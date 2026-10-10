Yamid Amat fue dado de alta tras varios días hospitalizado en la Fundación Santa Fe: continuará su recuperación en casa

Yamid Amat dejó la Fundación Santa Fe tras superar complicaciones de salud - crédito Redes sociales de Yamid Amat

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El periodista Yamid Amat regresó a su casa tras permanecer varios días hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde recibió atención por complicaciones asociadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La noticia fue confirmada por Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, durante una emisión de Caracol Radio.

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Amat, de 84 años, ingresó al centro médico el 22 de septiembre y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la complejidad de su estado de salud. En los primeros reportes, la Fundación Santa Fe informó que el comunicador se encontraba en condición crítica y con pronóstico reservado.

La evolución clínica del periodista mostró señales de mejoría durante los días posteriores. El 25 de septiembre, su hijo, Yamid Amat Serna, comunicó que su padre había presentado una respuesta favorable a los tratamientos y a la atención de los especialistas.

La EPOC fue la condición asociada a las complicaciones respiratorias que motivaron la hospitalización - crédito Colprensa

El 4 de octubre, la Fundación Santa Fe emitió una nueva actualización en la que precisó que el periodista seguía hospitalizado, aunque su condición había mejorado. La institución señaló entonces que respondía de forma satisfactoria al manejo médico y que cualquier novedad posterior se divulgaría con autorización de la familia.

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La confirmación de su salida se conoció después de ese último parte médico. Según informó Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio, Yamid Amat ya se encuentra en su residencia y continúa su proceso de recuperación fuera del hospital.

La hospitalización de Yamid Amat estuvo relacionada con complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección que limita el paso del aire a los pulmones y puede provocar dificultades respiratorias. El periodista ingresó a la Fundación Santa Fe de Bogotá el 21 de septiembre y, al día siguiente, la institución informó que estaba en estado crítico y bajo pronóstico reservado, con manejo integral y multidisciplinario.

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Los primeros reportes de la familia confirmaron una evolución favorable. El 25 de septiembre, su hijo, Yamid Amat Serna, comunicó que la salud de su padre había registrado una mejoría durante las 24 horas previas, que atribuyó al trabajo del equipo médico y de enfermería de la Fundación Santa Fe.

La familia aseguró que el comunicador respondía satisfactoriamente al manejo médico - crédito Archivo Colprensa

“La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas”, escribió Amat Serna. En ese mismo mensaje, reveló que el periodista ya recibía atención en piso de hospitalización, lo que implicaba que había dejado la Unidad de Cuidados Intensivos.

El hijo del comunicador también indicó que su padre respondía de forma favorable al tratamiento. “Continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y respondiendo satisfactoriamente a su tratamiento. Avanzamos paso a paso”, señaló entonces.

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Días después, el 4 de octubre, Amat Serna volvió a pronunciarse ante versiones falsas que circularon en redes sociales sobre la supuesta muerte de su padre. El periodista desmintió esa información y aseguró que los partes médicos mantenían un panorama favorable.

“La salud de mi padre evoluciona satisfactoriamente. Los partes médicos, al momento, son favorables”, manifestó. También agradeció los mensajes de apoyo y afirmó que familiares y amigos acompañaban la recuperación “con optimismo y tranquilidad”.

Yamid Amat Serna desmintió versiones falsas sobre el fallecimiento de su padre - crédito Colprensa

Una trayectoria de más de seis décadas en radio y televisión

Yamid Amat es una de las figuras con mayor recorrido dentro del periodismo colombiano. Su carrera se ha desarrollado durante más de seis décadas en la radio, la televisión y la entrevista política, con espacios que marcaron una etapa en la información nacional.

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Su nombre estuvo ligado durante años a Caracol Radio, donde participó en formatos de conversación y actualidad. También dirigió el noticiero CM&, proyecto que se mantuvo al aire durante 33 años y que concluyó sus emisiones el 14 de noviembre de 2024.

El comunicador estuvo vinculado a Caracol Radio y dirigió el noticiero CM& durante 33 años - crédito Colprensa

Con el regreso a casa, el comunicador permanecerá en recuperación bajo seguimiento médico. Hasta el momento, no hay información pública sobre eventuales apariciones en medios ni sobre cambios en su rutina tras la hospitalización.