Colombia

Consejo de Estado se pronunció frente a la demanda por explosión de camión cisterna en Tasajera, Magdalena: esta fue la decisión final

La sentencia concluyó que no se probó una omisión policial que permitiera atribuir al Estado las muertes de 45 personas y las lesiones de otras 27 durante el siniestro vial

El Consejo de Estado negó la indemnización solicitada por los familiares de las víctimas de la explosión en Tasajera - crédito Fabián Obispo Borja/EFE/Alcaldía Puebloviejo
El Consejo de Estado negó la indemnización solicitada por los familiares de las víctimas de la explosión en Tasajera - crédito Fabián Obispo Borja/EFE/Alcaldía Puebloviejo
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El Consejo de Estado negó la indemnización reclamada por los familiares de las víctimas de la explosión de un carrotanque en el municipio de Tasajera, ocurrida el 6 de julio de 2020 en la vía que comunica con Puebloviejo, Magdalena, porque no encontró probada una omisión de la Policía Nacional que hiciera responsable al Estado por la muerte de 45 personas y las heridas sufridas por otras 27.

La decisión cierra este proceso de reparación directa, iniciado por allegados de los fallecidos, quienes sostenían que los uniformados no aislaron la zona ni impidieron que la población se aproximara al vehículo accidentado para recoger la gasolina derramada.

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El alto tribunal concluyó que no se reunían las condiciones para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La sentencia se limita a la compensación económica discutida en ese expediente y no juzga a las víctimas ni resuelve otras posibles investigaciones o reclamaciones relacionadas con la tragedia.

Las advertencias policiales y la responsabilidad estatal

Los policías que llegaron al lugar alertaron sobre el peligro, solicitaron refuerzos e intentaron alejar a las personas que rodeaban el carrotanque, según la valoración hecha por el Consejo de Estado. La corporación también determinó que varios de los presentes desatendieron esas advertencias y se expusieron al riesgo al permanecer cerca del combustible.

La alta corte determinó que la Policía Nacional no incurrió en omisión de sus deberes durante el siniestro - crédito EFE/FAC
La alta corte determinó que la Policía Nacional no incurrió en omisión de sus deberes durante el siniestro - crédito EFE/FAC

Con base en esos elementos, el tribunal descartó una falla del servicio atribuible a la Policía por omisión. La conclusión jurídica fue que no se acreditaron los requisitos necesarios para ordenar la reparación económica solicitada por las familias.

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El abogado Ariel Quiroga Vides explicó en diálogo con La FM que, en una demanda de reparación directa, debe demostrarse que el daño puede atribuirse jurídicamente a una entidad estatal por una actuación irregular o por el incumplimiento de sus deberes.

“La decisión debe leerse dentro de los límites del proceso que resolvió el Consejo de Estado. No significa que la tragedia deje de ser dolorosa ni que toda discusión sobre la respuesta institucional quede cerrada en términos generales; significa que, para esta demanda, el tribunal consideró que no se demostraron los elementos necesarios para ordenar la reparación económica solicitada”, señaló el experto jurista.

- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El fallo aclara que la decisión se limita a la reparación económica y no evalúa otras investigaciones - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La demanda planteaba que las autoridades debían haber establecido un perímetro de seguridad y evitado que la multitud se acercara al vehículo volcado. El fallo consideró, en cambio, que las acciones de los uniformados y la conducta de quienes permanecieron en el lugar impedían atribuir el daño al Estado dentro de este caso.

El derrame de gasolina y la explosión en Tasajera

El carrotanque transportaba 5.950 galones de gasolina cuando sufrió el accidente en la carretera que comunica a Ciénaga con Barranquilla. En pocos minutos, decenas de personas llegaron con baldes, pimpinas y ollas para recoger el combustible que se derramaba.

El vehículo se incendió y explotó mientras había personas a su alrededor. Varios de los heridos padecieron quemaduras graves y algunos murieron durante los días posteriores en centros asistenciales de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta.

La corte determinó que los uniformados alertaron sobre el riesgo del combustible y pidieron refuerzos para alejar a la población - crédito Nathalia Angarita/Reuters
La corte determinó que los uniformados alertaron sobre el riesgo del combustible y pidieron refuerzos para alejar a la población - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Tasajera es un caserío de pescadores ubicado entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe. La explosión convirtió al corregimiento en escenario de duelo para las familias afectadas y abrió discusiones sobre las condiciones sociales de la zona, la prevención de emergencias y la capacidad de respuesta ante accidentes con materiales peligrosos.

“Para nosotros, lo que pasó en Tasajera no se queda en una fecha ni en una sentencia. Cada familia sabe lo que perdió y lo que ha tenido que afrontar desde ese día. Entendemos que la justicia tiene sus procedimientos, pero también esperamos que se escuche lo que vivimos y que la tragedia no quede reducida a una discusión económica”, dijo Manuel Samper, familiar de una de las víctimas", señaló Manuel Samper, familiar de una de las víctimas, en declaraciones recogidas por La FM.

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