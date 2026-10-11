Un soldado del Ejército murió en ataque con drones explosivos en el sur del Cauca: ELN sería el responsable

El soldado profesional Luis David Arrieta Osorio falleció durante la ofensiva perpetrada el 10 de octubre de 2026 - crédito @Ejercito_Div3/X

Guardar

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras un ataque con drones cargados con explosivos contra tropas desplegadas en el municipio de La Vega, en Cauca. La acción ocurrió durante la noche del sábado 10 de octubre de 2026, en el sector de Altamira.

La institución atribuyó de manera preliminar el ataque a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El hecho se registró mientras unidades del Batallón de Montaña N. 4 realizaban operaciones militares en esa zona del sur del departamento.

PUBLICIDAD

El ataque consistió en el lanzamiento de artefactos explosivos desde un dron contra los militares. La acción provocó la muerte del soldado profesional Luis David Arrieta Osorio, según el reporte divulgado por el Comando de la Brigada 29, perteneciente a la Tercera División.

El Ejército informó que el militar murió mientras cumplía labores operativas en la vereda Altamira, zona rural del municipio caucano. Tras el ataque, las tropas de la Vigésima Novena Brigada permanecieron desplegadas en el área y reforzaron sus operaciones para proteger a la población civil y contener las acciones de los grupos armados ilegales.

El Ejército Nacional denunció un ataque con drones cargados de explosivos atribuido al ELN en La Vega, Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X

“Como consecuencia de esta acción terrorista, atribuida preliminarmente a integrantes del grupo armado organizado ELN, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Luis David Arrieta Osorio”, señaló el Ejército Nacional.

PUBLICIDAD

La institución agregó que Arrieta Osorio se encontraba “cumpliendo con su deber al servicio del país y de las comunidades de esta región del departamento del Cauca”.

El Comando de la Brigada 29 confirmó la información durante la mañana del domingo 11 de octubre. El reporte se conoció en medio de la alerta que se mantiene en la región ante el riesgo de nuevos atentados.

El Ejército rechazó el empleo de sistemas aéreos no tripulados para atacar a las tropas. “Rechazamos de manera categórica este ataque y denunciamos el empleo de artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados”, indicó la institución.

PUBLICIDAD

La institución militar transmitió sus condolencias a los familiares y compañeros del soldado asesinado- crédito @Ejercito_Div3/X

Según el pronunciamiento oficial, esa práctica “vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario y representa un grave riesgo tanto para los integrantes de la Fuerza Pública como para la población civil que habita en esta zona”.

El señalamiento vinculó el riesgo para los uniformados con la situación de las comunidades que viven en el área donde se produjo la ofensiva. Las operaciones militares continuaron en el sector tras el ataque.

La institución manifestó sus condolencias a los allegados del soldado profesional fallecido. “La institución expresa sus más sentidas condolencias y acompaña con profundo respeto y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de armas”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El Ejército no informó detalles adicionales sobre las circunstancias del ataque ni sobre posibles operaciones posteriores contra los responsables.

Las tropas mantuvieron su presencia en La Vega con el objetivo de preservar la seguridad de las comunidades del sur del Cauca y contrarrestar el accionar de las estructuras armadas ilegales en la zona.

Los artefactos explosivos cayeron desde un sistema aéreo no tripulado según la información oficial de la institución - crédito @Ejercito_Div3/X

Ataque contra base militar en Cauca

Por otra parte, un ataque armado contra la base militar del cerro Berlín provocó enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en Toribío, norte del Cauca, durante la madrugada del domingo 11 de octubre.

El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) informó que la confrontación comenzó hacia las 4:52 a. m., en una instalación militar situada dentro del resguardo indígena de San Francisco.

PUBLICIDAD

El hecho afectó a pobladores de varias zonas rurales del municipio. Los habitantes de las veredas Berlín, San Julián, Potrerito, La Pila y Natalá permanecen confinados por los combates, de acuerdo con el reporte de la organización indígena.

La ofensiva incluyó explosiones y ráfagas de fusil dirigidas contra la base ubicada en el cerro Berlín. La información preliminar señala que el ataque habría sido ejecutado por integrantes de la estructura disidente Dagoberto Ramos.

Los reportes difundidos por la ACIN también alertaron sobre intercambios de disparos y detonaciones de artefactos explosivos en el área. La situación mantuvo a las comunidades rurales bajo restricciones de movilidad por el riesgo que representa la confrontación.

PUBLICIDAD

El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos indicó que, durante los enfrentamientos, hubo presencia de drones acondicionados con explosivos. Ese tipo de dispositivos se sumó a las detonaciones que se escucharon desde las primeras horas de la jornada.

La organización indígena señaló además que aeronaves de la Fuerza Aérea sobrevolaron la zona. El informe advirtió sobre presuntos disparos realizados desde el aire, aunque no aportó detalles sobre posibles afectaciones ni un balance de víctimas.

La confrontación se produjo en territorio del resguardo de San Francisco, donde la base militar fue el objetivo inicial de la ofensiva. La extensión de los combates hacia las veredas cercanas llevó a que los habitantes quedaran en medio de las acciones armadas.

PUBLICIDAD