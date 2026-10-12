Colombia

Australiano habría sido apuñalado 25 veces tras salir del festival EDC en Medellín

Las autoridades revisan cámaras y testimonios para identificar a los responsables del ataque contra un extranjero hallado con lesiones de arma blanca

Un testigo señaló que la víctima habría sido arrojada desde un automóvil, mientras investigadores reconstruyen el recorrido de ese vehículo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Un testigo señaló que la víctima habría sido arrojada desde un automóvil, mientras investigadores reconstruyen el recorrido de ese vehículo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Un ciudadano australiano de 46 años, identificado como Frank Stephen Ramírez, permanece bajo pronóstico reservado luego de que fuera encontrado con 25 heridas de arma cortopunzante en el barrio Laureles, ubicado en el occidente de Medellín, durante la madrugada del domingo 11 de octubre de 2026.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 4:40 a. m. en la diagonal 75A con carrera 33B, cerca de la vivienda de la víctima, en la comuna 11. Una patrulla de Policía atendió el llamado por un hombre herido en la vía pública y gestionó su traslado a un centro asistencial.

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Según información difundida por el diario local El Colombiano, Ramírez fue llevado a la Clínica Incodol. Hasta el momento, no se han conocido partes oficiales sobre su evolución ni detalles adicionales acerca de su condición de salud.

El reporte preliminar del ataque

La información inicial indica que el ciudadano australiano presentaba ocho heridas en el muslo derecho y seis en el izquierdo, tres en el brazo derecho y ocho en el abdomen. El total de lesiones reportadas fue de 25 puñaladas.

Los investigadores adelantan las actuaciones para establecer qué ocurrió antes de la agresión, quiénes estuvieron involucrados y cuál fue el móvil. Como parte de ese proceso, se busca reunir testimonios y revisar los elementos disponibles en el sector.

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La Policía Nacional se encuentra analizando registros de cámaras públicas y privadas cercanas al punto donde fue localizado el ciudadano. Las grabaciones permitirían establecer sus desplazamientos previos y determinar si alguien lo acompañaba antes de que fuera hallado en ese estado tan preocupante.

Las autoridades encontraron al ciudadano en una de las calles del sector - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Las autoridades encontraron al ciudadano en una de las calles del sector - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Un testimonio apunta a un vehículo que huyó del lugar

Un testigo reveló que la víctima habría sido arrojada a la vía desde un automóvil que se desplazaba por la zona. Esta versión hace parte de las líneas de investigación, aunque hasta ahora no se han revelado características del vehículo ni datos que permitan identificarlo.

De acuerdo con Minuto30, las autoridades tratan de reconstruir el recorrido del automotor mencionado por el testigo.

Entre las posibilidades que se evalúan figura un eventual hurto, pero el móvil no ha sido confirmado. Tampoco hay información oficial que señale si al extranjero le fueron robados objetos personales o si el ataque obedeció a un hecho anterior.

Por ahora, no se han anunciado detenciones relacionadas con el caso, así que la investigación continuará con el contraste de los relatos recolectados en el popular sector de Laureles y el material audiovisual que esté disponible.

Los ciudadanos piden justicia y mayor seguridad en los eventos - crédito @IreneFranco91 / X
Los ciudadanos piden justicia y mayor seguridad en los eventos - crédito @IreneFranco91 / X

La víctima habría estado en el festival EDC antes del ataque

La información publicada por los medios locales señala que Ramírez habría asistido al festival de música electrónica EDC, que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, antes de la agresión. Aún debe determinarse si esa asistencia tiene alguna relación con lo ocurrido en Laureles.

Llama la atención que esa no fue la única muerte ocurrida entre los asistentes al evento, teniendo en cuenta que esa misma madrugada murió el costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, que fue encontrado inconsciente en uno de los escenarios del evento y trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe.

Según lo informado por El Colombiano, Méndez Huertas sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció a las 3:46 a. m. pese a los intentos de reanimación por parte del personal de asistencia que se encontraba en el evento. En ese expediente se investiga una posible sobredosis de estupefacientes, aunque esta hipótesis será confirmada o descartada conforme avance la investigación.

Otros asistentes al evento encontraron al hombre inconsciente en el suelo de uno de los escenarios -crédito @edc_colombia
Otros asistentes al evento encontraron al hombre inconsciente en el suelo de uno de los escenarios -crédito @edc_colombia

Por ahora, las autoridades no han establecido un vínculo entre el fallecimiento del ciudadano costarricense y el ataque contra el australiano. Se trata de dos investigaciones separadas, aunque ambos casos se conocieron durante la misma madrugada.

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