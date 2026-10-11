Así quedarían las finanzas de los departamentos según el presupuesto de 2027: ni las zonas donde ganó De la Espriella se salvarían del recorte

El presidente Abelardo de la Espriella presentó al Congreso un proyecto de Presupuesto General por 634,9 billones de pesos para el año 2027 - crédito Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella llevó al Congreso el Presupuesto de 2027, una propuesta que reduce la inversión nacional y concentra el ajuste en 21 de los 33 entes territoriales, incluidos varios departamentos donde obtuvo sus mayores apoyos electorales.

La bolsa de inversión prevista asciende a 86,9 billones de pesos, un 2,8% menos que en la vigencia actual. Del Presupuesto General, por cada 100 pesos, 62 se destinarían al funcionamiento del Estado, 24 al servicio de la deuda y 14 a obras, programas y proyectos.

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El proyecto total alcanza 634,9 billones de pesos y deberá superar las plenarias del Senado y la Cámara. La discusión pondrá en juego las alianzas entre el Ejecutivo, los congresistas y los mandatarios regionales, a un año de las elecciones territoriales.

La propuesta es el primer presupuesto regionalizado de la administración de De la Espriella. El mecanismo fija los techos de gasto con los que ministerios y otras entidades nacionales distribuirán recursos en los departamentos, pero no equivale a giros directos para gobernadores ni a partidas de libre disposición territorial.

El Gobierno proyecta la regionalización de 63,8 billones de pesos para la financiación de obras de infraestructura y programas sociales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Gobierno prevé regionalizar 63,8 billones de pesos, equivalentes al 73,4% de la inversión. Esos recursos podrían financiar programas sociales, carreteras, escenarios deportivos e infraestructura educativa, según la comparación elaborada por la revista Cambio entre el presupuesto de 2027 y el último de la administración de Gustavo Petro.

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Otros 21,9 billones de pesos, el 25% de la inversión, se dirigirían a iniciativas nacionales sin asignación territorial específica. Los 1,18 billones restantes quedarían pendientes de regionalización y se repartirían durante la ejecución presupuestal, de acuerdo con la demanda de los proyectos y sus necesidades de financiación.

El director del Departamento Nacional de Planeación, Julión Buitrago Arango, y su equipo definieron la programación de la inversión pública como “el esfuerzo de ingeniería financiera y fiscal más exigente de la historia macroeconómica reciente del país”.

Los departamentos con mayores recortes y aumentos

De acuerdo con la información recopilada por el citado medio de comunicación, San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendría la mayor reducción porcentual de inversión: pasaría de 463.536 millones de pesos en 2026 a 309.559 millones en 2027. La caída proyectada sería del 33,2%.

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Vichada perdería el 30,1% de sus recursos regionalizados, al bajar de 335.319 millones a 234.474 millones de pesos. Casanare afrontaría una reducción del 21%, superior a 200.000 millones de pesos.

Tolima, Bolívar y Huila también registrarían disminuciones. Sus presupuestos caerían 17,4%, 13,5% y 10,8%, respectivamente, con reducciones aproximadas de 300.000 millones de pesos en Tolima, 400.000 millones en Bolívar y 100.000 millones en Huila.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina encabeza los recortes porcentuales con una disminución presupuestal del 33,2 por ciento - crédito Fernando Vergara/AP

En el extremo opuesto, Putumayo recibiría un aumento del 17,8%, desde 944.444 millones de pesos hasta 1,11 billones. Amazonas tendría un alza del 17,3%, con una asignación que subiría de 309.091 millones a 362.632 millones de pesos.

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Risaralda obtendría un incremento del 12,3%; La Guajira, del 9,9%; Cundinamarca, del 9%; y Magdalena, del 8%. Santander, Cesar, Guaviare, Caldas y Sucre también aumentarían sus partidas regionalizadas.

La región Andina concentraría la mayor parte de la inversión, seguida por el Caribe y el Pacífico. Bogotá ocuparía el cuarto lugar en la distribución regional, por encima de la Amazonía, la Orinoquía y la región Insular.

Menos inversión en los bastiones electorales del presidente

De la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en 14 departamentos, donde prometió mejoras en seguridad, salud e infraestructura. La inversión en esos territorios caería un 3,78%, con 987.092 millones de pesos menos que los recursos definidos para 2026.

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Iván Cepeda se impuso en 18 departamentos y en Bogotá. En esas jurisdicciones, la reducción sería del 2,18%, equivalente a 864.296 millones de pesos frente a la vigencia actual.

Antioquia, el principal bastión electoral de De la Espriella, perdería 451.252 millones de pesos en inversión, pese a que el mandatario recibió allí más de 2,1 millones de votos. Norte de Santander, donde superó las tres cuartas partes de los sufragios en segunda vuelta, tendría un recorte de 207.376 millones de pesos.

Los catorce departamentos donde triunfó el presidente De la Espriella sufrirán una reducción general del 3,78 por ciento en inversión - crédito Reuters

Cundinamarca sería una excepción entre los territorios ganados por el presidente: la inversión crecería cerca de 279.477 millones de pesos. Santander también recibiría más recursos, con un aumento del 7,7%, cercano a 197.607 millones.

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Atlántico tendría el mayor recorte absoluto frente al último presupuesto de Petro: perdería 538.181 millones de pesos en 2027. La reducción se plantea pese a que el departamento alberga una sede presidencial alterna y concentra una parte relevante de la agenda del mandatario, incluidas reuniones con figuras internacionales como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De la Espriella ordenó adecuar sedes alternas en Barranquilla, Cali y Medellín durante sus primeras semanas de gobierno, con el objetivo de combatir el “bogocentrismo”. La caída de los recursos destinados a Atlántico, Valle del Cauca y Antioquia muestra que el traslado de despachos no se traduce necesariamente en más inversión regional.

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La disputa política antes de las elecciones territoriales

El Pacto Histórico anunció demandas contra la reducción de la inversión prevista para 2027. La bancada sostiene que el artículo 350 de la Constitución impide que ese rubro disminuya porcentualmente frente al año anterior.

La aprobación inicial del monto presupuestal se alcanzó tras reuniones reservadas entre congresistas de la coalición de Gobierno que cuestionaban algunos artículos. Sin embargo, legisladores de distintos partidos y departamentos mantienen reparos por la distribución territorial de los recursos, según comentaron a la revista Cambio.

Un senador del Centro Democrático consideró que el reparto no responde a una lógica de castigos electorales: “La lógica de premios y castigos no operó, porque las elecciones de alcaldes y gobernadores están a la vuelta de la esquina. Las cuentas ya empezaron”.

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Con partido propio y las elecciones territoriales de 2027 en el horizonte, De la Espriella busca espacio entre estructuras regionales con representación en el Congreso. Durante el lanzamiento del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, el presidente anticipó su estrategia electoral: “No hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. [...] En las urnas se van a llevar otra derrota”.