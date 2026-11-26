La Policía de Norte de Santander detuvo a dos mujeres en el peaje Los Acacios, en Los Patios, al hallar un fusil MP5 con silenciador, proveedores y teléfonos celulares ocultos en su equipaje dentro de un autobús de servicio público (Policía de Santander)

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Dos mujeres fueron detenidas en Norte de Santander luego de que las autoridades hallaran un subfusil Heckler & Koch MP5 oculto en un bus de servicio público con destino a Medellín. El arma, de calibre 9 milímetros, tenía pintura de camuflaje y un supresor de sonido acoplado, según la información conocida tras el procedimiento en el peaje Los Acacios

La inspección fue realizada por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, unidad adscrita a la Brigada 30 del Ejército Nacional, con apoyo de la Policía de Tránsito. Además del arma, los uniformados incautaron dos cargadores y tres teléfonos celulares que quedaron bajo custodia para las verificaciones judiciales.

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El caso fue informado el jueves 26 de noviembre de 2026 por el medio local Vanguardia. Los reportes indican que las mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las indagaciones sobre la procedencia del subfusil, sus posibles destinatarios y la ruta que habría seguido hasta ser detectado en el control vial.

Incautan un subfusil alemán con silenciador en un bus de servicio público (Segunda División del Ejército Nacional/X)

El arma incautada tenía capacidad de fuego automático

El MP5 es un subfusil desarrollado por la empresa alemana Heckler & Koch. Su versión de calibre 9 milímetros puede operar en modo semiautomático, en ráfagas controladas o en disparo automático, según la configuración del selector de fuego. Algunas variantes alcanzan una cadencia cercana a 800 disparos por minuto.

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Las autoridades encontraron el arma acondicionada con un dispositivo destinado a reducir el ruido de los disparos. Ese elemento, conocido como supresor, junto con la modificación exterior de camuflaje, será analizado dentro de la investigación.

Los equipos de investigación a cargo del caso esperan establecer si el armamento estaba destinado a una estructura criminal o si había sido alterado para evadir los controles.

Hallaron un arma calibre 9 milímetros con supresor durante una revisión en el peaje Los Acacios, en Norte de Santander (Segunda División del Ejército Nacional/X)

La investigación busca establecer la red detrás del traslado

La Fiscalía se encargará de definir si existen elementos para imputar a las detenidas por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, una conducta cuya gravedad puede aumentar cuando se trata de armamento de uso restringido o de características militares.

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El análisis de los teléfonos decomisados será uno de los puntos centrales de la investigación. Los investigadores podrán revisar comunicaciones, contactos, registros de ubicación y otros datos que permitan determinar si las mujeres actuaban por cuenta propia o como parte de una cadena logística más amplia.

La ruta hacia Medellín también concentra la atención de las autoridades. La capital antioqueña ha sido identificada en distintas investigaciones como un punto de interés para redes dedicadas al tráfico de armas, debido a la presencia de organizaciones delincuenciales que disputan rentas ilegales y control territorial en varios sectores urbanos.

Dos pasajeras quedaron a disposición de la Fiscalía tras un operativo militar y policial (Segunda División del Ejército Nacional/X)

Los controles se intensificaron en las vías de Norte de Santander

El peaje Los Acacios se encuentra en un corredor estratégico para la conexión entre Cúcuta y el interior del país. Las vías de Norte de Santander son objeto de controles reforzados por parte de la Fuerza Pública, en medio de los problemas de seguridad registrados en la frontera con Venezuela y de ataques recientes contra unidades estatales.

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Incluso, una versión que circula en medios como El Tiempo indica que el arma habría ingresado al país desde Venezuela. Sin embargo, esta información tendrá que ser confirmada por parte de las autoridades.

Ante el panorama, las requisas en terminales, carreteras y vehículos intermunicipales buscan detectar armas, municiones, explosivos y mercancías ilegales que puedan ser movilizadas hacia otras regiones. Las autoridades consideran que los buses y las encomiendas pueden ser utilizados para fragmentar los envíos y disminuir el riesgo de detección.

La investigación continuará con los análisis técnicos del MP5, incluidos su número de serie, componentes y posible trazabilidad balística. Esas verificaciones permitirán establecer si el arma había sido reportada, si fue ingresada ilegalmente a Colombia y quiénes serían los responsables de su traslado hacia Antioquia.

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