Ciudadano costarricense murió durante la primera jornada del festival EDC en Medellín: autoridades investigan el caso

El ciudadano costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas falleció durante el festival de música electrónica EDC en Medellín - crédito @edc_colombia

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Durante el primer día del festival de música electrónica EDC, que se realiza en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín, falleció un ciudadano de nacionalidad costarricense. Las autoridades investigan si su muerte ocurrió por una sobredosis de sustancias estupefacientes.

El extranjero, identificado como Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, fue encontrado a las 11:15 p .m. del sábado 10 de octubre, en el suelo de uno de los escenarios de este evento. Primeras versiones señalan que el extranjero estaba inconsciente y presentaba serias dificultades para respirar.

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Unos asistentes se dieron cuenta de lo ocurrido y de inmediato alertaron a los organismos de socorro que estaban atendiendo las eventualidades médicas de los asistentes. Al hacerle la valoración, se dieron cuenta de que requería ser llevado de urgencia a un hospital.

En una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde alcanzó a ser atendido. Allí se le intentó estabilizar y los médicos lograron establecer que las complicaciones estarían relacionadas con una sobredosis de drogas.

Otros asistentes al evento encontraron al hombre inconsciente en el suelo de uno de los escenarios -crédito @edc_colombia

Sin embargo, minutos después de recibir los primeros auxilios, Méndez Huertas falleció a las 3:46 a. m. del domingo 11 de octubre por una falla respiratoria originada de la complicación médica que obligó a su traslado, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

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Agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cuerpo sin vida del ciudadano, oriundo de la provincia de San José y quien se desempeñaría en el área de las telecomunicaciones en su país natal.

Méndez Huertas fue uno de los asistentes al festival de música electrónica más grande de América Latina y que se desarrolla en varios de los escenarios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot entre el 10 y 11 de octubre.

La primera fecha comenzó en kineticFIELD con MËSTIZA, Dombresky y Miss Monique. Más tarde, ese escenario recibió a Alok, deadmau5, Illenium y Alesso. El circuito de circuitGROUNDS reunió a Above & Beyond, Richie Hawtin y ARTBAT. La actividad en neonGARDEN continuó hasta la madrugada con Maceo Plex y Jamie Jones.

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El espacio stereoBLOOM funcionó bajo el sello Dreamstate y contó con Cosmic Gate, Infected Mushroom y Astrix. Bob Moses figuró entre las incorporaciones recientes y ofreció un formato de club set.

Las autoridades investigan si la muerte del asistente al festival EDC se produjo por una sobredosis de sustancias estupefacientes - crédito @edc_colombia

Montaje de los siete escenarios en el EDC

La pista del Alfonso Galvis quedó en el centro de las críticas por el montaje del EDC en Medellín. El escenario deportivo, renovado y entregado hace tres meses, fue cubierto con suelo artificial para instalar una de las tarimas del festival de música electrónica.

La realización del evento también obligó a Atlético Nacional y a Deportivo Independiente Medellín a trasladar sus partidos de Liga Nacional al estadio de Ditaires, en Itagüí. Ambos clubes dejaron de utilizar el Atanasio Girardot y resignaron una parte elevada de sus ingresos por boletería.

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El Electric Daisy Carnival, conocido como el Cielo Eléctrico, nació en Las Vegas y tendrá su primera edición en el país en varios espacios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

El festival espera recibir a más de 94.000 asistentes, entre habitantes de Medellín y visitantes nacionales y extranjeros. La programación contempla presentaciones de más de 80 artistas distribuidos en siete escenarios.

La llegada del EDC a Medellín combina una proyección económica con cuestionamientos por el uso de instalaciones deportivas. El Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento de Medellín calculó que el encuentro dejará cerca de 37,1 millones de dólares para la ciudad, mientras atletas y veedores cuestionaron el tránsito de vehículos pesados sobre la zona de la pista.

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El montaje del festival de música EDC en el estadio Atanasio Girardot de Medellín plantea retos logísticos para los partidos de fútbol local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estimación oficial también contempla la generación de más de 60.000 empleos. El flujo de visitantes busca impulsar la actividad comercial, los restaurantes, los alojamientos, el transporte y la oferta gastronómica de la ciudad.

Uno de los escenarios del festival se instaló en la pista de atletismo del Estadio Alfonso Galvis Duque. La obra costó 21.000 millones de pesos y el alcalde Federico Gutiérrez participó personalmente en su entrega e inauguración.

El espacio cuenta con un tapete de la marca Mondo, equipado con cámaras de aire que buscan favorecer el desempeño y la amortiguación para los atletas. El sistema no está diseñado para resistir el peso de maquinaria amarilla, grúas y tractomulas.

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Durante varios días, esos vehículos ingresaron y salieron del estadio para transportar estructuras destinadas al montaje. Atletas y veedores difundieron en redes sociales registros sobre el estado del escenario mientras avanzaban los preparativos.

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) sostuvo que realizó estudios y adecuaciones antes de prestar el lugar. Su director, Eduardo Silva Meluk, afirmó que las medidas buscaban permitir el tránsito de los vehículos de carga sin efectos negativos sobre la instalación.

El organismo también indicó que dispone de pólizas de seguro para responder ante daños eventuales. Mientras permanece habilitado el espacio para el festival, los deportistas podrán acudir a las pistas del Gran Parque Medellín Juan Pablo II y de la Unidad Deportiva de Belén.

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