Al preguntar a los encargados de la obra en Sencia, la respuesta fue que se trabaja con una estructura "de más de 50.000", a la espera de la aprobación del Distrito (@JD_Quinteror/X)

Guardar

La construcción del nuevo estadio El Campín ha generado polémica. El proyecto se estableció en 2024, con la firma de un contrato de APP con Sencia, pero las obras comenzaron recién en septiembre de 2026, tras cambios en los planes para reemplazar el antiguo escenario y definir las tribunas.

Uno de los puntos en discusión es la capacidad final del estadio. Según el concejal Juan David Quintero, el nuevo escenario no tendría capacidad para 60.000 espectadores, pese a que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció esa cifra en un evento público. La ampliación había sido reclamada por distintos sectores para competir con los estadios de Barranquilla y Medellín.

PUBLICIDAD

Por el momento, Sencia trabaja en la construcción del nuevo escenario y en el mantenimiento del actual. La empresa busca preservar la grama ante los conciertos y los partidos de cuadrangulares, aunque una denuncia señaló el descuido de otros sectores, como la tribuna de prensa del costado occidental.

“El Idrd podría aprobar 60.000 o podría decir no”

Durante una visita al terreno donde se lleva a cabo la construcción del nuevo estadio El Campín, el concejal Juan David Quintero le preguntó a una de las personas encargadas de la construcción sobre la capacidad que tendrá el escenario, pues el 30 de septiembre se confirmó que iba a ser de más de 60.000 personas.

PUBLICIDAD

“El alcalde nos dijo que esto iba a ser un estadio de 60.000 personas. Yo quiero saber si en el contrato está esa obligación de 60.000 personas. ¿Hoy en el contrato dice que el estadio que estamos aquí viendo va a ser para 60.000?”, dijo el concejal, acompañado por la cabildante Quena Ribadeneira.

El concejal Juan David Quintero cuestionó a Sencia y el Distrito por no tener aprobada la capacidad oficial del nuevo estadio El Campín, pese a que ya inició la obra (@JD_Quinteror/X)

La mujer que pertenece al proyecto respondió que “nosotros tenemos todo aprobado para hacer un estadio de más de 50 mil pero, como lo dijo el alcalde en el Movistar Arena, explícitamente, hemos recibido de Sencia una propuesta para los 60 mil, que está en estudio en el IDRD (sic)”.

PUBLICIDAD

Una fuente le confirmó a Infobae Colombia que, efectivamente, el aumento a 60.000 personas se encuentra en estudio y aún no está aprobado por parte del Distrito, lo que desmentiría el anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el 30 de septiembre, cuando mencionó que ya era un hecho esa cifra.

El mandatario informó que se amplió la capacidad inicial de 45.000 que se presentó en 2024 y de 50.000 que posteriormente se aprobó a Sencia (@CarlosFGalan/X)

“Ustedes necesitarían un tercer otrosí, porque ya firmaron el primero, que era que ya no van a remodelar ese, sino hacer uno nuevo. El segundo fueron los tiempos de construcción”, dijo el concejal y añadió que “el Idrd podría aprobar 60.000 o podría decir no, me quedo en 50, o en 40, lo que sea”.

PUBLICIDAD

Malas condiciones para los medios

El concejal Quintero también publicó en sus redes sociales una denuncia de un periodista que fue a cubrir el partido entre Santa Fe y Once Caldas, en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en El Campín, donde los cubrimientos para prensa escrita y radio se hacen desde el tercer piso de la tribuna occidental.

“Me llega una denuncia de un periodista deportivo que me comparte estas fotografías para mostrar el estado en el que se encuentra el espacio que les asignan para transmitir los partidos desde el estadio El Campín”, empezó a decir el cabildante, y añadió que “una de las estructuras se desprendió y golpeó a otro colega”.

PUBLICIDAD

Esta fue una de las mesas de la tribuna de prensa de El Campín que se dañó durante el cubrimiento de Santa Fe vs. Once Caldas (@JD_Quinteror/X)

Según las fotos, se trata de una de las mesas de madera que fueron instaladas para el Mundial Femenino Sub-20 de 2024, la cual perdió su base y se hundió, por lo que quedó inhabilitada para su uso y afecta la labor de los cientos de periodistas deportivos que asisten a los encuentros de Millonarios y Santa Fe.

“¿Así pretenden vender el fútbol colombiano? ¿Así esperan recibir a medios internacionales? ¿Quién responde por la seguridad de los periodistas que trabajan en el estadio?”, finalizó el concejal en su publicación en X.