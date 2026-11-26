La gestación subrogada permite que una mujer lleve adelante un embarazo para personas que asumirán la maternidad o paternidad del niño después del nacimiento (Zayra Mo/EFE)

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Colombia gana terreno como destino de extranjeros que buscan tener hijos mediante gestación subrogada. Los menores costos y la oferta de clínicas especializadas impulsan la demanda, pese a la falta de una regulación integral. La actividad conecta a mujeres que llevan el embarazo con personas que asumirán la crianza del menor, mediante acuerdos que incluyen condiciones médicas, jurídicas y económicas.

La revista británica The Economist analizó el fenómeno en un artículo titulado “El mundo entero quiere que los colombianos tengan sus bebés” y advirtió sobre las garantías de las gestantes y de los niños, especialmente cuando los padres intencionales son extranjeros.

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Colombia habría registrado cerca de 2.100 procesos de gestación subrogada durante 2025, frente a los 1.600 reportados cuatro años atrás (The Economist)

Las cifras citadas por la revista dan cuenta del avance: “En 2025 pudieron haberse realizado alrededor de 2.100 procesos de gestación subrogada en Colombia, frente a los 1.600 registrados en 2021″. Esto representa un crecimiento superior al 31% en cuatro años.

“Esto convierte al país en uno de los principales destinos mundiales para la gestación subrogada comercial internacional”, estima William Houghton, de la consultora Sensible Surrogacy.

Un mercado impulsado por los costos y la demanda

“Un programa típico de gestación subrogada cuesta alrededor de 65.000 dólares en Colombia, frente a los 110.000 dólares en México, otro de los grandes centros de esta industria en América Latina, y los cerca de 200.000 dólares que puede costar en Estados Unidos, calcula Houghton”, describe el medio británico.

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Mark Semple, director de ReproVida, explicó al medio mencionado cómo cambió el sector desde su llegada al país: “La industria era muy pequeña cuando se estableció en el país en 2018”. Luego, el mercado creció con la llegada de parejas homosexuales, que conocieron estos servicios principalmente por recomendaciones: “Creció de manera acelerada durante los años siguientes, cuando comenzaron a llegar especialmente parejas homosexuales, en gran medida por el voz a voz”.

Semple señaló sobre los tiempos de espera: “Hace algunos años, las agencias tardaban alrededor de cuatro meses en encontrar una mujer gestante adecuada para los futuros padres. Ahora, algunas parejas deben esperar hasta un año”.

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Los costos de los procedimientos en Colombia son considerablemente inferiores a los de Estados Unidos y México, una de las razones que explican el interés de extranjeros en este mercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica consiste en que una mujer lleva un embarazo con el compromiso de que, después del nacimiento, el niño quede bajo el cuidado de quienes acordaron asumir su maternidad o paternidad. Los acuerdos pueden involucrar a agencias, centros médicos y futuros padres, por lo que la ausencia de reglas deja interrogantes sobre el alcance de sus responsabilidades y los mecanismos para resolver eventuales conflictos legales. La llegada de clientes extranjeros también genera preocupación por las condiciones de las colombianas que aceptan estos acuerdos.

Vacíos legales y propuestas para cambiar las reglas

Una de las alertas es que mujeres en situación de vulnerabilidad económica puedan recurrir a la gestación subrogada por falta de otras oportunidades de ingreso, con el riesgo de quedar expuestas a explotación. También hay dudas sobre la selección de gestantes, la vigilancia de clínicas y agencias y las obligaciones de cada parte.

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The Economist ubica el origen de esta actividad en una decisión judicial: “La actividad comenzó a desarrollarse después de una sentencia de la Corte Constitucional de 2009, que estableció que no existían leyes que prohibieran esta práctica”. La revista recuerda que “en ese momento, los magistrados recomendaron que las mujeres gestantes no aportaran sus propios óvulos y que los acuerdos no estuvieran motivados por el lucro. Sin embargo, esas recomendaciones nunca quedaron incorporadas formalmente en la legislación”.

Siguen pendientes asuntos como la filiación, la nacionalidad de los niños y las responsabilidades legales de los adultos, especialmente cuando los padres viven fuera de Colombia.

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La falta de una regulación integral mantiene abiertas las discusiones sobre los derechos de las mujeres gestantes, la protección de los menores y las responsabilidades de quienes contratan estos procedimientos (Corte Constitucional)

El tema también ha llegado al Congreso. Según la publicación británica, “en julio, el Congreso aprobó una ley que incorporó la explotación reproductiva entre las modalidades de explotación contempladas en la legislación contra la trata de personas, aunque sin definir claramente el concepto”. Además, “un proyecto de ley presentado en agosto busca prohibir por completo la gestación subrogada”.

The Economist menciona críticas de grupos feministas de izquierda, preocupados por la explotación económica y reproductiva de las mujeres, y de sectores religiosos conservadores. El crecimiento deja pendiente la discusión sobre las garantías de gestantes, niños y familias, y sobre la capacidad estatal para vigilar esta industria.

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