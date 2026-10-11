Colombia

María Jimena Duzán cuestionó las denuncias de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer: “Dio una versión distinta”

La periodista afirmó que la exconsejera dio información diferente en varias entrevistas y sostuvo que sus recientes apariciones mediáticas estarían relacionadas con los honorarios que reclama

Durante la entrevista con Duzán, realizada el 14 de agosto de 2026 en el pódcast A Fondo, Eva Ferrer aseguró que le adeudaban cuatro meses de honorarios por su trabajo - crédito @MJDuzan/X

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La periodista María Jimena Duzán se pronunció en su cuenta de X tras las recientes revelaciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Infancia y exasesora de Verónica Alcocer, en una entrevista con la revista Semana. La comunicadora recordó que también entrevistó a Ferrer para su pódcast A Fondo y cuestionó las razones que, a su juicio, estarían detrás de sus declaraciones públicas sobre el entorno de la antigua primera dama.

“Yo también entrevisté a Eva. Y dio una versión distinta. Lo mismo hizo en la W Radio. No hay duda de que Verónica Alcocer hizo y deshizo. Lo que digo es que Eva siempre estuvo al lado de él y lo que está haciendo con estas salidas mediáticas es amenazar a la bandola para que le paguen lo que le deben”, escribió Duzán en X.

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El pronunciamiento se produjo en medio de las acusaciones formuladas por Ferrer contra Alcocer y varias personas de su círculo cercano, relacionadas con presuntas irregularidades en el gobierno de Gustavo Petro. Entre los señalamientos divulgados por la exconsejera en Semana figuran supuestos viajes clandestinos a Venezuela, posibles movimientos de dinero en efectivo, presuntas redes de tráfico de armas y la existencia de intereses económicos alrededor de la entonces primera dama.

La periodista sostuvo, en una publicación en X, que Ferrer habría recurrido a sus apariciones mediáticas para presionar a personas con las que tendría cuentas pendientes por cobrar - crédito @MJDuzan/X
La periodista sostuvo, en una publicación en X, que Ferrer habría recurrido a sus apariciones mediáticas para presionar a personas con las que tendría cuentas pendientes por cobrar - crédito @MJDuzan/X

Eva Ferrer aseguró que le debía cuatro meses de honorarios

En la entrevista del 14 de agosto de 2026 con María Jimena Duzán, Ferrer habló de su relación con Alcocer, de su salida de la Consejería para la Infancia y de sus diferencias con personas cercanas al entorno de la entonces primera dama. También relató que, según su versión, recibió presiones y amenazas, y sostuvo que su distanciamiento se produjo después de negarse a participar en determinados intereses económicos.

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Uno de los momentos centrales de la conversación ocurrió cuando Duzán le preguntó por los honorarios que reclamaba. Ferrer respondió que le debían cuatro meses de pagos y explicó que había asumido compromisos económicos mientras esperaba que le resolvieran esa situación. “Faltan cuatro meses de honorarios”, afirmó la exconsejera, quien agregó que le decían que el asunto se solucionaría, pero que las respuestas se prolongaban.

También señaló que no había estado reclamando durante todo el tiempo transcurrido, pues, según explicó, había continuado con sus actividades y terminó olvidándose temporalmente del asunto.

Más adelante, al hablar de una deuda que, según la conversación, ascendía a 50.000 euros, Ferrer aseguró que había rechazado propuestas de arreglo porque consideraba que no correspondían a lo que reclamaba. Dijo que finalmente pidió que también se reconocieran los intereses acumulados.

La acusación de que estaría presionando a sus antiguos aliados

La enemistad entre la primera dama, Alcocer y Eva Ferrer sería la razón principal de su salida del gobierno- crédito Jesús Avilés/Infobae
Ferrer sostuvo que recibió amenazas del empresario Manel Grau, quien supuestamente le advirtió que podía perjudicar su reputación y afectar sus proyectos profesionales. La exfuncionaria negó que sus declaraciones públicas fueran una forma de amenazar a otras personas - crédito Jesús Avilés/Infobae

La entrevista también abordó la relación de Ferrer con Manel Grau, empresario catalán cercano a Alcocer, y las razones por las que la exconsejera afirmó haberse distanciado de ese círculo. En ese contexto, Duzán le preguntó si Grau la había amenazado y si ella había intentado obtener algún cargo a cambio de la información que conocía dentro del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.

Ferrer respondió que había rechazado determinadas ofertas y negó haber recurrido a amenazas para conseguir una posición dentro de la administración. En sus palabras, explicó que había informado a Petro sobre las funciones que podía desempeñar y que estaba dispuesta a colaborar si la necesitaban, pero que no consideraba que le debieran algo por ello. “Yo no he amenazado. Yo le he dicho al presidente que si me quiere dar, si me necesitan, me usan”, manifestó durante la conversación.

En otro momento, al referirse a su relación con Alcocer, Ferrer reconoció que había sido cercana a ella y que le había tenido afecto. También indicó que había querido a sus hijos y a Petro, aunque consideró que no había recibido el mismo trato de las personas a las que, según dijo, había ayudado.

El recaudo tributario ha sido uno de los dolores de cabeza para el Gobierno Petro y por eso se tuvo que hacer varios recortes en el PGN - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La exconsejera presidencial defendió su reclamación económica al afirmar que únicamente exigía el pago correspondiente a su trabajo y que no necesitaba recibir más de lo que le correspondía por sus servicios - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La conversación incluyó además afirmaciones de Ferrer sobre presuntos intereses económicos, gastos personales de Alcocer y supuestas irregularidades en el entorno presidencial. No obstante, la entrevista de A Fondo estuvo en ese entonces condicionada por la negativa de Ferrer a responder preguntas concretas sobre ello.

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