Grupo Gilinski podría obtener el control mayoritario de GeoPark mediante un canje por el yacimiento Bare en Venezuela

Jaime Gilinski acordó la transferencia de los derechos del yacimiento venezolano Bare a GeoPark a cambio de 42,1 millones de nuevas acciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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Jaime Gilinski firmó el 4 de septiembre un contrato de 25 años para operar el yacimiento venezolano Bare y, horas después, acordó transferir sus derechos a GeoPark a cambio de 42,1 millones de nuevas acciones valoradas inicialmente en USD 515 millones.

La operación podría darle al empresario colombiano el control mayoritario de la petrolera, siempre que se cumplan las condiciones regulatorias y vinculadas a las sanciones internacionales antes de diciembre, según información revelada por el portal Bloomberg el viernes 9 de octubre.

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El intercambio elevaría la participación del Grupo Gilinski a cerca del 56,3% de las acciones ordinarias de GeoPark, con la posibilidad de alcanzar aproximadamente el 58,4% mediante un mecanismo de ajuste previsto en el acuerdo. La compañía emitirá los títulos a un precio implícito de USD 12,22 por acción, sin desembolsar efectivo por la adquisición.

Bare se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, produce cerca de 11.000 barriles diarios y contiene unos 15.700 millones de barriles de petróleo original en sitio. GeoPark proyecta elevar la producción del campo hasta un rango de 85.000 a 95.000 barriles diarios.

El acuerdo asigna a la petrolera una participación económica neta del 65% y la obligación de financiar la totalidad de las inversiones aprobadas. Petróleos de Venezuela S.A., conocida como Pdvsa, conservará el 35% restante.

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El canje de derechos por el control de GeoPark

Jaime Gilinski compró en marzo el 20% de GeoPark, con lo que bloqueó la propuesta de adquisición hostil de Parex Resources - crédito GeoPark

La transacción contempla que GeoPark compre el 95% de Energy Assets International, una sociedad panameña que controla indirectamente a la compañía venezolana titular del contrato de participación productiva de Bare. La petrolera ya poseía el 5% inicial dentro de esa estructura, según lo informado por Bloomberg.

Gilinski había adquirido en marzo alrededor del 20% de GeoPark por USD 107 millones, con lo que se convirtió en su mayor accionista. Esa participación le permitió bloquear un intento de adquisición hostil, mientras la empresa enfrentaba una oferta no solicitada de Parex Resources.

La compañía calculó que la emisión de acciones y los términos del intercambio generarían cerca de USD 160 millones de valor inmediato para sus accionistas, equivalentes a aproximadamente USD 1,5 por acción. La ampliación de capital preservará la caja de GeoPark, aunque reducirá proporcionalmente la participación de los actuales tenedores de títulos.

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Gabriel Gilinski, Dorita Gilinski y Camilo Martínez, directores nominados por el Grupo Gilinski, fueron apartados de las deliberaciones y de la votación sobre la operación. BTG Pactual actuó como asesor financiero de GeoPark y emitió una opinión sobre la razonabilidad de los términos.

La compañía dispone de hasta 120 días para cumplir los requisitos que permitan la entrada en vigor del contrato. Si esas condiciones no se completan antes de que expire el plazo, la adquisición del activo venezolano quedará terminada.

El grupo contempla además una oferta pública de adquisición por hasta USD 100 millones para los accionistas que quieran vender sus títulos. El precio propuesto sería de USD 12,22 por acción, superior al cierre de USD 11,45 registrado un jueves, cuando las acciones habían subido 3,8%.

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La expansión prevista para el campo Bare

El campo petrolero Bare produce unos 11.000 barriles diarios y contiene reservas de 15.700 millones de barriles de petróleo en sitio - crédito GeoPark

El petróleo de Bare es pesado y tiene una consistencia similar al asfalto, por lo que requiere mezclarse con un producto más liviano para poder transportarse. El director ejecutivo de GeoPark, Felipe Bayón, dijo que la empresa negocia con Pdvsa el acceso al material necesario para diluir el crudo.

La firma prevé que la producción bruta del campo alcance entre 18.000 y 20.000 barriles diarios en 2027, y entre 31.000 y 33.000 en 2028. Para 2029 y 2030, la proyección se ubica entre 44.000 y 56.000 barriles diarios.

El desarrollo incluye más de 1.100 pozos y una producción histórica superior a 700 millones de barriles. GeoPark busca elevar el factor de recobro, actualmente situado entre 4% y 5%, a una franja de entre 8% y 9%.

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Con Bare y una mayor producción en Vaca Muerta, Argentina, GeoPark estima que su extracción consolidada podría llegar a entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes de petróleo diarios en 2030, unas 2,7 veces su nivel actual.

El yacimiento limita con uno de los bloques operados por Chevron, una ubicación que podría permitir el aprovechamiento de infraestructura y operaciones ya existentes en la zona. Bloomberg informó que Gilinski negoció durante meses con funcionarios de Caracas y Washington antes de obtener el contrato.

En septiembre Jaime Gilinski sostuvo un reunión con Delcy Rodríguez en Venezuela, con el fon de firmar un acuerdo para operar bloque petrolero Bare por 25 años - @Cancilleria_ve/X

La entrada del Grupo Gilinski al negocio petrolero venezolano requirió una exención de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Gabriel Gilinski viajó a Washington para solicitar la licencia y sostuvo reuniones en Caracas con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

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El 4 de septiembre, durante una alocución televisada desde Caracas junto a Rodríguez, Jaime Gilinski agradeció la autorización para avanzar con el proyecto: “Señora presidenta, gracias por su confianza. Gracias por abrir esta puerta al Grupo Gilinski, a GeoPark. De parte de Gabriel y mía, muchas gracias”.

Según Bloomberg, Gabriel Gilinski viajó a Caracas más de diez veces tras su reunión con Rodríguez y la familia evaluó otros yacimientos venezolanos antes de cerrar el acuerdo por Bare. Gilinski declinó hacer declaraciones sobre la operación.