Luis Colmenares denunció que fue amenazado de muerte en un panfleto atribuido de Autodefensas Gaitanistas de Colombia: “No me callarán”

Luis Alonso Colmenares Rodríguez fue amenazado en un panfleto atribuido a las AGC- crédito colmenares.com.co/Sitio web

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El contador público, columnista, docente universitario y veedor ciudadano Luis Alonso Colmenares Rodríguez, padre de Luis Andrés Colmenares ―cuya muerte el 31 de octubre de 2010, tras acudir a una fiesta de Halloween en compañía de amigos, dio inicio a una extensa investigación conocida como el caso Colmenares―, denunció que fue incluido como “objetivo militar” en un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que anuncia acciones contra personas identificadas como activistas, críticos y periodistas en La Guajira.

A través de un mensaje que publicó en redes sociales, Colmenares pidió medidas de protección y solicitó a la Fiscalía que investigue el origen, la autenticidad y los responsables de la amenaza.

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Este es el panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - crédito @lcolmenaresr/X

“He sido declarado ‘objetivo militar’ en un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que ordena el ‘exterminio’ de quienes ejercemos la crítica y el activismo en La Guajira”, dijo.

En diálogo con Infobae Colombia, Colmenares indicó que aún no tiene certeza de la autenticidad del panfleto, pero que sí tiene la seguridad de que el mensaje es una respuesta a su labor de opinión, contenida en diversos artículos sobre numerosas problemáticas que aquejan a La Guajira, “en las que denuncio todo lo que sea necesario”, y que están publicados en su página web y en sus perfiles sociales.

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Colmenares responsabilizó a autoridades departamentales y locales

El docente universitario le contó a este medio que se enteró de la amenaza el viernes 9 de octubre de 2026 cuando aterrizó en Riohacha y el mensaje con el panfleto le llegó a su celular personal. “Vine a clases en Uniguajira y al aterrizar, prendí el teléfono. Lo primero que encuentro es ese panfleto (...) como si supieran y me estaban esperando”, contó.

En cuanto a las amenazas, Colmenares señaló directamente al gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar Deluque, así como al alcalde de Riohacha, Genaro David Redondo Choles, y al comandante del Departamento de Policía Guajira como posibles responsables de eventuales atentados “contra su vida e integridad”.

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Luis Colmenares publicó las amenazas en su cuenta de X - crédito @lcolmenaresr/X

El reconocido contador explicó en su cuenta de X que sus actividades como docente de la Universidad de La Guajira implican desplazamientos y horarios conocidos, “previsibles que me dejan expuesto”, advirtió. Por eso, exigió que las autoridades adopten medidas inmediatas y efectivas, “y que la Fiscalía investigue a los autores de esta amenaza”.

El documento amenaza a ocho personas y habla de “acciones militares”

El panfleto, cuya autenticidad y autoría no han sido verificadas de manera independiente, tiene como encabezado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)” y contiene amenazas contra ocho personas, entre ellas Luis Colmenares.

El texto anuncia una supuesta respuesta armada contra “fracciones comunistas” y acusa a periodistas de difundir “mentiras”. También señala que iniciarán “acciones militares para alcanzar el aniquilamiento de estos izquierdosos comunistas”.

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“(...) El exterminio selectivo de los que promueven con sus campañas y activismos políticos a lo largo y ancho del departamento, y además, impulsados por subversivos disfrazados de periodistas para confundir al pueblo con sus mentiras. Por lo tanto, dando cumplimiento al Estado Mayor comenzaremos con las acciones militares para alcanzar el aniquilamiento de estos izquierdosos comunistas que tanto dolor y perjuicio les causan a los guajiros”, dice textualmente el documento.

Luis Colmenares aseguró que las amenazas son una respuesta a sus denuncias en sus columnas de opinión - crédito Colprensa

En otro apartado, el documento declara como “objetivo militar” a José Arredondo, Juan Zambrano, Pedro Arteta, Federico Ocuña, Alejandro Mafla, Luis Colmenares, José Celedón y Yonairo Gómez. Luego ordena a sus “integrantes y aliados” proceder al “exterminio” de quienes identifica con la expresión “fenómeno castro-chavista”.

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Al respecto, Colmenares le dijo a Infobae Colombia que, pese a sus denuncias y cuestionamientos en sus columnas de opinión, en esa misiva “a todos los que mencionan son gente de izquierda y no entiendo por qué me incluyen”. Incluso, “ahí aparece un nombre de José Celedón que es el dueño del portal OjoPelao pero no es de izquierda”, aseguró.

“No es una advertencia más: es una orden de muerte contra la libertad de expresión”, afirmó en su publicación en redes.

Por ende, en su mensaje público, el columnista sostuvo que continuará con sus actividades públicas y reclamó una respuesta estatal ante la denuncia. “No me callarán. Si algo me ocurre, el Estado sabrá que fue advertido”, manifestó.

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Las amenazas provendrían de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales del Gobierno departamental, la Alcaldía de Riohacha, la Policía de La Guajira ni la Fiscalía sobre la denuncia y el panfleto mencionado.

No obstante, el docente confirmó a este medio que prefiere hacer pública la amenaza, “porque uno no sabe lo que pueda pasar y después no vayan a excusar que no dije nada”.