abre la puerta a retirar el arancel del 12,5% a productos colombianos y destaca su relación con De la Espriella: “Puede que lo haga”

Abelardo de la Espriella y Donald Trump han estrechado sus vínculos desde la llegada del mandatario colombiano al poder, en medio de las gestiones para aliviar las condiciones comerciales entre ambos países- crédito Charlie Cordero - Amr Alfiky/Reuters

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La posibilidad de que Estados Unidos retire el arancel del 12,5% a productos colombianos volvió a quedar sobre la mesa este lunes 12 de octubre, después de que Donald Trump afirmara que podría revisar la medida. El presidente estadounidense vinculó esa opción con la relación que asegura mantener con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella.

“Puede que lo haga”, respondió Trump a los periodistas en el exterior de la Casa Blanca, cuando le preguntaron si contemplaba eliminar el gravamen aplicado a mercancías procedentes de Colombia. No anunció una decisión ni precisó cuándo podría producirse un cambio.

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Donald Trump aseguró que podría revisar el arancel del 12,5% aplicado a productos colombianos, aunque no confirmó si lo eliminará -crédito EFE/EPA/RON SACHS / POOL

“El presidente de Colombia es amigo mío; ‘El Tigre’. Ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó (las elecciones presidenciales de este año). Yo lo respaldé y ganó”, añadió el republicano. Antes de viajar a Ohio, donde tenía previsto participar en un mitin, insistió en que de la Espriella “está haciendo un gran trabajo” y es su “amigo”.

El gravamen afecta a sectores exportadores colombianos como las flores frescas, las confecciones, el calzado, las manufacturas de plástico y algunos alimentos procesados. Café, banano, aguacate, mango, piña, petróleo, carbón, oro, cacao y medicamentos quedaron excluidos.

Una tarifa que cambió las condiciones de acceso

La administración Trump confirmó el pasado 23 de julio de 2026 un paquete de aranceles para importaciones de decenas de países, incluido Colombia. La tarifa del 12,5% comenzó a aplicarse el 24 de julio, al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

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La decisión fue oficializada por Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre las políticas de 54 economías frente a bienes fabricados mediante trabajo forzoso.

Las flores colombianas están entre los productos afectados por la tarifa estadounidense, que elevó los costos de ingreso de varias mercancías que antes tenían arancel cero por el TLC -crédito Carlos Barria/REUTERS/File Photo

El efecto es especialmente relevante para mercancías que entraban sin arancel gracias al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Según la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex, esos productos pasaron de una tarifa de 0% a una de 12,5%. Las flores, las confecciones y varios bienes agroindustriales e industriales quedaron entre los rubros afectados.

De la Espriella busca una salida diplomática y normativa

El Gobierno colombiano intenta conseguir que Washington retire la tarifa mediante gestiones políticas y cambios normativos. El 15 de agosto, cinco días después del terremoto de 7.4 que sacudió al país, De la Espriella informó que había hablado por teléfono con Trump y le solicitó suspender temporalmente los aranceles para aliviar a las empresas durante la reconstrucción.

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“Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, afirmó el mandatario en su cuenta de X. En esa misma publicación explicó: “También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1444 de 2026, que prohíbe importar mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, como parte de las medidas relacionadas con las preocupaciones comerciales de Washington - crédito Colprensa

Otra respuesta fue el Decreto 1444 de 2026, firmado el 28 de septiembre. La norma prohíbe importar mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, desde la extracción, el cultivo y la cosecha hasta la manufactura, el ensamble, el procesamiento y el acabado. El Gobierno presentó la medida como parte de los esfuerzos para responder a las preocupaciones que originaron el arancel y evitar el ingreso de bienes relacionados con graves vulneraciones de derechos humanos.

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El proyecto de decreto estuvo abierto a comentarios ciudadanos y de grupos de interés en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre el 11 y el 15 de agosto.

Desde la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, el 7 de agosto, los vínculos entre las dos naciones se fortalecieron, en contraste con los roces que marcaron la relación con el expresidente Gustavo Petro. El acercamiento se plantea en la cooperación en seguridad, mientras el Pentágono plantea posibles operaciones contra el narcotráfico en territorio nacional.